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Истории из жизни

Случай на конюшне

Несколько лет я содержала собственную конюшню. Дело было муторным и малоприбыльным, но это в другую ветку.

Первые пару месяцев я там жила в прямом смысле – на конюха денег не было, а за лошадьми пригляд нужен круглосуточно. Надо сказать, что место было глухое, несмотря на то, что находились мы на территории действующей базы отдыха. Сразу за домиком, где я ночевала, начинался темный и какой-то неприятный еловый лес. Выходя вечером проверить лошадок, или просто в отдельно стоящий туалет, я зажигала уличный свет – было страшно до мурашек по телу: казалось, из ельника кто-то внимательно и недобро меня рассматривает.

Потом дело потихоньку-потихоньку пошло, я смогла взять на работу девушку, которая меня подменяла несколько дней в неделю. Она-то первая и начала мне рассказывать, что в конюшне неспокойно – то в туалете ее кто-то закроет, то утром сено из сенника все выкинуто и разбросано, то лошади беспокоятся, по ночам в стены копытами бьют и ржут. Надо сказать, я к мистике отношусь спокойно, ничего кроме молчаливой угрозы от леса не чувствовала, а потому на ее слова внимания не обратила.

И вот как-то приехала вечером, отпустила Ольгу, вывела в левады в ночное часть лошадей, попила чаю и легла спать. Проснулась я от дикого визга, так орут дерущиеся жеребцы.

Выбегаю в чем была и вижу в леваде с моим гуляющим буденновцем незнакомую лошадь. Надо сказать, мой рыжий зверь отличался весьма поганым характером, про лошадей говорят “строгий”, и других жеребов на дух не переносил.

Территория у нас была закрытая, чужой лошади взяться неоткуда. Ругая последними словами Ольгу, которая, видимо, взяла лошадь на постой и забыла мне об этом сказать, подхожу к леваде. Мой грудью ломится в калитку и галопом несется на конюшню. Надеваю на чужого жереба недоуздок, вывожу, привязываю к столбу и иду в конюшню – закрыть своего и выяснить, в каком деннике стоит пришелец.

Денников свободных нет. Ну не сошла же Ольга с ума, чтоб взять на постой лошадь, не имея для этого свободного помещения?! Решила оставить на ночь лошадь в леваде, благо, лето. Выхожу – а лошади нет. У столба валяется привязанный за чомбур недоуздок, но ни высокого солового жеребца, ни отпечатков его копыт в луже у мойки нет.

Не спалось.

Я вспомнила, что временами слышала в лесу отдаленное звонкое ржание, но внимания не обращала.

Что за создание я пыталась тогда завести в конюшню – не знаю по сей день.

Автор - Davari.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 644Комментарии: 6
+20

Ключевые слова: Конюшня база отдыха домик лес страх наблюдение левады лошади дикий визг незнакомая лошадь отсутствие следов

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:58
+1
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Репутация: (66|0)
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Комментариев: 682
А может призрак лошади? У людей же часто так бывает, может и у лошадей? 325
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#2 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 13:25
+3
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 402
Цитата: Tanusha13666
А может призрак лошади? У людей же часто так бывает, может и у лошадей? 325

так а как она на призрака недоуздок-то нацепила?

История жутенькая. Такая, без сильно криповой конкретики, воя и страшных рож в окне, но почему-то пробирает.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#3 написал: Гюльнара
Сегодня, 14:03
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Репутация: (44|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 814
Ой-ой-ой, рассказ страшненький, аж лошадки по коже.... Ну, в смысле, мурашки.... Но они большие такие... Требую продолжения банкета!
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#4 написал: Jako tako
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Ой, жуть какая. У меня мороз по коже.
И правда, кто же это притворился лошадью?..
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 22:52
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#6 написал: VicZhou
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Кто там в животных обращается? Оборотни, кикиморы... Неплохо было выяснить, кто может принимать облик лошади - возможно, там и до ответа на все вопросы недалеко.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
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