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Истории из жизни

Змеиная казнь

История эта произошла с моим дедушкой незадолго до революции, когда ему было около семи лет. Дедушки моего давно уже нет на свете. Он был замечательным человеком, военным врачом, прошёл всю войну и закончил её в звании полковника медицинской службы. Жил он тогда с родителями в Белгороде, и решили они сына отправить на лето в деревню под Белгородом, погостить у своего зажиточного родственника.

Договорились с извозчиком, который посадил мальчика рядом с собой, получил от родителей деньги, и отправились они в путь. Часть дороги проходила прямо через лес. Проезжая, услышали они из чащи плач и стоны, горевал женский голос. Извозчик остановился, приказал мальчику сидеть, а сам пошёл дальше. Но ребёнку было страшно одному оставаться, он спрыгнул и пошёл за мужчиной.

Вот что они увидели, когда вышли на поляну, с которой доносился плач. На дереве, привязанная к ветке верёвкой, висела обезглавленная змея, на земле под нею лежал разрезанный на две части свежий белый круглый каравай хлеба, с живой ещё змеи капала кровь прямо на лежащий под ней хлеб. Но самое ужасное, что обезглавленная змея была ещё жива, извивалась и как женщина кричала.

Извозчик отвернул голову дедушки и попросил не смотреть, они быстро стали выходить из леса к лошадям, оставленным на дороге. А когда поехали, ошеломлённый мальчик спросил у возницы, что это было?
На что тот ответил коротко и хмуро:
– Колдовство это было, милый, колдовство.

Дорогие, можно ли что-то в этой истории объяснить, много лет эта картина у меня перед глазами. Что же это всё-таки было?

Автор - Аленушка.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:48
Сегодня, 13:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 557Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Дедушка лес плач страх змея колдовство

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:55
+3
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Сказано же колдовство. Что ещё тут добавить?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Talisha
Сегодня, 17:01
+2
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Ритуал какой-то??
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#3 написал: Nlo
Сегодня, 17:28
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Впечатляет! +
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#4 написал: conjure one
Сегодня, 17:35
+3
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Вот это колдовство... Бесхитростная история, но цепляет своей картинкой. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:52
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Надо было колесом оборачиваться, поди пойми где у колеса голова. +
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#6 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:06
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uzas а чем она кричала.
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