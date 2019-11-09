Случай на конюшне

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 644 Комментарии: 6 +20 Сегодня, 09:50 by

Несколько лет я содержала собственную конюшню. Дело было муторным и малоприбыльным, но это в другую ветку.Первые пару месяцев я там жила в прямом смысле – на конюха денег не было, а за лошадьми пригляд нужен круглосуточно. Надо сказать, что место было глухое, несмотря на то, что находились мы на территории действующей базы отдыха. Сразу за домиком, где я ночевала, начинался темный и какой-то неприятный еловый лес. Выходя вечером проверить лошадок, или просто в отдельно стоящий туалет, я зажигала уличный свет – было страшно до мурашек по телу: казалось, из ельника кто-то внимательно и недобро меня рассматривает.Потом дело потихоньку-потихоньку пошло, я смогла взять на работу девушку, которая меня подменяла несколько дней в неделю. Она-то первая и начала мне рассказывать, что в конюшне неспокойно – то в туалете ее кто-то закроет, то утром сено из сенника все выкинуто и разбросано, то лошади беспокоятся, по ночам в стены копытами бьют и ржут. Надо сказать, я к мистике отношусь спокойно, ничего кроме молчаливой угрозы от леса не чувствовала, а потому на ее слова внимания не обратила.И вот как-то приехала вечером, отпустила Ольгу, вывела в левады в ночное часть лошадей, попила чаю и легла спать. Проснулась я от дикого визга, так орут дерущиеся жеребцы.Выбегаю в чем была и вижу в леваде с моим гуляющим буденновцем незнакомую лошадь. Надо сказать, мой рыжий зверь отличался весьма поганым характером, про лошадей говорят “строгий”, и других жеребов на дух не переносил.Территория у нас была закрытая, чужой лошади взяться неоткуда. Ругая последними словами Ольгу, которая, видимо, взяла лошадь на постой и забыла мне об этом сказать, подхожу к леваде. Мой грудью ломится в калитку и галопом несется на конюшню. Надеваю на чужого жереба недоуздок, вывожу, привязываю к столбу и иду в конюшню – закрыть своего и выяснить, в каком деннике стоит пришелец.Денников свободных нет. Ну не сошла же Ольга с ума, чтоб взять на постой лошадь, не имея для этого свободного помещения?! Решила оставить на ночь лошадь в леваде, благо, лето. Выхожу – а лошади нет. У столба валяется привязанный за чомбур недоуздок, но ни высокого солового жеребца, ни отпечатков его копыт в луже у мойки нет.Не спалось.Я вспомнила, что временами слышала в лесу отдаленное звонкое ржание, но внимания не обращала.Что за создание я пыталась тогда завести в конюшню – не знаю по сей день.Автор - Davari.

Ключевые слова: Конюшня база отдыха домик лес страх наблюдение левады лошади дикий визг незнакомая лошадь отсутствие следов

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