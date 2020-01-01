Смех смехом, но...

Летяга Просмотров: 89 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:30 by

В давние времена купил я себе первую иномарку. Форд фокус 1, движок 1.8, механика и полный фарш для первофокуса... После "шахи" это был просто Майбах.Дитеныша ещё не было, едем с женой на дачу. На работе задержались, в пробке простояли, так что едем уже затемно.Дорога знакомая, много лет езженная, как говорится, хоть с закрытыми глазами проеду. Ну и шарашу, естественно, 100-120 км/ч.Внезапно в свете фар вижу два светоотражателя, хорошо так притормаживаю и объезжаю самую настоящую телегу, которую тащит не лошадь, а бык!!! Я аж охренел от увиденного! Блин, да я такое в деревне только пару раз видел, хоть и телег с лошадями там было предостаточно, а тут бык!Жена уже спит, так что это чудо видео только я. Впечатленный, особо не успел разогнаться... и чудом объезжаю двух местных алкашей, которым приспичило идти посредине дороги! Выскакиваю из машины, высказываю этим баранам все, что я о них думаю. Одному непонятливому пришлось раз в зубы дать. Шутка ли, ведь не будь этой повозки, я бы их на скорости смел бы или сам улетел в кювет, пытаясь объехать!Самая жесть была, когда я решил закурить, чтобы адреналин прошёл, и ещё раз вблизи посмотреть на это чудо в современном мире, но телеги не было. От телеги до алкашей я успел проехать максимум метров сто, и она давно должна была доехать, но ее не было. Я развернул машину, включил дальний свет, но телеги на трассе не было. Свернуть ей было некуда: с одной стороны непролазный лес, где пешком сложно пройти, а с другой - метров 30 и река.До сих пор мурашки по коже, как вспоминаю.. Я хз, что это было, но ЭТО спасло как минимум здоровье, если не жизнь двум придуркам, а меня от срока, если повезёт, то условного...Автор - gishpanets.

Ключевые слова: Дорога скорость телега бык алкаши

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