Конюшня рядом с кладбищем

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 354 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 04:53 by

Это было в середине 90-х, в Московской области. Я тогда еще училась в школе, в классе седьмом. С детства очень люблю лошадей, и, по счастливой случайности, в двух остановках от дома была конюшня. Добраться можно было и в пешей доступности, поэтому родители отпускали спокойно.Все свое свободное время я проводила там. После школы бросала портфель и прямиком на автобус. В каникулы вообще с утра до вечера проводила на конюшне. Мы, детвора, ухаживали за лошадками: чистили, кормили, убирали денники, за что нам потом давали на них покататься. В общем, для меня и всех остальных это было огромным счастьем.Теперь о самой конюшне. Раньше это была ферма. Разделена она на две части — в одной находились денники, в другой хранилось сено. Лошадей было немного, где-то 6 голов частных и в районе 10 своих, плюс один пони и ослик.Рядом с конюшней был открытый плац, где обычно проходили занятия с новичками и «бочка» — круг выложенный покрышками от автомобилей, тоже для занятий и в целом для работы с лошадьми. И самое интересное, что с одной стороны конюшни была деревня, а с другой стороны кладбище, которое с каждым годом все расширялось и расширялось. Но нас никого это не пугало, так как нас всегда ждали любимые лошадки.Когда-то это конюшня (помещение было арендованным) принадлежала одной пожилой женщине, но за пару лет до того, как я стала ходить на конюшню, она умерла. И, чтобы сохранить все, что она сделала, одна пара стала продолжать ее бизнес. Только денег в те времена у них было немного, поэтому конюх и сторож — удовольствием было дорогим. Собственно, поэтому на конюшне всегда было много детей-помощников. Вместо сторожей на ночь оставались либо сами владельцы конюшни, либо арендаторы денников.Первый случай произошел ранней весной. Еще лежал снег. Как-то пришлось задержаться на конюшне. Но дома за это не переживали, так как владельцы были очень хорошими людьми, и если мы опаздывали на автобус, всегда подвозили до дома.День был насыщенным, поэтому не всем лошадкам сделали променаж. Лошадям простаивать нельзя, поэтому уже в полумраке мы выехали на плац. Было семь вечера, может, чуть позднее. Из моего поселка со мной на конюшню ходил одноклассник. Мы с ним выехали на плац и заметили, что в «бочке» происходит что-то странное.В тот момент одна частница на корде (длинная веревка, на которой гоняют лошадей по кругу) гоняла своего коня. Тут он вдруг, ни с того, ни с сего, напротив выхода из «бочки» начал вставать на дыбы (свечить), и ни в какую не хотел туда подходить. Хотя Юля, его хозяйка, даже взяла хлыст, но ничего не смогла сделать.Так продолжалось минут 10. Как в «бочке» все успокоилось, началось у нас. Конь, на котором я была, наиспокойнейший русский рысак, начал вытворять то же самое, что мы и наблюдали до этого.Вовка выехал за пределы плаца (плац был прямоугольной формы и огорожен небольшим металлическим забором), а я поехала рысью дальше. И у одного угла, который находился ближе к кладбищу, конь начал свечить и не подходил даже близко к этому месту.Я несколько раз пыталась проехать мимо этого угла, но все попытки были неудачными. Конь либо резко разворачивался, либо шарахался в сторону. Было ощущение, что там кто-то стоит. Хотя там точно уж никого не было. Опять же через несколько минут конь успокоился и стал походить мимо того места совершенно спокойно.Когда мы зашли в конюшню, было немного не по себе. Юлька тогда еще пошутила: «Да ладно вам бояться, кто-то из покойничков погулять вышел. Здесь же кладбище. Ну постоял, посмотрел».Прошло где-то полгода, вроде, был июль. Я и двое моих одноклассников (к нам присоединилась Аленка, тоже стала ходить на конюшню вместе с нами) решили остаться с ночевкой. Родители нас отпустили без проблем. С нами ночью осталась Саша, у нее был свой конь. Осталась она на ночное дежурство.День подходил к концу. В районе десяти вечера раздали лошадям сена, а сами пошли ужинать. На территории конюшни была небольшая комната и кухня. Мы поели, и я зачем-то пошла к лошадям. Когда вышла к денникам, все лошади стояли как вкопанные. Никто даже сено не жевал, полная тишина.Я развернулась и сразу обратно на кухню. Рассказала про это Саше и одноклассникам, и тут пошли мистические истории на ночь. Вспомнили и про плац. Саша тоже поделилась несколькими историями. Говорит, мол, как-то ночью на конюшне была такая же тишина, и денники у некоторых лошадей были открыты, вернее, засовы выдвинуты. Хотя кроме нее там никого не было. И бывшую хозяйку вспомнили, может, это она там ходит, за хозяйством присматривает?Уже было поздно, и нужно было ложиться спать. Так как комната была одна, а нас четверо, мы с моими одноклассниками пошли спать на сеновал, который находился во второй части конюшни. При входе сначала лежали паллеты, затем рассыпчатое сено, дальше тюки. Мы залезли на сено, расстелили покрывала, немного поговорили и уснули.Вот тут-то мне и приснился сон. Все происходило, как будто в реальном времени. Мы спим, и тут открывается дверь, в которую входит очень старенькая женщина и направляется в нашу сторону. Как точно она выглядела, сейчас помню смутно, но в тот момент, казалось, что видно было каждую ее морщинку. Она была настолько реалистична, что было трудно поверить в то, что это действительно сон.Двигалась она медленно и тихо. Я лежала дальше всех от входа, но старушка смотрела на меня и двигалась именно в мою сторону. У меня начался такой панический страх, что даже во сне было страшно двигаться.И тут она начала подниматься ко мне. Хотя, чтобы залезть на сено, нужно было немножко покорячиться. Потому что между проходом и нашим мини-стогом, на котором мы спали, были старые кормушки от коровника. Она как будто проплыла. Как только она оказалась близко, я проснулась. Что меня поразило — мы лежали точно так же, как и в моем сне.Об этом сне я рассказала Саше. По описанию, это была бывшая хозяйка конюшни, так она ее видела при жизни. Даже одежда на ней была такая же, со слов Саши. Честно, было первое время очень жутко и страшно. Даже старались с конюшни уходить пораньше, пока еще не стемнело.Вот и думай, зачем к тебе во сне приходит душа человека, которого ты даже не видел раньше. Слава Богу, в жизни ничего страшного не произошло после этого. Но для меня до сих пор загадка, к чему это все было?На самом деле история не страшная, но когда сам с этим сталкиваешься, становится очень жутко. Хоть и прошло уже более 30 лет с тех пор, историю эту периодически вспоминаю.Сейчас это помещение в собственности кладбища. Там хранят памятники. Конюшни на том месте больше нет.Автор - Татьяна.

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