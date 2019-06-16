Загадочная история

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 143 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 06:11 by

На сайте часто упоминаются жуткие случаи с зеркалами, и у меня тоже есть загадочная история на зеркальную тематику. Для большего удобства, рассказываю в порядке логическом, а не хронологическом.Провинциальный российский поселок. Районная больница (точнее, определить ее как поликлинику, так как стационар отсутствует).На прием к психиатру (женщина, предпенсионный возраст) заявляется новое лицо. Мужчина средних лет, ничем не примечательный внешне. Жалуется на тревожность и депрессивное состояние. При наводящих вопросах отвечает как-то размыто и уклончиво, но затем признается, что причина тревоги кроется в домашних зеркалах. Точнее, в отражении мужчины. Будто его отражение и не его вовсе. Какой-то чужой, злой взгляд. Движения отражаются с задержкой, будто отражение живет само по себе, а за мужиком просто повторяет движения, чтобы себя не выдать. Также мужчина отмечает, что это происходит лишь дома. В гостях, на улице – все с отражением нормально.Психиатр делает вывод, что это банальная депрессия, кризис среднего возраста. Выписывает рецепт на антидепрессанты и назначает мужчине периодически заходить на прием, на всякий случай.Мужик еще приходит пару раз, таблетки пьет, говорит, помогают. Затем пропадает и на приеме больше не появляется. Для участкового психиатра это норма. Регулярно ходят только “тяжелые” и то потому, что с сопровождением или по принуждению родных. Врач успешно забывает про мужика с зеркалами. На месяц-полтора.А затем к психиатру наведывается сотрудник из милиции и про мужчину напоминает. Дотошно интересуется, ходил ли такой гражданин сюда, в каких числах, что рассказывал.Врач, как говорится, “садится на измену”. Если мужик теракт какой устроил и в милиции уже известно, что он сюда на прием ходил, а психиатр его прошляпил и не направил в ПНД – могут и с работы попросить.Мент успокаивает, что никакого криминала нет. Мужчина обнаружен мертвым у себя в квартире. Смерть ненасильственная. Заурядный инфаркт.Потом прибавляет, что есть нечто странное (если перефразировать более цензурно) в этом деле.И то ли милиционер никогда не слыхал про тайну следствия, то ли “нечто странное” его так впечатлило и развязало язык – в общем, шепнул по секрету некоторые детали дела, которые не были знакомы психиатру. Складывается полная картинка.Умерший мужчина всю жизнь прожил вместе с родителями. Совсем недавно, наконец, скопил денег и приобрел отдельное жилье. Поначалу был очень рад жизни самостоятельной, хоть и поздней, но затем потихоньку начал меняться. Стал тревожным, дерганным. Рассказывал матери и другим близким родственникам о странностях с отражением в зеркале.Именно мать ему и посоветовала обратиться в больницу. Визит к психиатру, вроде как, помог, мужчина подуспокоился, а потом резко переменился в характере. Замкнулся в себе, огрубел, перессорился со всеми и перестал навещать даже родителей.У матери мужика был ключ от новой квартиры сына, и решила она его проведать. Собственно, так и обнаружила тело сына и вызвала милицию.Сам мент тоже на месте побывал и сразу обратил на одну деталь внимание. В квартире покойного полностью отсутствовали зеркала. Даже дверца шкафа, со встроенным зеркалом, была снята с петель.На вторую необычную деталь указала уже мать покойного. Почивший мужчина изменился внешне. Не сильно, даже не заметно на первый взгляд. Но если сравнивать тело с фотографиями еще живого человека – черты лица и разрез глаз несколько изменились (но это можно списать на развивающиеся трупные изменения), а вот что реально удивляло, так это форма ушей. Они сильно отличались от ушей с фотографии. Будто мужик перед смертью себе новые пересадил.Автор - Леша Будка.

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