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Истории из жизни

Загадочная история

На сайте часто упоминаются жуткие случаи с зеркалами, и у меня тоже есть загадочная история на зеркальную тематику. Для большего удобства, рассказываю в порядке логическом, а не хронологическом.

Провинциальный российский поселок. Районная больница (точнее, определить ее как поликлинику, так как стационар отсутствует).

На прием к психиатру (женщина, предпенсионный возраст) заявляется новое лицо. Мужчина средних лет, ничем не примечательный внешне. Жалуется на тревожность и депрессивное состояние. При наводящих вопросах отвечает как-то размыто и уклончиво, но затем признается, что причина тревоги кроется в домашних зеркалах. Точнее, в отражении мужчины. Будто его отражение и не его вовсе. Какой-то чужой, злой взгляд. Движения отражаются с задержкой, будто отражение живет само по себе, а за мужиком просто повторяет движения, чтобы себя не выдать. Также мужчина отмечает, что это происходит лишь дома. В гостях, на улице – все с отражением нормально.

Психиатр делает вывод, что это банальная депрессия, кризис среднего возраста. Выписывает рецепт на антидепрессанты и назначает мужчине периодически заходить на прием, на всякий случай.

Мужик еще приходит пару раз, таблетки пьет, говорит, помогают. Затем пропадает и на приеме больше не появляется. Для участкового психиатра это норма. Регулярно ходят только “тяжелые” и то потому, что с сопровождением или по принуждению родных. Врач успешно забывает про мужика с зеркалами. На месяц-полтора.

А затем к психиатру наведывается сотрудник из милиции и про мужчину напоминает. Дотошно интересуется, ходил ли такой гражданин сюда, в каких числах, что рассказывал.

Врач, как говорится, “садится на измену”. Если мужик теракт какой устроил и в милиции уже известно, что он сюда на прием ходил, а психиатр его прошляпил и не направил в ПНД – могут и с работы попросить.

Мент успокаивает, что никакого криминала нет. Мужчина обнаружен мертвым у себя в квартире. Смерть ненасильственная. Заурядный инфаркт.

Потом прибавляет, что есть нечто странное (если перефразировать более цензурно) в этом деле.

И то ли милиционер никогда не слыхал про тайну следствия, то ли “нечто странное” его так впечатлило и развязало язык – в общем, шепнул по секрету некоторые детали дела, которые не были знакомы психиатру. Складывается полная картинка.

Умерший мужчина всю жизнь прожил вместе с родителями. Совсем недавно, наконец, скопил денег и приобрел отдельное жилье. Поначалу был очень рад жизни самостоятельной, хоть и поздней, но затем потихоньку начал меняться. Стал тревожным, дерганным. Рассказывал матери и другим близким родственникам о странностях с отражением в зеркале.

Именно мать ему и посоветовала обратиться в больницу. Визит к психиатру, вроде как, помог, мужчина подуспокоился, а потом резко переменился в характере. Замкнулся в себе, огрубел, перессорился со всеми и перестал навещать даже родителей.

У матери мужика был ключ от новой квартиры сына, и решила она его проведать. Собственно, так и обнаружила тело сына и вызвала милицию.

Сам мент тоже на месте побывал и сразу обратил на одну деталь внимание. В квартире покойного полностью отсутствовали зеркала. Даже дверца шкафа, со встроенным зеркалом, была снята с петель.

На вторую необычную деталь указала уже мать покойного. Почивший мужчина изменился внешне. Не сильно, даже не заметно на первый взгляд. Но если сравнивать тело с фотографиями еще живого человека – черты лица и разрез глаз несколько изменились (но это можно списать на развивающиеся трупные изменения), а вот что реально удивляло, так это форма ушей. Они сильно отличались от ушей с фотографии. Будто мужик перед смертью себе новые пересадил.

Автор - Леша Будка.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:11
Сегодня, 06:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 143Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Районная больница мужчина прием психиатр зеркала отражение смерть расследование внешние изменения

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Комментарии

#1 написал: Tato4ka8
Сегодня, 09:20
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Короче, вселился в него кто-то из за зеркалья и не перенёс тягот реалий нашего мира ogo
Зарегистрирован: 16.06.2019
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