Антонина

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 494 Комментарии: 6 +15 Сегодня, 08:23 by

Хочу поведать историю, ее рассказывала нам не один раз моя прабабушка Катя, земля ей пухом. Каждый раз бабуля клялась и божилась, что все это произошло с ее лучшей подругой на самом деле, когда им было по 18 лет.Антонина была знатная красавица – высокая, статная, волосы цвета пшеницы, собольи брови, глаза как два изумруда, кожа – персик. Ребята на Тоню заглядывались, но подойти боялись: очень уж гордая и неприступная Антонина была.С младенчества Тоня осталась круглой сиротой. Родители ее, которых она совсем не помнила, угорели при пожаре, когда девочка еще пешком под стол ходила, одну только ее соседи и успели спасти. Жила она с подслеповатой глухой бабулькой – своей дальней родственницей. Тоня и Катя были подругами с самого раннего детства, что называется, не разлей вода. Делились друг с дружкой всем, каждая всегда знала, что в этот момент у подруги на уме, понимали друг друга без слов.И вот, приехал как-то по своим делам в деревню молодой красивый парень по имени Николай и как только увидел Тоню, понял, что это его будущая жена, и что он любит ее вот так, с первого взгляда, не зная о ней ничего. Тоня тоже влюбилась в него сразу, вот как бывает (бабуля всегда в этом месте делала паузу, вздыхала, взор ее туманился, а мы тормошили ее “ба, ну ба! А дальше, дальше-то что?!”)Катерина была рада, что у подруги наконец появился серьезный жених – сама она уже во всю готовилась к свадьбе. Решили девчата вместе свадьбу играть ближе к осени. Николай собирался забрать Тоню вместе с бабулей в город, бабуля к тому времени слегла и не вставала уже совсем – Тоня за ней ухаживала… И была так счастлива со своим Колей, что цвела и хорошела как роза, переодевала и кормила бабушку свою, распевая песни, смеясь, рассказывала чего-то веселое старушке, развлекала ее…А накануне свадьбы Николай поехал верхом в соседнее село и погиб, упав с коня и наткнувшись на какой-то штырь, – тот вошел ему прямо в сердце.Антонина, узнав о смерти любимого Коленьки, почернела от горя, перестала есть, расчесывать косу и следить за своей одеждой. Ходила каждое утро на дорогу и до позднего вечера стояла там, всматриваясь вдаль, как будто все ждала своего любимого. За старушкой тем временем ухаживала Катя. Вечером, когда бабушка засыпала, Катя шла на дорогу и уводила подругу домой, сама оставалась ночевать у Тони – боялась как бы та чего с собой не сделала. Так прошел месяц, о свадьбе Катин жених и не заикался уже – видел, как плохо Тоне и как трудно Кате…В одну из ночей Катерина проснулась – бабка спит, а Тонина постель пуста! Бросилась Катя в одном исподнем на улицу, стоит и не знает куда бежать, глядь – идет Антонина вся такая светящаяся, улыбается, а на небе луна огромная, висит низко-низко, и светло как днем. Катерина к ней:– Где ты была, Тонечка? Я так за тебя испугалась!А Тоня с довольной улыбкой отвечает:– Не надо теперь обо мне бояться, Коленька вернулся, он меня защитит. Я же говорила тебе – он не умер, жив он, жив!– Тоня, мы же вместе были на похоронах у Коли, он умер и похоронен!– Нет! Коленька жив! А ты – дура! И чтобы духу твоего в моем доме больше не было! – Антонина зашла в дом и захлопнула дверь.Повздыхала Катя да и пошла к себе домой.А Тоня начала каждую ночь ходить к реке, под дубки, где они с Колей раньше встречались вечерами. Теперь она следила за собой, была весела и улыбчива. В одну из ночей Катя пошла за подругой к реке. Когда уже подходила к месту, услышала голоса – звонкий Тонин и негромкий Колин! Бабуля в тот момент чуть рассудка не лишилась. Убежала она в ту ночь, от греха подальше. А в следующую уговорила своего Ивана пойти с ней вместе спасать подругу. Достала спрятанную на чердаке икону, и пошли они вдвоем в полночь к речке…Издалека услышали голоса, решили подходить сзади и не шуметь. Подошли, смотрят – Тоня и Коля (?) сидят рядышком на бревне и негромко беседуют. “Колина” рука у Тони на талии, а Тоня ему спину поглаживает. Подошли Катя с Ваней поближе, Катя икону перед собой держит, а Иван уже руку поднял, чтобы перекрестить нечистого… Но тут “Колина” голова разворачивается на 180 градусов, как у филина, и лицо оказывается сзади! Глаза загорелись красным огнем, нечистый облизнул губы черным тонким языком, захохотал дико и… пропал!Антонина, улыбаясь, повернулась посмотреть и увидела свою подругу с женихом. Причем Иван как стоял с поднятой рукой, так и остался стоять, а Катя на колени упала, заплакала и стала молить бога, чтобы спас и защитил их от нечистого…Повернулась Тоня с улыбкой, поглядела на подругу свою и на Ваню, поискала взглядом “Колю” и заплакала. И тут бабушка моя, рыдая, ей все рассказала – как голову нечистый повернул, и как глаза его горели, и как он губы облизал. Поверила Тоня подруге, как пелена, говорила, с глаз упала. Только болеть сильно начала с тех пор, осунулась вся, почернела, и горб у нее начал расти. А осенью ее похоронили… Вслед за ней, на следующий день после похорон, тихо во сне умерла ее бабуля – наверное, только Антонина и держала ее на этом свете…А прабабушка и прадедушка мои после всего случившегося тайно покрестились и повенчались. Бабуля одну за одной родила трех дочерей, и началась Великая Отечественная Война, с которой мой прадед уже не вернулся.Автор - Угрюм-река.

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