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Истории из жизни

Мужичок

Рассказал один мужик, который увлекается собирательством паранормальных историй. Не по сайтам разным, а по знакомым-приятелям. Он сам технарь по складу ума и потому никогда не убеждал никого в подлинности своей коллекции – “за что купил, за то и продаю”.

Сама история. Поехали трое охотничков-рыболовов на какие-то развалины советского периода, в лес, к реке. То ли лагерь спортивный, то ли санаторий оздоровительный. Как только прибыли, расположились в развалинах и давай водочку распивать. И тут сразу троим, уже поздним вечером, начинает казаться, что кто-то около их базы крутится. Мужики агрессивные, подвыпившие, начали требовать, чтобы сей невидимый наблюдатель показался. И вдруг действительно, заходит к ним непримечательный мужичок. Говорит, машина у него рядом застряла, хотел помощи попросить, но стеснялся с мужиками первым заговорить.

Остался тогда один рыбак вещи сторожить, а двое пошли с незнакомцем к дороге. По пути заметили мужики, что незнакомец как-то странно их ведет к машине. Дорога в другой совсем стороне, а он их глубже в лес уводит. Естественно, рыбаки ему предъявили свои подозрения, и тут начинается самая аномальщина. Незнакомец, молча, шагает за ближайшее дерево и исчезает. На мужиков накатывается волна животного ужаса, и они инстинктивно срываются обратно, к базе. В итоге, обратно прибежал лишь один мужик. Второй где-то отстал позади и затерялся.

Оставшиеся двое товарища искать не отправились лично, а сразу свалили оттуда к ближайшему населенному пункту. Там уже в милицию (тогда еще) обратились. Вроде как, кинолога с машиной отправили на поиски. И нашли пропавшего, точнее, его тело. Алкоголиков рыбаков потом долго трясли и допрашивали. Подозревали, что они своего дружбана и грохнули. Но за отсутствием каких-либо улик и свидетелей, спихнули все на диких животных. Мол, бухали мужики, один отошел в лес по нужде и стал закуской волка. Хотя повреждения на трупе совсем не характерны для животных. Отсутствуют глаза и нижняя челюсть с языком. Выборочно внутренние органы. Само мясо, мышечная ткань, не растащено и без следов поедания. Это уже потом мужикам фотки показывал и говорил следователь. Конечно же, без сомнения в причастности диких животных.

Где это произошло точно, не помню. Хотя мне рассказчик давал примерные координаты. Он всегда координаты спрашивал.

Автор - Леша Будка.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:48
Сегодня, 08:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 343Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Охотники-рыболовы лес река лагерь база незнакомец исчезновение поиски труп странные повреждения

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 11:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 675
Ну глаза могли и птицы выклевать. Лежал-то он там явно не 5 минут.
А вообще, это что это творится-то. Уже и в лес нельзя сходить, на легкий пикник с друзьями и горячительными напитками.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 666
Цитата: Jako tako
Ну глаза могли и птицы выклевать. Лежал-то он там явно не 5 минут.
А вообще, это что это творится-то. Уже и в лес нельзя сходить, на легкий пикник с друзьями и горячительными напитками.

С языка сняли мысль. Теперь в лес страшно...
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 12:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 675
Цитата: Tanusha13666
Теперь в лес страшно...

Мне уже давно туда страшно. Ещё после просмотра первых фильмов про студентов и их ночь в лесу.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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