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Истории из жизни

И что это было?

Собственно, история эта произошла лет двадцать назад, плюс-минус. На лето мы (я, моя двоюродная сестра, бабушка с дедушкой) тогда фактически переезжали в деревню – Ярославская область, глухомань, в ближайший магазин час пилить на велосипеде без передыху. Родители присоединялись к нам только на выходных, бабушка с дедушкой на огороде, а мы в свободное от помощи время занимали себя, чем могли. На наше счастье, тогда деревушка ещё не совсем зачахла, и в период каникул со всех домов собиралась приличная компания подростков для игр.

Дальше требуются два пояснения.
Первое – по пути к деревеньке дорога проходила мимо прикрытой территории, которая раньше была пионерским лагерем. Потом, года за два до описываемого события, её выкупили с целью переобустройства во что-то вроде реабилитационного центра для наркош. Красота, природа, свежий воздух и так далее.
Второе – так как нас, ребят, было много, а ещё мы лазали везде, где не было заколочено (а иногда и было), требовались групповые игры, желательно масштабнее классического волейбола и постройки шалаша. В итоге любимым занятием стала игра "шпионы" – что-то типа казаков-разбойников, только без обозначений. Две команды по пять-шесть человек, обычно по принципу "мальчики" и "девочки", деревня, два поля и вплотную прилегающий к концу деревни перелесок – разведывай и ищи, как хочешь. У каждой команды был свой "штаб", который нужно было раскрыть.

Собственно, в таком вот временном штабе история и произошла.
Мы, девочки, в тот раз решили разместиться в перелеске у древней лосиной кормушки, которая уж наполовину разрушилась от времени. Вокруг неё разрослись шикарные кусты, трава густая, в самый раз спрятаться. Светит солнце, листва берёзок вокруг шелестит. Мы на корточках проводим совещание, шепчемся все из себя важные. И вдруг нас прерывает треск. Наша капитанша тут же замолчала, и мы начали вслушиваться.
Звук был такой, будто издалека к нам прям через лес кто-то ломится со всей дури – ну знаете, эти звуки топанья по лесному мусору, треск веток, травы приминаемой. И быстро так, что тревога поднялась нешуточная.

Лосей и прочей живности там уже лет как незнамо сколько рядом не водилось, вообще. Мальчишки нас просто не могли так скоро обнаружить, они ушли в другом направлении и подшутить так не могли. Грибники все ходили в другой лес, через речку, и здесь не появлялись. Соответственно, нарастающий страх упёрся в вопрос: кто?
Мы, естественно, тут же вскочили и начали пятиться от кустов поближе к расчищенному месту. Треск был всё ближе и ближе, громче, мы ускоряемся, не поворачиваясь спиной – и тут на нас из кустов вылетает он. Мужик. С бешеными глазами, перекошенным лицом, в грязной задрипанной рубашке нараспах – и с занесённым над головой топором.
Представьте себе визг, с которым мы, соплячки, оттуда ломанулись в деревню, к людям. Бежали со всех ног, по крапиве, едва ноги не ломая, орали "помогите" во всю глотку. Влетели в деревню так, что нам там уже с круглыми глазами навстречу вылетели жители трёх ближайших домов.

Когда мы добрались до дома и со стучащими зубами кое-как объяснили, что случилось, мужики с деревни взяли кто что потяжелее и пошли в перелесок. Нас, естественно, отпоили и спать, и чтоб ни-ни на улицу.
Как вы можете заключить из того, что я пишу эту историю здесь, никого – и ничего – там не нашли.
Мужик этот точно был не деревенский – мы всех знали, деревня небольшая, и все адекватные. Потом нам, взрослые, переглядываясь, авторитетно заявили, что это, мол, сбежал из реабилитационки наркоман, потом его поймали и постарались замять дело без огласки. Но несостоятельность этой версии нам была очевидна сразу, а после и подтвердилась.

Во-первых, мы, вопреки запрету, на следующее же утро явились к кормушке. Бесстрашное детство, ага. И там не было вообще никаких следов. Вообще. Ни поломанных веток, ни на траве ничего, ковёр из лесного мусора не тронут в радиусе двадцати метров – и это с таким-то звуком! Просто представьте себе наркомана в припадке, который несётся с топором наперевес. Вряд ли он при этом исхитрился бы прокрасться, как ниндзя.

Во-вторых, где-то полгода спустя я подслушала тихий разговор взрослых, когда они, поддав, сидели после шашлычков на веранде. На тот момент отец сестры работал в органах и он клялся, что специально проверял сводки происшествий, что в том центре проверяли, таких пациентов там не было, да и сбежать с огороженной территории маловероятно. "Что это была за чертовщина, до сих пор не пойму", - прямо сказано взрослым адекватным дядечкой-атеистом.

Больше мы никогда ничего такого не видели и не слышали. В перелесок тоже не ходили, от греха подальше.
Так что это было? Наркоман, который по-партизански не повредил ни одного листка и ни одной травинки? Массовая галлюцинация? Призрак? Гадаю до сих пор. Попытались выяснить историю деревни, но коренных старожилов там уже не было, ничего не узнали.
Если у кого-то было похожее, прошу поделиться, всё-таки интересно.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:42 by ЭйваПросмотров: 710Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Кусты дети мужик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 17:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (75|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 831
Мало сведений. Скудная информация. Больше склоняюсь к тому, что мужик был сумасшедшим.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 22:18
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3021|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 123
Мммм... Опять мужик и опять с топором. Автор, не поленитесь, сходите ко мне в профиль. Много лет назад я историю писала, называется "Тихая охота". Найдите ее, если сочтете нужным. Там тоже про лес, про мужика с топором и тоже не понять откуда взявшимся. Ответов на Ваши вопросы у меня нет. Сама бы хотела хоть каких то пояснений. За вашу историю ставлю плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:21
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3595|-1)
Публикаций: 2 634
Комментариев: 13 588
Выбежал мужик и тишина, лишь удирающие детки от топора.) Что тут скажешь, страшно.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#4 написал: nanoera
Вчера, 23:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 22
Не пооенилась, прочитала история Бабы Клавы. Ну правда, один в один! Многие предположили, что леший тётку по лесу гонял за то, что много грибов-ягод из лесу носила. А дети-то причём, просто в кустах сидели прятались - непонятно. Может до этого что-то "нехорошее" для него в лесу сделали. Ну и под вопросом, конечно, топор... Чтоб страшнее людишкам было что ли... Или ужастиков леший пересмотрел.
Зарегистрирован: 2.04.2019
#5 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 688
Цитата: nanoera
Не пооенилась, прочитала история Бабы Клавы. Ну правда, один в один! Многие предположили, что леший тётку по лесу гонял за то, что много грибов-ягод из лесу носила. А дети-то причём, просто в кустах сидели прятались - непонятно. Может до этого что-то "нехорошее" для него в лесу сделали. Ну и под вопросом, конечно, топор... Чтоб страшнее людишкам было что ли... Или ужастиков леший пересмотрел.

Тут явно не леший, врядли он с топором в лесу детей пугать будет. +++

Цитата: Баба Клава
Мммм... Опять мужик и опять с топором. Автор, не поленитесь, сходите ко мне в профиль. Много лет назад я историю писала, называется "Тихая охота". Найдите ее, если сочтете нужным. Там тоже про лес, про мужика с топором и тоже не понять откуда взявшимся. Ответов на Ваши вопросы у меня нет. Сама бы хотела хоть каких то пояснений. За вашу историю ставлю плюс.

Прочла вашу историю) Класс) good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#6 написал: Selena 13
Сегодня, 02:33
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 208
Прочла обе и эту и Тихую охоту,и поняла что никогда не задумывалась над тем ,что нечто подобное можно увидеть в лесу.Скорее ожидала увидеть что-то типо чудища лохматого посреди какого-нибудь бурелома, очень интересно что это ? +
Зарегистрирован: 21.01.2014
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 10:07
0
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Репутация: (3021|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 123
Цитата: Selena 13
Скорее ожидала увидеть что-то типо чудища лохматого посреди какого-нибудь бурелома,

Если бы истории наши были вымышленные, то мы бы точно воспользовались именно этой фишкой. Для пущего устрашения и приукрашивания легче чудищ навыдумывать. Но лично я рассказала все так как рассказали мне. И автору этой истории я склонна верить. Захотела бы она приврать так инопланетян бы выдумала. Видимо правда в лесах наших российских водится какая то гадина в виде мужика с топором. Даже описания у них похожи. Мужики ободранные какие то, вида неадекватного. И в обеих случаях не из нашей деревни. На наркош я не думаю. У автора описан именно мужик, а наркоши редко доживают до такого возраста. Мне кажется тогда бы уж она его скорей парнем назвала.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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