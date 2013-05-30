И что это было?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эйва Просмотров: 710 Комментарии: 7 +11 Вчера, 14:42 by

Собственно, история эта произошла лет двадцать назад, плюс-минус. На лето мы (я, моя двоюродная сестра, бабушка с дедушкой) тогда фактически переезжали в деревню – Ярославская область, глухомань, в ближайший магазин час пилить на велосипеде без передыху. Родители присоединялись к нам только на выходных, бабушка с дедушкой на огороде, а мы в свободное от помощи время занимали себя, чем могли. На наше счастье, тогда деревушка ещё не совсем зачахла, и в период каникул со всех домов собиралась приличная компания подростков для игр.Дальше требуются два пояснения.Первое – по пути к деревеньке дорога проходила мимо прикрытой территории, которая раньше была пионерским лагерем. Потом, года за два до описываемого события, её выкупили с целью переобустройства во что-то вроде реабилитационного центра для наркош. Красота, природа, свежий воздух и так далее.Второе – так как нас, ребят, было много, а ещё мы лазали везде, где не было заколочено (а иногда и было), требовались групповые игры, желательно масштабнее классического волейбола и постройки шалаша. В итоге любимым занятием стала игра "шпионы" – что-то типа казаков-разбойников, только без обозначений. Две команды по пять-шесть человек, обычно по принципу "мальчики" и "девочки", деревня, два поля и вплотную прилегающий к концу деревни перелесок – разведывай и ищи, как хочешь. У каждой команды был свой "штаб", который нужно было раскрыть.Собственно, в таком вот временном штабе история и произошла.Мы, девочки, в тот раз решили разместиться в перелеске у древней лосиной кормушки, которая уж наполовину разрушилась от времени. Вокруг неё разрослись шикарные кусты, трава густая, в самый раз спрятаться. Светит солнце, листва берёзок вокруг шелестит. Мы на корточках проводим совещание, шепчемся все из себя важные. И вдруг нас прерывает треск. Наша капитанша тут же замолчала, и мы начали вслушиваться.Звук был такой, будто издалека к нам прям через лес кто-то ломится со всей дури – ну знаете, эти звуки топанья по лесному мусору, треск веток, травы приминаемой. И быстро так, что тревога поднялась нешуточная.Лосей и прочей живности там уже лет как незнамо сколько рядом не водилось, вообще. Мальчишки нас просто не могли так скоро обнаружить, они ушли в другом направлении и подшутить так не могли. Грибники все ходили в другой лес, через речку, и здесь не появлялись. Соответственно, нарастающий страх упёрся в вопрос: кто?Мы, естественно, тут же вскочили и начали пятиться от кустов поближе к расчищенному месту. Треск был всё ближе и ближе, громче, мы ускоряемся, не поворачиваясь спиной – и тут на нас из кустов вылетает он. Мужик. С бешеными глазами, перекошенным лицом, в грязной задрипанной рубашке нараспах – и с занесённым над головой топором.Представьте себе визг, с которым мы, соплячки, оттуда ломанулись в деревню, к людям. Бежали со всех ног, по крапиве, едва ноги не ломая, орали "помогите" во всю глотку. Влетели в деревню так, что нам там уже с круглыми глазами навстречу вылетели жители трёх ближайших домов.Когда мы добрались до дома и со стучащими зубами кое-как объяснили, что случилось, мужики с деревни взяли кто что потяжелее и пошли в перелесок. Нас, естественно, отпоили и спать, и чтоб ни-ни на улицу.Как вы можете заключить из того, что я пишу эту историю здесь, никого – и ничего – там не нашли.Мужик этот точно был не деревенский – мы всех знали, деревня небольшая, и все адекватные. Потом нам, взрослые, переглядываясь, авторитетно заявили, что это, мол, сбежал из реабилитационки наркоман, потом его поймали и постарались замять дело без огласки. Но несостоятельность этой версии нам была очевидна сразу, а после и подтвердилась.Во-первых, мы, вопреки запрету, на следующее же утро явились к кормушке. Бесстрашное детство, ага. И там не было вообще никаких следов. Вообще. Ни поломанных веток, ни на траве ничего, ковёр из лесного мусора не тронут в радиусе двадцати метров – и это с таким-то звуком! Просто представьте себе наркомана в припадке, который несётся с топором наперевес. Вряд ли он при этом исхитрился бы прокрасться, как ниндзя.Во-вторых, где-то полгода спустя я подслушала тихий разговор взрослых, когда они, поддав, сидели после шашлычков на веранде. На тот момент отец сестры работал в органах и он клялся, что специально проверял сводки происшествий, что в том центре проверяли, таких пациентов там не было, да и сбежать с огороженной территории маловероятно. "Что это была за чертовщина, до сих пор не пойму", - прямо сказано взрослым адекватным дядечкой-атеистом.Больше мы никогда ничего такого не видели и не слышали. В перелесок тоже не ходили, от греха подальше.Так что это было? Наркоман, который по-партизански не повредил ни одного листка и ни одной травинки? Массовая галлюцинация? Призрак? Гадаю до сих пор. Попытались выяснить историю деревни, но коренных старожилов там уже не было, ничего не узнали.Если у кого-то было похожее, прошу поделиться, всё-таки интересно.

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