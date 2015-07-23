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Истории из жизни

Ожерелье

На днях выдалось на редкость морозное утро.

Минус 34 за бортом. Впрочем, о чём это я? Для Западно-сибирской равнины в декабре — это совсем не редкость. Так вот, ленивое утро. Ленивый полдень. Изредка в магазин заходят люди: большей частью погреться, ну и попучеглазить на интересности в отделах.

Молодая леди заинтересованно расспрашивает об ожерелье из агата. Приятный камень. А именно этот - ещё и тонированный. Называется "Тигровый агат". Необычный, красивый, интересный. Рассказываю, конечно, всё, что знаю о камне. Работа такая - когда стоишь за витриной с самоцветами, о чём ещё можно рассказывать? Вот и повествую: что за камень, как влияет, как почувствовать энергетику? Словом, всё то, что называется эзотерикой.
Ожерелье
Прилично одетая мадама направляется к прилавку "Мир Самоцветов" и, не утруждая себя деликатностью, не обращая внимания на покупателя - вопит на весь зал:

- Вы же обманываете людей! Зачем вы их обманываете?

"Вот тебе раз", - думаю. А сам вспоминаю свои прегрешения: вроде бы чеки все отбивал, от налогов не скрывался, жениться ни на ком не обещал.

- Что, простите? - спрашиваю я.

- Вы говорите, что у вас камни - натуральные! - продолжает шуметь мадам: - А они же у вас - КИТАЙСКИЕ!

"Хоспадя-а, начало-о-ось", - обречённо вздыхаю я. Каждые пару-тройку дней обязательно найдётся доморощенный эксперт, который во всеуслышание начнёт доказывать мне, и самому себе, прежде всего, что-де камни не настоящие, потому что они - китайские. Вначале это обижало, теперь - забавляет. Ну, скажите, какая разница куску гранита, где его вывернули из земли: в России, Бразилии, или Китае? Он от этого перестал быть гранитом? Или стал пластиком?

- Ну, вот скажите, скажите, - подпрыгивает от усердия мадама: - Кто производитель всего вот этого?

- Фабрики, - отвечаю ей: - Камнерезные фабрики, а где не фабрики, там - мастерские. А где не мастерские, там ювелиры. А ещё есть стеклодувные мастерские. Вам чего надо-то?

Молодая леди откладывает агатовое ожерелье в сторону со словами: "Ой, я потом подойду", - исчезает от скандала подальше. Завидую. У меня так не получится. Придётся выслушивать весь репертуар.

- Вы фсё врёти! - хрестоматийно заявляет мэм. - Вот назовите, назовите мне: с какими фабриками вы работаете?

И выставляет манерно ножку.

- Не назову, сударыня, и не просите, - откланиваюсь я: - Сие есть тайна коммерческая. Её даже налоговая инспекция не спрашивает.

- Ах, так?! - переходит на визг мадама: - Как вы со мной разговариваете?

- С любовью, - говорю: - Со всеми мы разговариваем с любовью, уважением и даже не позволяем себе вслед плюнуть.

- Да что вы себе позволяете?! Где ваш бейдж?! - пытается взять высокую ноту несостоявшаяся покупательница.

- Вот бейдж. Но он колючий. Возьмите, лучше, визитку. Мы их специально для вас, покупателей, заказываем. На ней вся информация: кто перед Вами, контактный телефон, профиль в социальных сетях, ссылка на сайт, - улыбаюсь я и протягиваю ей визитную карточку. - Нам скрывать нечего.

- Где ваша маска?! - переходит на ультразвук леди-скандалистка.

Поправляю маску на лице. Она у меня хорошая, маска-то, с принтом! (Долго искал именно такой принт: оскал человеческого черепа. А что? Продавцы в "Магните" улыбаются, да и детям она тоже нравится).

- Я буду жаловаться! Этого я так не оставлю!!! - доносится её вопль с эскалатора, уносящего эту тушку на второй этаж торгового центра.

А вы говорите, что маски продавцам не нужны. Не скажите! Правильно подобранная маска - залог соблюдения вербальной дистанции.

Скандал погас, скандалистка растворилась в неизвестном направлении. Только тогда я заметил, что до сих пор держу руки на прилавке, накрыв ими то самое ожерелье из тигрового агата. Собираюсь его вернуть на витрину, и замечаю, что две бусины расколоты, словно в них что-то тяжёлое ударило. Не вдребезги, конечно, но трещина идёт поперёк овала. Да и сами бусины распались на две неровные части... Ожерелье безнадёжно испорчено.

А с другой стороны: почём знать, как обернулся бы этот скандал, не будь между нами пластин тигрового агата.

А вы что думаете по этому поводу?


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:17 by RudoznatetzПросмотров: 143Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Камни энергетика скандал удар авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 06:21
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2003|0)
Публикаций: 224
Комментариев: 2 667
Думаю, что кто-то неудачно брякнул камнями о прилавок. Агат это, все же, не гранит, хоть и довольно выносливый.К тому же... всякое возможно при обработке и транспортировке.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: Nadezhda9
Сегодня, 07:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 435
Цитата: Estellan
Думаю, что кто-то неудачно брякнул камнями о прилавок. Агат это, все же, не гранит, хоть и довольно выносливый.К тому же... всякое возможно при обработке и транспортировке.

Ну, не думаю, что это было бы не заметно, ведь покупательница разглядывала ожерелье, заметила бы. Камни принимают "удар на себя".
+++++++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#3 написал: Estellan
Сегодня, 08:06
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2003|0)
Публикаций: 224
Комментариев: 2 667
Nadezhda9
Микротрещины? Заметить? Очень любопытно. Поделитесь опытом?
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#4 написал: DRUID
Сегодня, 08:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (353|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 442
Это ж какой ультравизг надо издать, что-бы гранит разломить.

Есть такие особы или особи, ходят стресс в магазин снимать. То истерику закатят, то дайте, а нет не надо, а вообще-то дайте, хотя нет потом. В итоге это падает и разбивается. А ещё есть такие тёти которые почему-то думают, что у них лёгкая рука. "Всё у вас сегодня будет огромная выручка, у меня лёгкая рука, вам очень повезло, что я зашла". После этих слов можно смело закрываться, удачи не видать.

+++ сижу на работе, все спрашивают свежие продукты или нет, честно говорю, что прошлогодние.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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