Открой глаза и посмотри

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 546 Комментарии: 6 +9 Вчера, 14:26 by

Случилась эта история лично со мной в раннем возрасте. Наше село имеет колдовскую “славу” в близлежащих краях.Даже сейчас, когда пишу это, мурашки по коже, помню всё как вчера.Мы с семьёй переехали в новопостроенный сельский дом, обжились там. Решил я в одну из ночей лечь спать на диване в зале, там, где был телевизор, обычно спал в спальне с родителями на отдельной кровати. Закрываю глаза, погружаюсь в мысли. И тут спустя некоторое время слышу отчётливый голос внутри, не знаю мой или чей-то “Открой глаза и посмотри”.Открываю глаза, поднимаю голову и смотрю в дверной проем, который ведёт в прихожую.И оттуда из раскрытых дверей начинает медленно заходить призрак. Это была голова белой лошади. Представьте просто голову с шеей без туловища, ростом по-моему она была наравне со мной.Ну возраст уже не помню свой на то время, но лет 5-7 примерно было.Итак, она плывёт по воздуху, будто медленно идёт, и останавливается посередине комнаты. Левая её часть смотрит на меня, то есть просто профиль получается её с левой стороны.Я тогда на то время в душе не знал, что есть такие вещи, что что-то такое вообще бывает.Я встаю и решаю подойти и потрогать. Ну маленькому, естественно, интересно. И вот, тяну руку, медленно иду к этой лошади, а она всё также смотрит левой частью и будто качается в воздухе. Тяну ручку, медленно иду, подхожу всё ближе, и в самый последний момент будто бы осознание приходит, что не нужно идти дальше. Внутри посеялся страх откуда-то. Я начинаю кричать, родители вскакивают, включают свет.И эта сущность от света просто как дым сигаретный ушла назад туда, откуда вышла, в дверной проем прихожей комнаты.Я, естественно, после этого начал панически бояться темноты.Кстати, спустя годы узнал, что эту штуку видел не я один из семьи, так что на глюки или что-то ещё списать не могу.Не могут же разные люди видеть одинаковые глюки, не сговорившись.Что, думаете, такое было?Можете верить или нет, дело ваше.Но помню я всё, как вчера…Автор - Игорь.

Ключевые слова: Село дом голос прихожая призрак голова сущность страх

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