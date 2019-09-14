Мужичок

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 343 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 08:48 by

Рассказал один мужик, который увлекается собирательством паранормальных историй. Не по сайтам разным, а по знакомым-приятелям. Он сам технарь по складу ума и потому никогда не убеждал никого в подлинности своей коллекции – “за что купил, за то и продаю”.Сама история. Поехали трое охотничков-рыболовов на какие-то развалины советского периода, в лес, к реке. То ли лагерь спортивный, то ли санаторий оздоровительный. Как только прибыли, расположились в развалинах и давай водочку распивать. И тут сразу троим, уже поздним вечером, начинает казаться, что кто-то около их базы крутится. Мужики агрессивные, подвыпившие, начали требовать, чтобы сей невидимый наблюдатель показался. И вдруг действительно, заходит к ним непримечательный мужичок. Говорит, машина у него рядом застряла, хотел помощи попросить, но стеснялся с мужиками первым заговорить.Остался тогда один рыбак вещи сторожить, а двое пошли с незнакомцем к дороге. По пути заметили мужики, что незнакомец как-то странно их ведет к машине. Дорога в другой совсем стороне, а он их глубже в лес уводит. Естественно, рыбаки ему предъявили свои подозрения, и тут начинается самая аномальщина. Незнакомец, молча, шагает за ближайшее дерево и исчезает. На мужиков накатывается волна животного ужаса, и они инстинктивно срываются обратно, к базе. В итоге, обратно прибежал лишь один мужик. Второй где-то отстал позади и затерялся.Оставшиеся двое товарища искать не отправились лично, а сразу свалили оттуда к ближайшему населенному пункту. Там уже в милицию (тогда еще) обратились. Вроде как, кинолога с машиной отправили на поиски. И нашли пропавшего, точнее, его тело. Алкоголиков рыбаков потом долго трясли и допрашивали. Подозревали, что они своего дружбана и грохнули. Но за отсутствием каких-либо улик и свидетелей, спихнули все на диких животных. Мол, бухали мужики, один отошел в лес по нужде и стал закуской волка. Хотя повреждения на трупе совсем не характерны для животных. Отсутствуют глаза и нижняя челюсть с языком. Выборочно внутренние органы. Само мясо, мышечная ткань, не растащено и без следов поедания. Это уже потом мужикам фотки показывал и говорил следователь. Конечно же, без сомнения в причастности диких животных.Где это произошло точно, не помню. Хотя мне рассказчик давал примерные координаты. Он всегда координаты спрашивал.Автор - Леша Будка.

Ключевые слова: Охотники-рыболовы лес река лагерь база незнакомец исчезновение поиски труп странные повреждения

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