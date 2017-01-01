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Истории из жизни

"Это моё!"

Мы похоронили мою прабабушку - маму моей бабушки четыре года назад.
Прошел год, мы приехали к ней на могилку весной, чтобы прибраться, ну, как это обычно бывает после зимы.

Приехали я, моя тетя и бабушка. Все сделали и решили посидеть на лавочке напротив могилки. Бабушка решила сходить на могилу к своей дальней родственнице, она похоронена была на том же кладбище, а мы с тетей остались.
И тут я заметила мужчину, который был достаточно близко к нам - всего в нескольких метрах. И еще я заметила, что он нервничал, поскольку ходил от одной могилы к другой, явно что-то потеряв. Я говорю тетке своей:
- Смотри, что он там потерял?
- Кто - он? - спросила тетя, оглядываясь по сторонам.
- Я так и знала! Не ищи, ты его не увидишь, - произнесла я.
- Кого не увижу? Ты о чем, Марусь?
- Да мужчина рядом с нами ищет что-то, хотя нет, уже показывает куда-то. У него тени нет, значит он не жив уже...
- Опять ты со своими видениями! Не пугай меня! - но интерес у нее все же был, что я там вижу. - И что он там тебе показывает, а?
- Смотри, - говорю я, показывая на другую сторону кладбища. - Видишь, там два мужика ходят?
- Да, этих вижу, они давно там ходят. У свежих могил.
- Так вот, этот мужчина показывает, что эти дяди что-то взяли у него.

В этот момент подошла наша бабушка и говорит, что, мол, у свежих могил мужики какие-то ходят и собирают венки поновей. Продать снова, наверное, хотят. Бабушка все видела и не смогла сдержать эмоций, накричала на них, что так делать нельзя. Они недобро на нее посмотрели, но отошли к своей машине.
Тут тетя меня толкает и шепчет мне на ухо:
- Может, и у этого они забрали?
- Возможно, но он уже ушел.
Тут бабушка поняла, что на кладбище никого, кроме нас, «девочек» и двух амбалов, ворующих венки, нет и надо быстренько уходить, а то вдруг что-то неладное произойдет. И мы уехали.

Потом я приезжала на кладбище еще раз, но уже в следующем году и, вспомнив этот случай с венками, решила пройтись по тем, тогда еще свежим могилам.
Я шла по тропинке, как сразу мне бросилась в глаза красивая оградка и мраморный памятник. Я посмотрела на фото и узнала того самого мужчину, который указал мне на вандалов (или как их назвать). Я постояла около его могилы пару минут, бросила две конфетки и вернулась к своим.
В заключение хочу сказать то, что приведения не так страшны. Не нужно их боятся, может, вы их видите не просто так. Может, они хотят вам что-то сообщить и попросить помощи.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:42
Сегодня, 01:42 by Маруся0311Просмотров: 365Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кладбище могилы мужчина призрак венки незнакомцы авторская история

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