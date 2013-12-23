Змеиная казнь

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 557 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 13:48 by

История эта произошла с моим дедушкой незадолго до революции, когда ему было около семи лет. Дедушки моего давно уже нет на свете. Он был замечательным человеком, военным врачом, прошёл всю войну и закончил её в звании полковника медицинской службы. Жил он тогда с родителями в Белгороде, и решили они сына отправить на лето в деревню под Белгородом, погостить у своего зажиточного родственника.Договорились с извозчиком, который посадил мальчика рядом с собой, получил от родителей деньги, и отправились они в путь. Часть дороги проходила прямо через лес. Проезжая, услышали они из чащи плач и стоны, горевал женский голос. Извозчик остановился, приказал мальчику сидеть, а сам пошёл дальше. Но ребёнку было страшно одному оставаться, он спрыгнул и пошёл за мужчиной.Вот что они увидели, когда вышли на поляну, с которой доносился плач. На дереве, привязанная к ветке верёвкой, висела обезглавленная змея, на земле под нею лежал разрезанный на две части свежий белый круглый каравай хлеба, с живой ещё змеи капала кровь прямо на лежащий под ней хлеб. Но самое ужасное, что обезглавленная змея была ещё жива, извивалась и как женщина кричала.Извозчик отвернул голову дедушки и попросил не смотреть, они быстро стали выходить из леса к лошадям, оставленным на дороге. А когда поехали, ошеломлённый мальчик спросил у возницы, что это было?На что тот ответил коротко и хмуро:– Колдовство это было, милый, колдовство.Дорогие, можно ли что-то в этой истории объяснить, много лет эта картина у меня перед глазами. Что же это всё-таки было?Автор - Аленушка.

Ключевые слова: Дедушка лес плач страх змея колдовство

Другие, подобные истории: