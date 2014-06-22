Всё полетело к чертям

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 492 Комментарии: 1 +10 Сегодня, 13:44 by

В январе 2017 года переехали мы (я, муж, сын) на очередную съёмную квартиру. И полетело всё к чертям.Стою, мою окно (1 этаж), тут тетка подбегает и кричит мне: “Зоя, молоко брать будешь?” Я не Зоя, но молоко нужно – ребенку 2 года. Да, говорю, буду. В общем, оказалось, это соседка и будет она мне молоко носить 2 раза в неделю. Я была довольна, однако недолго. Вскоре молоко стало скисать, а надо сказать, соседка эта каждый раз очень интересовалась, хорошее ли молоко. И вот как только она удостоверилась, что молоко каждый раз скисает, перестала носить его.И еще был случай с этой соседкой. Как-то вечером гуляла я с сыном во дворе. А мамаша я чокнутая, контакта с ребенком никогда не теряла, если за руку его не держала, то глазами впивалась насмерть. А тут с этой тёткой говорить начала и что говорила, и сколько времени прошло не помню, и главное - за малышом своим не следила! Так иногда мелькнет он где-то рядом. В общем, после того, как проанализировала этот вечер, неприятно стало и страшно, что я могу себе не принадлежать.Другая соседка пришла ко мне с 3-го этажа, типа чайник вскипятить, а то у нее вся плита занята, а ей срочно надо. Ну я ее пустила домой. Чайник пока ставила, она сыну моему конфетку сунула и что еще она там куда сунула, не знаю. Как я потом поняла, она себя считала ведьмой, ну или кем-то в этом роде. Хотя, сразу скажу, в этом городе все как-то помешаны на колдовстве. Даже моя гинеколог окуривала меня травами, по местным поверьям отгоняющими нечисть.Короче, были еще другие соседки с другими странностями, какие-то старухи орущие или шепчущие не то молитвы, не то проклятья. Под дверью я обнаруживала то аккуратную дорожку из лепестков роз, то еще какой хлам, то налито что-то. Я еще поначалу думала, кто же ссыт мне на дверь, но жидкость была мутной, белесой и без запаха, по крайней мере, мочи. Ходили стучали, задавали странные вопросы.Так вот, через пару месяцев после переезда мужу ставят диагноз, назначают операцию, всячески запугивают прогнозами. Одна врачиха наорала на него, типа как ты вообще с таким сердцем живой еще, не следят за собой, а потом лечи их. Похудел он очень. Сын тоже похудел сильно, на чупа-чупс похож был, голова на палочке. И расти перестал, за этот год не вырос вообще, только как будто мельче стал. Капризный стал, пугливый и зубы портиться начали. Однажды ночью просыпаюсь от истеричного визга, сын показывает на стену надо мной и кричит: “Кто это?” Ну я там, само собой, никого не увидела.Сама я также болеть начала, сил не было вообще. Пропылесосив полкомнаты, мне приходилось отдыхать, чтоб осилить другую часть. Постоянно текли какие-то гнойные сопли (прошу прощения), стала очень нервной, даже злобной что ли. Я реально чувствовала себя на 70 лет! И муж, кстати, тоже говорил, что стариком себя чувствует. В ванной, в душевой кабинке завелись черные черви. Как я только их не травила, они всё равно появлялись снова. Я, кстати, признаюсь, никогда не была трудолюбивой хозяйкой, НО только не там и не тогда!Я каждый день буквально вылизывала каждый уголок квартиры. Болела, устала – не важно, надо почистить здесь, потереть там. У меня была навязчивая мысль – ЛИШНЕЕ! Мне всюду мерещилось что-то лишнее, что именно – я не понимала. Поэтому я постоянно перебирала вещи, откладывала ненужное и раздавала (теперь, считаю, много нужного отдала). Я сожгла почти все бумажные фотографии, письма, открытки, много из компа поудаляла.Несколько раз были странности со временем. Я готовила еду, вымывала кухню полностью плюс окно, и по ощущениям приходило часа полтора (что обычно так и бывает), а часы показывали, что прошло полчаса. И это было как в трансе. Хотя в легком трансе я пребывала постоянно. Каждый раз, уже лежа в постели, я думала, завтра обязательно надо подымить травками (как учила меня моя гинеколог), что-то странное творится. Однако на следующий день я не вспоминала об этом ни на секунду. И так по кругу.В общем, итоги за тот год такие: все трое больные и нервные, мужчины мои очень похудели, а я располнела заметно, муж лишился работы без объяснения причины (и год еще не мог устроиться, хотя высококлассный спец, и награды всякие имеются). С деньгами проблемы начались. В феврале следующего года мы съехали оттуда в дом к знакомым. Из сказочной жизни сыра в масле моя реальность превратилась в болото безденежья и безнадеги.Однажды, спустя немного времени, уже на новом месте, в доме отключилось электричество. Я зажгла красные свечи (какие под руку попались) и просто сидела и глазела на огонек. Вдруг почувствовала, что расслабилась. Затем зевать начала не человечески. Кажется, целую вечность длилась эта зевота, всё лицо и шея мокрые от слез. И так хорошо стало. Разум начал возвращаться.Хотя с самоосознанием и душевным равновесием теперь, в принципе, наладилось, здоровье мое, все же, оставляет желать лучшего. А вот материальное положение неуклонно движется в дно.Так вот, придя в себя и пораскинув мозгами, я пришла к такому выводу: причины этому пике может быть две. Ну, первая, понятно, людская зависть и всяческие злыдневы порчи, подклады, проклятья и т.д. А вот вторая причина во мне. Я в то время практиковала перепросмотр по К.Кастанеде. И, может быть, я зацепила какие-нибудь тысячелетние залежи г***на, и поднялись они из самых темных недр души моей и разлились они по миру, круша все на пути своем, и дрогнули глиняные ноги мои, и подогнулись.Читала тут комменты разных людей, которые, кажется, что-то смыслят в таких делах. Помогите разобраться, что это было, дабы на будущее быть мудрей. Ну и главный вопрос, конечно: “Что делать?”Благодарю.Автор - БольшаяМа.

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