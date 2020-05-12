Женщина во сне

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:21

лаураия Просмотров: 168 Комментарии: 2 0 Вчера, 07:21 by

Напишу одну историю, которую мне рассказала несколько лет назад знакомая девушка. История про ее сон, точнее, несколько снов, связанных между собой. Для удобства напишу от первого лица.Приснилось мне однажды, будто иду я по улице своего родного города, а на перекрестке стоит женщина и смотрит на меня. Ничего не говорит, не подходит, а просто очень пристально смотрит, буквально сверлит глазами. Женщина незнакомая, и мне во сне стало неприятно. Перешла я на другую сторону и спустя время оглянулась - женщина также пристально смотрела вслед. Проснулась и не придала этому значения - ну приснился сон не очень приятный и приснился.Спустя несколько дней сон почти в точности повторился, через пару дней опять. Не скажу, что было жутко, но то, что снится одно и то же, немного напрягало. Тем более, что взгляд у женщины из сна был, прямо скажем, неприятный, злой и агрессивный, что ли. Но я не стала углубляться в размышления и через какое-то время забыла об этих снах, тем более, что сниться они мне перестали. Так я думала.Но через небольшой промежуток времени я опять увидела сон с этой же женщиной, но уже, к сожалению, в другом виде. Вечером я как обычно легла спать, и снится мне, как будто я проснулась от того, что что-то не так, как обычно в комнате. Причем сон был до жути реальный, как будто я реально проснулась. В общем, вижу такую картину - сидит у меня на кровати, ближе к ногам, та самая женщина из предыдущих снов и смотрит, не мигая, на меня злющими глазами. Я ничего не понимаю и не могу ни встать, ни спросить у нее, кто она и что ей надо от меня. Так мы смотрим друг на друга в полной тишине какое-то время. Потом женщина медленно берет мою руку, тянет в рот и начинает кусать за пальцы. Сильно кусать, в то время как я в полном бессилии что-либо сделать или сказать. Все это, повторю, в полной тишине. После такой жути я проснулась буквально в поту.В конце своего повествования добавлю, что жила я не в своей квартире, а в съемной, и как впоследствии выяснилось, прежняя хозяйка умерла в этой самой квартире. Не знаю, правда, как она выглядела, знаю только, что была средних лет, как и женщина во сне, и не отличалась добротой.С той квартиры я вскоре переехала. Больше она мне не снилась.

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