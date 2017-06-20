Водяной с доставкой на дом

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:35

Бастинда Просмотров: 363 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 08:35 by

Вот и сегодня, как уже много дней, я просыпаюсь под крики соседей "Опять прорвало!". Уже не удивляюсь - это обычно для нашего дома и двух соседних домов. Всё началось, помнится, около года назад, когда я, возвращаясь домой, увидела фонтанчик, бьющий из-под земли возле подъезда. Сняв фонтанчик на видео, я отослала его хозяину квартиры (он, хотя уже не живёт в этом доме, по-прежнему управдом и решает все вопросы). Хозяин квартиры принёсся с водопроводчиком, раскопали лопнувшую трубу, сегмент заменили, трубу зарыли. Казалось бы, на этом и делу конец. Но нет. Это было лишь начало.Через пару дней лопнула труба в квартире соседей сверху. У меня залило потолок в ванной и в спальне. Пока я собиралась написать на WhatsApp хозяину квартиры, вода из моего кондиционера стала течь не на улицу по трубочке, а в комнату, причём ручьями. Я отключила кондиционер, но вода, как ни странно, продолжила литься не понятно откуда. Я подставила ведро. Но один из ручьёв среди ночи влился в розетку, раздался мини-взрыв, погас свет.Утром принёсся хозяин квартиры с братом, отснял протечки и поднялся наверх разбираться с соседями. Там уже работал водопроводчик, соседи обещали, что всё будет окей, но через день их труба снова прорвалась. Трубка в моём кондиционере оказалась почему-то забита камнем, и как он туда попал – неизвестно. Таким же в точности камнем вскоре оказалась забита и труба, ведущая к бачку в туалете. Пока хозяин квартиры чинил это дело, из трубы (хоть вода была перекрыта) вырвался фонтан воды, заливший его, меня и половину квартиры.Через день-два фонтаны забили возле соседнего дома. Но и другой соседний дом не остался в стороне от этого развлечения. Очень скоро такой же фонтан забил и там. Жильцы там оказались более нервными и парк водных аттракционов, судя по страшной ругани, не оценили.Через время именно во время ливня включилась, взорвалась и разлилась поливальная установка в придомовом садике.Создавалось впечатление, что какой-то водный дух развлекается в нашем и ближайших двух домах. И что с этим делать, было непонятно. Пока мы с соседями думали над этим, под нашим домом опять лопнула труба. Из-под земли забил родник, по двору и саду побежали весенние ручьи, никого не радующие. Этот пейзаж я сняла на видео и отправила хозяину квартиры. Он принёсся с водопроводчиком, был нервным, но крепился. Раскопали, заменили, закопали.И недели не прошло, как родники забили сразу в двух местах. Раскапывали-меняли-закапывали. Фонтаны били и в соседних двух домах. Родники, ручьи, фонтаны, управдом с братом и водопроводчиком становились будничным явлением. Муниципалитет прислал сообщение, что наш дом тратит слишком много воды, у нас возможна протечка (будто мы не знали).Соседка из первого подъезда приняла решение задобрить водяного подношениями вкусняшек. Вкусняшки, судя по всему, съели коты, хотя их и так кормят многие жильцы. Но хозяин квартиры, он же управдом, настроился решительно. Он решил капитально заменить водные трубы вдоль всего дома вплоть до соединения с центральной трубой района. Начались раскопки территории. Жильцы выносили водопроводчикам кофе и печенье, а хозяин квартиры скакал по раскопкам и командовал парадом.Трубы заменили, но не так прост оказался водяной. Скоро среди ночи с крыши обрушился водопад. Это взорвался соседский солнечный бойлер. Едва его починили, водопад обрушился с другой стороны дома - ещё один солнечный бойлер уже других соседей велел долго жить. Мой бойлер не взорвался, а всего лишь скромно потёк.Как видно, водяной вторгается в психику некоторых людей. Среди ночи вновь послышался звук падающей воды. Никто ничего не понял, но позади дома образовалось болото. Я лично участвовала в расследовании. Автором болота оказался один из соседей. Он почему-то ночью вывел на улицу трубку стока своей стиральной машины и сделал несколько стирок. Сток у него, видите ли, засорился. На него "наехали", и ему пришлось вызвать всем уже хорошо знакомого водопроводчика и осушать болото. Что удивительно, тот же номер повторили жильцы из соседнего дома, точно так же вывели шланг от стиральной машины с балкона второго этажа, и тоже ночью. А соседке среди ночи приспичило бегать поливать растения в первом подъезде и поить котов. Короче, наш водяной не дремлет и, видимо, требует жертв.

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