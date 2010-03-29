Пронизывающий вой

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 071 Комментарии: 4 +18 Вчера, 10:45 by

Историю эту мне рассказали мои дядьки (братья отца). Было это около 18-20 лет назад.Осенняя охота, вечерняя зорька, озеро в 3 километрах от деревни… Лет утки в тот вечер был отменным – постреляли хорошо, выходить не торопились, решили подождать гуся. Когда совсем потемнело, и у одного патроны кончились, он пошел к машине, второй с двумя последними патронами в стволах тоже засобирался выходить, а заодно поискать с фонариком подранков в камышах. Вдруг невдалеке раздался вой, громкий, не сбивающийся на гавканье, а такой вот постоянный пронизывающий вой. Как говорят оба – волосы встали дыбом в прямом смысле. Тот, у которого еще остались патроны, однозначно решил не торопиться их расстреливать, даже если гуси на голову сядут.Вой перемещался по периметру озерца. Следует указать, что сразу за озером начинается бор, но волков там никто никогда не встречал. В общем, с грехом пополам собрались они у машины, вой отдалился метров на 200-300 вглубь бора. Подранков по камышам решили в тот вечер не искать. Вспоминают сейчас, говорят, было жутко, но любопытство взяло верх. Один предложил проследовать за воем вглубь леса, второй согласился. Погоня велась следующим образом: проедут по лесным дорожкам метров 300, остановятся, выйдут послушают – вой манил их вглубь леса, сохраняя дистанцию метров 250-300, а может и больше (как там разберешь).Мужества хватило на полчаса, заехали километров на 5 вглубь – картина не менялась. То ли животное, то ли что-то еще манило их дальше, причем манило куда-то конкретно, так как двигалось в своем направлении, терпеливо ожидая на своей дистанции, если машина выбирала неправильное направление. Как вспоминают сейчас, если бы не последние 2 патрона 5-ки в стволах, то ехали бы до конца, а тогда, вдоволь поплутав по ночным лесным дорожкам, ехали, не оглядываясь, в деревню без остановок, ощущая чье-то присутствие и противный холодок на спине.Автор - traffik.

Ключевые слова: Осенняя охота озеро деревня утки вой бор дистанция неизвестный страх

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