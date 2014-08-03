Туманный солдат

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Шерри Просмотров: 619 Комментарии: 4 +14 Сегодня, 10:54 by

Случилось мне раз заночевать в лесу у нас в Лен. Обл. без подготовки, так сказать. Загулялись мы с товарищами моими, по тетереву и рябчику к северо-западу от д. Погостье км, эдак, в 15-ти, ну и остались в лесу заночевать. Т.к. приехали на электричках и, прикинув время (поняв, что на последнюю не дотопаем), выбрали полянку, развели костерок, припасли хвороста, сделали из лапника лежаки и, приговорив съестной запас, расположились на ночлег. Проснулись внезапно. Даже не проснулись, а открыли глаза, словно и не спали вовсе. Как потом выяснилось, все с одинаковыми ощущениями — животное чувство страха, холодный пот и абсолютная ясность ума. Не поднимая головы, лежу и вижу — мы втроем вокруг костра (он ещё горел) с открытыми глазами, вокруг нас, примерно на три метра в высоту от земли, густой туман — молоко. Дальше — чистый воздух и высоченное звёздное небо. Сентябрь месяц. Ни звука. Ни ветерка. И вдруг в этой тишине раздается странный шорох, переходящий в хруст, похожий на разряд электрошокера, и туман начинает столбом подниматься вверх. Мы молчим. Не двигаемся. У всех под рукой заряженные стволы. И это здоровенный столб, высотой метров 15-17, принимает форму солдата!!!Настоящего СОВЕТСКОГО СОЛДАТА!!! В каске, плащ-накидке и с трюнделем на ЛЕВОМ плече. Весь как живой, и двигается. Смотрит вдаль поверх тумана и стоит...Продолжалось это недолго, минуты четыре — не больше. До утра никто не заснул. Сели вокруг костра и, оглядываясь по сторонам, молча просидели до рассвета. Как только забрезжило, не сговариваясь, встали и рванули в город. Шли, не собирая оружие. Собрали только тогда, когда к станции подходить начали. Заговорили только в Электричке.С тех пор прошло 10 лет, из нас троих туда никто не ездил. И не тянет.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Солдат приведение лес страх

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