Необъяснимые события из моей жизни

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kwonik Просмотров: 61 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 01:14 by

Приветствую всех, начиталась тут историй различных мистических и решила тоже поделиться своими необъяснимыми историями.1. "Кот".Когда я была маленькой, меня часто оставляли у бабушки, так как родители работали. Вот мне года три, бабушка несет меня на руках укладывать на дневной сон, за бабушкиной спиной старое кривое зеркало, я смотрю на него и вижу - прямо на всё зеркало огромная морда черного кота, он пристально смотрит на меня своими зелеными глазищами, я начинаю просить бабушку посмотреть на зеркало, но она не реагирует, я пытаюсь повернуть ее голову руками в сторону зеркала, а она как будто специально сопротивляется, когда я проснулась и опять начала говорить про кота в зеркале, бабушка сказала, что прогнала его. Через много лет я рассказала про это маме, и она припомнила, что еще до моего рождения у них был черный кот, его все очень любили, и когда он умер, его похоронили в огороде под деревом.2. "Приступ телепатии".Однажды, когда мне было лет приблизительно 5, бабушка отправилась в магазин за продуктами, а я осталась дома ее дожидаться. Мне стало скучно, и я начала представлять бабушку, что именно она делает в данный момент: "Вот она купила молоко, хлеб, .... , вот подходит к дому, ждет, пока проедет трактор (слышу за окном звук проезжающей машины), вот она входит в дом..." - тут дверь открылась, и вошла бабуля, я заглядываю в сумку, и там все те продукты, которые я видела, я спросила про трактор и, действительно, это был трактор и никакая другая машина, я называю это "приступ телепатии", больше со мной ничего подобного не повторялось.3. "Головы".Дело было ночью, мне лет 5, легли с бабушкой спать на диване, была глубокая осень, напротив дивана окно, а за ним росла сирень, листьев на дереве не было уже. Бабушка уснула быстро, а ко мне сон все не шел. И вдруг я смотрю в окно, на дерево, и вижу, что на ветках висят головы с уродливыми лицами, они все смотрят на меня и моргают, мне стало настолько страшно, что я с головой укрылась одеялом и долго не могла уснуть...4. "Тень".Зима. Вечер. Темно за окнами. Я с дедушкой в доме. Тут ему понадобилось выйти по нужде, а туалет на улице, вот он ушел, и я осталась в доме его ждать, жду-жду, а время будто замедлилось, такое ощущение, что уже час прошел, а деда нету, вдруг смотрю на стену, вижу свою тень, а за спиной еще одна тень, высокая, в плаще и шляпе, я обернулась - никого, но страшно было очень, я пошла в зал, села на диван и стала ждать дедушку, через какое-то время он вернулся, я спросила, чего так долго, а дед сказал, что его не было максимум 5 минут...Кстати, когда я рассказывала про эти случаи родителям - они мне не верили, потому что я была маленькая. Но теперь они иначе относятся ко всему этому.

Ключевые слова: Случаи детство необъяснимое авторская история

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