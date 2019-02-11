Встреча на просеке

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 588 Комментарии: 3 +13 Вчера, 14:44 by

Брянск-18, Локальная зона, охраняемая территория войсковой части, вокруг лес и болота. Дремучие места и туманные. Складывалось впечатление, что для этих задач специально выбиралось именно такое место, чтобы потенциально человек просто “шею себе сломал и обескровился от комаров и всяких гадов… прежде чем попытался проникнуть к этим Чудесным местам”…Вся территория обнесена колючкой в несколько слоёв, все как правило друг друга хорошо знают, по банальной причине – пришлых и случайных там просто нет…Чтобы добраться до этой территории, нужно ехать на специальном автобусе около 20-30 минут, разумеется с проверкой, пропусками.Всё достаточно серьёзно в этом смысле.Если не было возможности попасть вовремя на этот автобус, то добирались кто как мог, отлично, когда случайно повезёт, и пока топаешь по бетонке, остановится дежурка и подберет, а если нет, то вышагиваешь по полной.В один из таких дней, когда случайно не попал на транспорт, я вынужден был пешком добираться до локалки.Дело было летом, утром, еще не совсем рассвело, часов наверное 5…Туман был и моросил редкий дождик, зябковато. Сырость пробирала до костей… Я уже почти стал приближаться к отрезку, когда угадывались вдали едва заметные очертания стрельбища, просеки, где некоторое время назад бойцы вместе со старшиной валили деревья.Вдруг вижу среди деревьев, метров в 100 ходит солдатик, что-то как будто ищет, но шагов не слышу! Тишина была такая, что пульс свой можно было, наверное, услышать… птицы вообще отсутствовали, туман плотный, особенно в лесу, ближе к болотам. На дороге еще что-то видно было и на просеке, раз я заметил движение.Я остановился, и внимательно стал смотреть на силуэт, пытаясь угадать кто это. Но, самое интересное, не могу признать никак!Стал медленно и тихо приближаться, сошел с бетонки и осторожно пошел по траве, стараясь не шуметь…. мало ли кто ходит… (объект непростой).В какой-то момент я почувствовал, что натолкнулся на нечто плотное, как незримое препятствие, которое остановило меня, при этом ничего видимого не обнаруживалось…Солдатик в это время тоже застыл на месте… как-то вглядываясь в моём направлении. Так мы простояли наверное 2-3 минуты, я сделал шаг по направлению к нему. Но самое интересное, что по мере моего приближения, он… растворился в буквальном смысле среди высоких сосен и дубов… Рядом лежали ветки поваленных деревьев, сложенные в большие кучи.Я некоторое время осматривал этот участок, никого не обнаружил, а жутковато стало, если честно, особенно когда силуэт вытягивал как-то по гусиному шею, черты лица были размыты.Разумеется, никому нельзя было говорить про это эпизод. Во-первых, не поверил бы никто, во-вторых, сами знаете, как обычно “шутят” люди, могут такую басню сложить – не отмоешься.Я очень осторожно начал спрашивать у старых служак, прапорщиков, про эту просеку, когда валили и что хотели.Выяснилось, что несколько лет назад, тоже летом, в этом месте погиб парень, которому оставалось совсем недолго до дембеля.Его раздробило стволом, который при падении, когда вырубали, отскочил.Что искал – письмо. На этом месте, когда его забирали спешно, оставили какие-то личные вещи, выпавшие из бушлата.Вот и приходил за ними… а я увидел…Автор - Вячеслав.

Ключевые слова: Локальная зона лес болота туман солдат силуэт смерть письмо призрак

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