Ожерелье

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rudoznatetz Просмотров: 143 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 06:17 by

На днях выдалось на редкость морозное утро.Минус 34 за бортом. Впрочем, о чём это я? Для Западно-сибирской равнины в декабре — это совсем не редкость. Так вот, ленивое утро. Ленивый полдень. Изредка в магазин заходят люди: большей частью погреться, ну и попучеглазить на интересности в отделах.Молодая леди заинтересованно расспрашивает об ожерелье из агата. Приятный камень. А именно этот - ещё и тонированный. Называется "Тигровый агат". Необычный, красивый, интересный. Рассказываю, конечно, всё, что знаю о камне. Работа такая - когда стоишь за витриной с самоцветами, о чём ещё можно рассказывать? Вот и повествую: что за камень, как влияет, как почувствовать энергетику? Словом, всё то, что называется эзотерикой.Прилично одетая мадама направляется к прилавку "Мир Самоцветов" и, не утруждая себя деликатностью, не обращая внимания на покупателя - вопит на весь зал:- Вы же обманываете людей! Зачем вы их обманываете?, - думаю. А сам вспоминаю свои прегрешения: вроде бы чеки все отбивал, от налогов не скрывался, жениться ни на ком не обещал.- Что, простите? - спрашиваю я.- Вы говорите, что у вас камни - натуральные! - продолжает шуметь мадам: - А они же у вас - КИТАЙСКИЕ!, - обречённо вздыхаю я. Каждые пару-тройку дней обязательно найдётся доморощенный эксперт, который во всеуслышание начнёт доказывать мне, и самому себе, прежде всего, что-де камни не настоящие, потому что они - китайские. Вначале это обижало, теперь - забавляет. Ну, скажите, какая разница куску гранита, где его вывернули из земли: в России, Бразилии, или Китае? Он от этого перестал быть гранитом? Или стал пластиком?- Ну, вот скажите, скажите, - подпрыгивает от усердия мадама: - Кто производитель всего вот этого?- Фабрики, - отвечаю ей: - Камнерезные фабрики, а где не фабрики, там - мастерские. А где не мастерские, там ювелиры. А ещё есть стеклодувные мастерские. Вам чего надо-то?Молодая леди откладывает агатовое ожерелье в сторону со словами: "- исчезает от скандала подальше. Завидую. У меня так не получится. Придётся выслушивать весь репертуар.- Вы фсё врёти! - хрестоматийно заявляет мэм. - Вот назовите, назовите мне: с какими фабриками вы работаете?И выставляет манерно ножку.- Не назову, сударыня, и не просите, - откланиваюсь я: - Сие есть тайна коммерческая. Её даже налоговая инспекция не спрашивает.- Ах, так?! - переходит на визг мадама: - Как вы со мной разговариваете?- С любовью, - говорю: - Со всеми мы разговариваем с любовью, уважением и даже не позволяем себе вслед плюнуть.- Да что вы себе позволяете?! Где ваш бейдж?! - пытается взять высокую ноту несостоявшаяся покупательница.- Вот бейдж. Но он колючий. Возьмите, лучше, визитку. Мы их специально для вас, покупателей, заказываем. На ней вся информация: кто перед Вами, контактный телефон, профиль в социальных сетях, ссылка на сайт, - улыбаюсь я и протягиваю ей визитную карточку. - Нам скрывать нечего.- Где ваша маска?! - переходит на ультразвук леди-скандалистка.Поправляю маску на лице. Она у меня хорошая, маска-то, с принтом! ().- Я буду жаловаться! Этого я так не оставлю!!! - доносится её вопль с эскалатора, уносящего эту тушку на второй этаж торгового центра.А вы говорите, что маски продавцам не нужны. Не скажите! Правильно подобранная маска - залог соблюдения вербальной дистанции.Скандал погас, скандалистка растворилась в неизвестном направлении. Только тогда я заметил, что до сих пор держу руки на прилавке, накрыв ими то самое ожерелье из тигрового агата. Собираюсь его вернуть на витрину, и замечаю, что две бусины расколоты, словно в них что-то тяжёлое ударило. Не вдребезги, конечно, но трещина идёт поперёк овала. Да и сами бусины распались на две неровные части... Ожерелье безнадёжно испорчено.А с другой стороны: почём знать, как обернулся бы этот скандал, не будь между нами пластин тигрового агата.А вы что думаете по этому поводу?

Ключевые слова: Камни энергетика скандал удар авторская история

Другие, подобные истории: