Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Дальнобойщики

Два напарника и друга по совместительству, исколесили великое множество километров по трассам нашей необъятной родины. И вот, в один из маршрутов, плотно поужинав в одной из придорожных закусочных, решили двигаться в путь. Но через десяток километров начало клонить в сон. И ребята решили не рисковать своими жизнями, припарковаться и вздремнуть. Странный случай пришлось пережить им в эту ночь.

Иван, один из дальнобойщиков, рассказывал уже позже:

Вижу сон: снится мать, умершая в прошлом году. Снится как живая. Сначала о чем-то говорила, не помню, о чем. Потом давай орать на меня:
- Вставай, хватай, бей! Просыпайся, бей!
Я еще проснуться не успел, глаза не открыл, но ясно чувствую, кто-то склонился надо мной. И ощущение смертельной угрозы. Схватил что-то и бью. Глаза открываю от резкой боли в руке, а это мой напарник. И он глаза открывает и говорит, ему его мать снилась (его мать еще жива и здорова). Говорит, она на него во сне кричала, чтоб вставал и бил. И он схватил что-то и ударил. А проснулся уже в сидячем положении от боли, которую я ему нанес ножом, который каким-то образом оказался у меня в руке.

Так и он ударил меня ножом, который как-то попал ему под руку, когда он спал. Весь прикол в том, что ножи-то имелись, те самые два, только хранились они в бардачке, завернутые в вафельное полотенце.

Когда убирали ножи на их законное место, в бардачке было полотенце, аккуратно свернутое в рулон, будто ножи всё еще внутри его.

Так и не понятно, каким образом ножи оказались у нас в руках пока мы спали, и зачем опять аккуратно сворачивать полотенце. Не проще ли просто бросить его, пусть даже и в бардачок.

Ранения были незначительные, так - порезы. Кровь остановили, перекисью обработали, даже в травмпункт не обращались.

По дороге назад проезжая это место мы по рации рассказали нашу историю. (Дальнобойщики иногда общаются по рации между собой, то предупреждают друг друга о чем-то, то помощи попросят, а чаще просто так, чтоб веселее было, анекдоты да байки травят.) Так вот, один бывалый дальнобой сказал, что в девяностые на этом отрезке пути частенько фуры грабили, а водил убивали. Предположил, что это кто-то из невинно убиенных так «подшутил» над нами.

До сих пор вспоминаем с напарником эту историю с неким негодованием.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 01:08 by Скептик 2012Просмотров: 104Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Дальнобойщики сон нож авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Птичкинская
Сегодня, 01:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
А мне понравилась история... малоли... всякое бывает
Зарегистрирован: 11.09.2020
#2 написал: conjure one
Сегодня, 01:34
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (7639|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 879
Сон как наваждение или морок... Одновременно обоим приснилось практически одно и тоже - я про такое впервые слышу. Не думаю, что это был розыгрыш невинно убиенных, зачем им это? Здесь, вероятно, был другой умысел, но хорошо, что обошлось малой кровью, а то могли и поубивать друг друга. А вообще, история жутковатая, я плюсанул +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#3 написал: lutir
Сегодня, 02:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 98
Сложно было читать историю.Слог тяжёлый.
Мне если честно не совсем понятны мотивы неведомой силы.
Зарегистрирован: 15.02.2011
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.