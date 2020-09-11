Дальнобойщики

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 104 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 01:08 by

Два напарника и друга по совместительству, исколесили великое множество километров по трассам нашей необъятной родины. И вот, в один из маршрутов, плотно поужинав в одной из придорожных закусочных, решили двигаться в путь. Но через десяток километров начало клонить в сон. И ребята решили не рисковать своими жизнями, припарковаться и вздремнуть. Странный случай пришлось пережить им в эту ночь.Иван, один из дальнобойщиков, рассказывал уже позже:Вижу сон: снится мать, умершая в прошлом году. Снится как живая. Сначала о чем-то говорила, не помню, о чем. Потом давай орать на меня:- Вставай, хватай, бей! Просыпайся, бей!Я еще проснуться не успел, глаза не открыл, но ясно чувствую, кто-то склонился надо мной. И ощущение смертельной угрозы. Схватил что-то и бью. Глаза открываю от резкой боли в руке, а это мой напарник. И он глаза открывает и говорит, ему его мать снилась (его мать еще жива и здорова). Говорит, она на него во сне кричала, чтоб вставал и бил. И он схватил что-то и ударил. А проснулся уже в сидячем положении от боли, которую я ему нанес ножом, который каким-то образом оказался у меня в руке.Так и он ударил меня ножом, который как-то попал ему под руку, когда он спал. Весь прикол в том, что ножи-то имелись, те самые два, только хранились они в бардачке, завернутые в вафельное полотенце.Когда убирали ножи на их законное место, в бардачке было полотенце, аккуратно свернутое в рулон, будто ножи всё еще внутри его.Так и не понятно, каким образом ножи оказались у нас в руках пока мы спали, и зачем опять аккуратно сворачивать полотенце. Не проще ли просто бросить его, пусть даже и в бардачок.Ранения были незначительные, так - порезы. Кровь остановили, перекисью обработали, даже в травмпункт не обращались.По дороге назад проезжая это место мы по рации рассказали нашу историю. (Дальнобойщики иногда общаются по рации между собой, то предупреждают друг друга о чем-то, то помощи попросят, а чаще просто так, чтоб веселее было, анекдоты да байки травят.) Так вот, один бывалый дальнобой сказал, что в девяностые на этом отрезке пути частенько фуры грабили, а водил убивали. Предположил, что это кто-то из невинно убиенных так «подшутил» над нами.До сих пор вспоминаем с напарником эту историю с неким негодованием.

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