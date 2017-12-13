Дедушка

Lynx Просмотров: 157 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 13:57 by

Реальная история. Мистики немного, но она есть. На календаре 1999, и я три года как в охоте. В приоритете водоплавающая дичь, ну и боровая - если повезёт. Собаку завёл соответствующую - русский охотничий спаниель. Девочку, они покладистые. От города до деревни 30 минут на авто.Озеро это лесное находится в километрах пяти от деревни, и образовалось оно сравнительно недавно - лет 6 или 7. В дождливое лето глубина составляет метр-полтора, в жаркое - чуть выше колена. Но ряска и лягушата есть, и уткам это нравится.Рядом с большим кормовым озером имелись две калужины размером 10 на 10, и, бывало, утки днём там отдыхали. Далее озера, метров за 200, шла железная дорога, что служила хорошим ориентиром на всякий случай, но компас я с собой брал.Шла третья декада сентября. Погода на удивление отличная, и вечерняя зорька обещала быть с хорошим лётом.Оставив машину на краю деревни и зарядив свою вертикалку (в верхний дробь - троечку, в нижний - пятёрку), двинулся к озеру.Путь протекал через вырубки и болотистый ельник, так что встретить выводок глухарей или рябчиков было реально.Часа через полтора подошел к озеру. Собака всё время в прямой видимости. Пару раз замирала и отчаянно виляла хвостом - значит, сегодня тут была дичь и оставила запах. На озере было полно воды, но уток не было. До вечерней зорьки оставалось полчаса (начинается минут через 20 после захода солнца), и я решил заглянуть на озерки. Проверил первое - пусто, второе - пусто. И тут началось...Когда я чуть отошел от второго озерца, окликнул меня дедушка. Ну, дедушка как дедушка. Ну, борода седая да картуз на голове. Самое главное, я не вздрогнул от неожиданности и не испугался.- Всё чирков своих смекаешь, а над головой у тебя глухарь листвянкой жирует.Я посмотрел наверх. Передо мной огромная лиственница в два обхвата, и на нижних ветках (метров 15 от земли) огромный глухарь - килограмма на 4-5 чистого мяса.Тихонько переломил ружьё, достал из патронников тройку и пятёрку, а вместо них дослал два патрона с двумя нолями. Медленно поднимаю ствол, но никакого глухаря нет. Я все ветки обсмотрел - нет. Поворачиваюсь к дедушке, а дедушки нет. Повернулся вокруг себя в круговую - никого нет. Ни глухаря, ни дедушки, ни собаки. И место как будто не то. Нет, рельеф тот же самый, а вот растительность другая.Позвал собаку манком. Позвал собаку голосом. Позвал собаку матом. Результат один - нет никого. Думаю, убежала на большое озеро, что раньше с ней не бывало без команды, ну и сам направился к озеру.До озера метров 50. Солнышко село. Вечереет. Иду и про себя удивляюсь: "Холм тот же, а деревья на нем другие. Ладно паниковать, ну, шел метров 10 левее, вот и деревья не те".Поднимаюсь на пригорок. Ба! Озера-то нет! Нет, низина - она как была, так и есть. Воды нет. А полчаса назад была.Врать не буду, трухнул, конечно. Но решил сразу идти на железку и по ней ближе к деревне. Иду. Иду. Иду. А железки всё нет. По моим подсчётам, я уже метров 500 отмахал, но железки нет.Вышел на лесную дорогу. Дорога живая - в ту и другую стороны свежая движуха. Так по крайней мере поволока и выволока говорят (служил на границе). Достал компас. Север везде! Солнце давно село, небо резко затянули тучи, и я решил идти наугад.Иду и про себя отмечаю: что за чертовщина?! Яне слышу своих шагов, я не ощущаю запах леса, но зато ощущаю чей-то пристальный взгляд в спину. Резко оглянусь - нет никого.Так прошел я по дороге километров 5 и через каждые 50 метров резко оглядывался. Дичи из под ног взлетело - без счета. Наконец не просто оглянулся, а крутанулся на 360 градусов, и, о чудо, дорога эта пересекает железку. Обрадовался я очень. Зашагал по железке веселее всё в ту же сторону.Вот и первый верстовой столб и цифра на нем - 998. А у деревни эта цифра 1008. "Ну, - думаю, - дело в шляпе. Дойти до следующего, если 999, то иду верно".Иду. Ночь глухая, но пикеты (бетонные стометровики) еще видно. Вот они - 7, 8, 9 и... стоит верстовой столб, но жестянки на нем нет. Что делать? Опять паника. Дорога железная резко заходит в дремучий лес.Достаю фонарик. Включаю. Он в течение 10 секунд гаснет. Делать нечего. Перекрестился. Ружьё на перевес и на ватных ногах в чащу.Как я шел этот километр? Не видно ни зги. Только еле различимые очертания деревьев. Этот сверлящий спину взгляд.Дошел. 996. Крутанулся ещё раз. В миг заметно посветлело, резкий запах креозота шибанул в нос.На краю деревни, у машины, сидела одинокая спаниель и тихонько выла свои сиротские песни. Учуяв меня, очень обрадовалась. Разговор был серьёзный.- Что же ты меня в лесу одного бросила?Она мне взглядом своим отвечает, мол: ты как с дедом этим поговорил, перезарядил ружьё, крутанулся, так от тебя ничего не осталось. Ни следов, ни запаха. Что мне оставалось делать? Скорей в деревню - сторожить машину.Посмотрел я в её ясные очи - хотел определить, насколько она тронулась, но ничего не увидел, а про себя подумал: "И тебя полечат".Стал разбирать ружьё. В патронниках всё те же 3 и 5 - и меня полечат.P. S. Позже у старожилов деревни узнал: в конце 50-х, когда строили железку, дорога эта действительно была. По ней возили рабочих и материалы. Но после окончательно заросла - теперь её не найти.Автор - Vasutamuha.

Ключевые слова: Охота собака озера дедушка чертовщина старая дорога

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