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Истории из жизни

Не ушёл и уходить не хочет

Несколько лет назад ездила на кладбище навестить родные могилки, встретила знакомую в слезах. У неё брата убили, зарезали в пьяной драке. Вечером ушёл с друзьями, а утром у озера мёртвого нашли, кровью истёк. Если бы скорую вызвали, можно было бы спасти. Молодой совсем был, всего 17 лет.

Провела меня к могилке, показала памятник и новую ограду. Разговорились о жизни, о делах. Я стою, а у могилы земля прямо вздыбленная, много раз душа в тело входила и выходила обратно на поверхность, – жизненной энергии много осталось.

— Снится он тебе?- спрашиваю.
— Каждую ночь. Иногда очень ясно, вроде пришёл на кухню, кастрюлями гремит, кушать ищет. Иногда по двору ходит, что-то ищет… хоть бы не забрал никого…
— Могила очень активная, – говорю я ей. – Не ушёл он ещё, да и уходить не хочет. Убери фотографию с памятника, он у тебя и родится.

У неё мгновенно слёзы высохли, плакать перестала.
Через время встретила её уже с сыном – мальчик темноглазый, волосы русые. Её зовёт по имени, бабушку мамой. А там, где её брата ножом ударили, – локон белый.

Автор - Софья.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:35
Вчера, 14:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 542Комментарии: 2
+9

Ключевые слова: Кладбище могилки знакомая убийство земля вздыбленная совет сын знак

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 17:37
0
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Репутация: (109|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 660
А там, где её брата ножом ударили, – локон белый
???
Очень уж резко история оборвалась.. вопросов осталось больше, чем ответов
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:00
0
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Репутация: (61|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 652
Очень на выдумку похоже, слишком всё гладко) но интересно) blush А если правда, то я рада, что всё закончилось благополучно)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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