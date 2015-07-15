Рассказы охотников

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 377 Комментарии: 3 +6 Вчера, 18:01 by

Поехали мы как-то на рыбалку в холодную зимнюю пору. От ближайшего жилья км 50-60 располагалось озеро, в котором и по сей день водятся вкусные рыбы. Рядом с этим озерцом стоит балок, построенный геологами, в нём-то и ночевали. От зимника он находился в метрах 400, дорогу туда никто не чистил, посему добирались туда либо на лыжах, либо пехом по лыжне. Машины окапывали на обочине.Смеркнулось. Морозец даванул ниже 40. За полночь, когда большинство уже спало, со стороны дороги послышались шаги, как будто человек идёт, конкретные такие, человек тише идёт, тут вес чувствовался солидный (слон, ей-богу). Страх какой-то животный появился. Я подумал, кто-то блуданул или машина где-то заглохла и пешкодрапом до избы дёрнул. Ан-нет. Этот кто-то подошёл к двери, ноги от снега обил, потоптался на месте, избу кругом обошёл (вокруг избы снега по пояс было, чистого, как лист бумаги, следы мышки-полёвки читать можно) и обратно ушел. Из угла слышу разговор: вопрос — «Ты слышал???», ответ — «Заткнись!!! Слышу!!!»Поутру пошли смотреть на следы гостя... Не нашли ничего, только наши. На следующую ночь всё повторилось, но уже никто не спал. С приближением этой хрени к избе страх, даже не страх, а какой-то ужас, становился всеобъемлющим. Даже собака молчала, жалась к хозяину, и шерсть на ней стояла дыбом. Больше мы туда не ездили. «Моздок, Моздок, к тебе я больше не ездок».Как-то пошли вечером с товарищем на кабана — нашли тропу, проходящую по оврагу, и встали на номера на склоне в 100 метрах друг от друга. Слева от нас был заброшенный нежилой хуторок метрах в 500. Сзади, метрах в 30, — небольшой ельник. Как только встали на номера, появилось очень неприятное ощущение взгляда в спину со стороны ельника. Лично я всё время оборачивался в ту сторону. Через некоторое время стал слышаться тихий шепот, как будто переговариваются несколько человек. Простояли около 2 часов, все время оборачиваясь. В ночи в лесу бывал не раз, но такого «холодка» никогда не ощущал, причём и у меня и у друга ощущения были одни и те же.Этой весной (2008го года — прим. м.п.). Иду в 3 ночи по болоту, чтоб к утру выйти к озеру в нём и при подходе к озеру не взбаламутить всю живность, а идти около часа. Маршрут знакомый, не раз хоженый. Подхожу потихоньку, чтоб без чавканья под ногами, к засидке на берегу, в чахлых сосенках. Остаётся десятка два шагов, всё хожено и перехожено, мох продавливается, но держит конкретно, днём (и не одним днём) всё проутюжено ногами.Далее обычно пишется «и вдруг»... Примерно так и было. Мгновенное чувство некомфортности и тревоги. Выражение «взгляд в спину» знакомо? Вот именно такое ощущение тоже прочувствовалось, но не в спину, а с разных сторон одновременно. Ощущение, что вдруг много глаз за тобой настороженно стали наблюдать. Логики никакой, но аккуратно делаю несколько шагов назад. Весь дискомфорт уплывает куда-то. Обхожу некомфортное место по малюсенькой дуге, сделав несколько лишних шагов от прямого движения, и забираюсь в засидку. Охочусь.Наступает день, времени полвосьмого примерно. Подтягивается мой напарник из бивака — он не очень уважает утиную породу, но от гусиной не отказывается, и часика полтора можно поохотить гусей. Поохотились. Вытаскиваю из маскировки надувную лодку и плыву собирать то, что в воде плавает. Недалеко отплыл, ещё не всё подобрал — напарник провалился в болото. В итоге всё благополучно, не об этом речь. Он провалился именно в том месте, где я дал «задний ход», и провалился днём.Логики во всём не вижу никакой, за исключением махонького момента. Знания того, что я в гостях и тут есть истинные хозяева. Приехав на место, тем более если жить там буду несколько дней, привязываю к приглянувшемуся кустику или деревцу ленточку светленькую. В дар духам. Думается, что тряпица им даром не нужна, а важно внимание и почтение. Напарник мой считает подобные действия... не знаю, какое слово подобрать, ну как вы примерно считаете. Но поперёк не поступает, вслушивается. Не во всем, конечно, что касается охоты-быта и прочего, каждый себе хозяин, но насчёт глупостей нелогичных — со временем въехал, что есть на свете непонятное, с чем лучше не умничать.Конечно, не все всегда гладко, но особо жаловаться не приходилось.Лет 6 назад ехал с семьёй в поезде. Легли спать. Жена и старшая дочь на нижних полках, а я и младшая — на верхней. Уж не помню, как она смогла убедить нас, чтобы она ехала наверху. Ночь. Все спят. В том числе и я. Непонятно от чего, просыпаюсь и каким-то образом успеваю схватить уже летящую вниз головой с верхней полки дочь. Мелкая даже не особо проснулась. Разбудил жену и поменял их местами. Что заставило проснуться, не знаю. Хотя некоторые, наверное, выскажут предположение, что прежде чем упасть, моя дочь ударила в литавры.Да только и я спал, и она спала.Вчера рассказали (я не спрашивал, сами рассказали). Друг со своим товарищем недавно ездили на рыбалку. Места достаточно глухие. Сидят, рыбу чистят. Один говорит другому: "Тебе не кажется, что за нами кто-то наблюдает?" Второй говорит, что тоже чувствует чей-то взгляд. Стали оглядываться потихоньку. И... О чудо, из-за избы на них пялится ЛОСЬ! Охота закрыта, оружия нет. Мясо ушло в лес своим ходом.Случилось мне раз заночевать в лесу у нас в Лен. обл. без подготовки, так сказать. Загулялись мы с товарищами моими по тетереву и рябчику к северо западу от д. Погостье км эдак в 15-ти, ну и остались в лесу заночевать. Так как приехали на электричках и, прикинув время (поняв, что на последнюю не дотопаем), выбрали полянку, развели костерок, припасли хвороста, сделали из лапника лежаки и, приговорив съестной запас, расположились на ночлег.Проснулись внезапно. Даже не проснулись, а открыли глаза, словно и не спали вовсе. Как потом выяснилось, все с одинаковыми ощущениями — животное чувство страха, холодный пот и абсолютная ясность ума. Не поднимая головы, лежу и вижу: мы втроем вокруг костра (он ещё горел) с открытыми глазами, вокруг нас примерно на три метра в высоту от земли густой туман — молоко. Дальше — чистый воздух и высоченное звёздное небо. Сентябрь месяц. Ни звука. Ни ветерка. И вдруг в этой тишине раздается странный шорох, переходящий в хруст, похожий на разряд электрошокера, и туман начинает столбом подниматься вверх. Мы молчим. Не двигаемся. У всех под рукой заряженные стволы. И это здоровенный столб высотой метров 15-17 принимает форму солдата! Настоящего СОВЕТСКОГО СОЛДАТА!!! В каске, плащ-накидке и с трюнделем на ЛЕВОМ плече. Весь как живой и двигается. Смотрит вдаль поверх тумана и стоит...Продолжалось это недолго, минуты четыре — не больше. До утра никто не заснул. Сели вокруг костра и, оглядываясь по сторонам, молча просидели до рассвета. Как только забрезжило, не сговариваясь, встали и рванули в город. Шли, не собирая оружие. Собрали, только когда к станции подходить начали. Заговорили только в электричке.С тех пор прошло 10 лет, из нас троих туда никто не ездил. И не тянет.Человеку свойственно придумывать мистические объяснения для всего непонятного, что он видит и это не вписывается в обычные примеры и нормы.Не так давно своими глазами наблюдал такую историю: выходят два пьяных охотника с ружьями и собираются в лес на охоту. Вдруг останавливаются и куда-то в сторону показывают сначала пальцами, потом, после обмена двумя - тремя короткими фразами, один из них вскидывает ружье на изготовку к выстрелу, за ним другой... История могла бы закончиться для них очень печально — длительными сроками тюремного заключения, а для электрика, сидящего на столбе, — трагически.Вовремя я их окрикнул и остановил — им реально показалось спьяну, что черт на столбе сидит и рога у него просматривались, и уши длинные (шапка такой интересной формы — с отстегнутыми ушами), и хвост виден был (цепь от страховочного ремня), и поза соответствующая, и их затуманенный алкоголем мозг выдал им единственно правильный ответ: надо его застрелить, чтобы каких гадостей он им не сотворил... И не сильно-то пьяные были, и оба верующие: один — католической веры, другой — православный. Если бы шмальнули его — тоже потом, наверное, на мистику бы все списывали, а про себя, как верующие, до конца жизни бы были уверенными, что это их дьявол попутал да подставил....Автор - не указан.

Ключевые слова: Охота страх шаги хруст туман

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