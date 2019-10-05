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Истории из жизни

Открой глаза и посмотри

Случилась эта история лично со мной в раннем возрасте. Наше село имеет колдовскую “славу” в близлежащих краях.
Даже сейчас, когда пишу это, мурашки по коже, помню всё как вчера.

Мы с семьёй переехали в новопостроенный сельский дом, обжились там. Решил я в одну из ночей лечь спать на диване в зале, там, где был телевизор, обычно спал в спальне с родителями на отдельной кровати. Закрываю глаза, погружаюсь в мысли. И тут спустя некоторое время слышу отчётливый голос внутри, не знаю мой или чей-то “Открой глаза и посмотри”.
Открываю глаза, поднимаю голову и смотрю в дверной проем, который ведёт в прихожую.

И оттуда из раскрытых дверей начинает медленно заходить призрак. Это была голова белой лошади. Представьте просто голову с шеей без туловища, ростом по-моему она была наравне со мной.
Ну возраст уже не помню свой на то время, но лет 5-7 примерно было.
Итак, она плывёт по воздуху, будто медленно идёт, и останавливается посередине комнаты. Левая её часть смотрит на меня, то есть просто профиль получается её с левой стороны.
Я тогда на то время в душе не знал, что есть такие вещи, что что-то такое вообще бывает.

Я встаю и решаю подойти и потрогать. Ну маленькому, естественно, интересно. И вот, тяну руку, медленно иду к этой лошади, а она всё также смотрит левой частью и будто качается в воздухе. Тяну ручку, медленно иду, подхожу всё ближе, и в самый последний момент будто бы осознание приходит, что не нужно идти дальше. Внутри посеялся страх откуда-то. Я начинаю кричать, родители вскакивают, включают свет.
И эта сущность от света просто как дым сигаретный ушла назад туда, откуда вышла, в дверной проем прихожей комнаты.

Я, естественно, после этого начал панически бояться темноты.
Кстати, спустя годы узнал, что эту штуку видел не я один из семьи, так что на глюки или что-то ещё списать не могу.
Не могут же разные люди видеть одинаковые глюки, не сговорившись.
Что, думаете, такое было?

Можете верить или нет, дело ваше.
Но помню я всё, как вчера…

Автор - Игорь.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:26
Вчера, 14:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 546Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Село дом голос прихожая призрак голова сущность страх

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 16:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: (189|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 266
Обратила внимание, что всякая чертовщина чаще происходит в частных домах или на первых этажах многоэтажек.
Истории сегодня прям как на подбор- копыта и рога.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#2 написал: Сабелька
Вчера, 16:21
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 6
Комментариев: 82
Пацан перед сном посмотрел " Ежика в тумане". Вот и привиделось
Зарегистрирован: 5.04.2016
#3 написал: Kinigos
Вчера, 16:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (189|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 266
Цитата: Сабелька
Пацан перед сном посмотрел " Ежика в тумане". Вот и привиделось

С ёжиком не всё так просто. Ёжик, то есть, сама картина- это целая философская метафора из разных сцен бытия; психонавт ёжик это сам хаос, а лошадь- воплощение проводника на тот свет.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#4 написал: NatLi
Вчера, 19:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 75
В детстве я например видела как к нам в комнату впрыгнула из глухой стены белая болонка и кинулась на меня. Орала я дико, мама рассказывала. Хоть и было мне года два, а собаку помню, беленькая и лохматая. Родители меня к бабке возили и на луну выносили, как-то заговаривали это дело. wink Больше никогда ничего не видела подобного. Может просто сильный испуг был.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#5 написал: Dao
Вчера, 21:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Цитата: Сабелька
Пацан перед сном посмотрел " Ежика в тумане". Вот и привиделось


Голова лошади - это скорее крестный отец:)
Зарегистрирован: 10.01.2021
#6 написал: Tanusha13666
Вчера, 22:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 652
Цитата: Kinigos
Цитата: Сабелька
Пацан перед сном посмотрел " Ежика в тумане". Вот и привиделось

С ёжиком не всё так просто. Ёжик, то есть, сама картина- это целая философская метафора из разных сцен бытия; психонавт ёжик это сам хаос, а лошадь- воплощение проводника на тот свет.

Во это Вы завернули) прям раскрыли для меня смысл мультика)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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