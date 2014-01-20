Мистика или случайное совпадение?

Летяга Просмотров: 298 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 13:53 by

Предупреждаю: ужастика не будет.Как то раз поехали с родственниками навестить могилу моего двоюродного брата. Время года - лето. Кладбище старое, деревенское. БОльшая часть территории - лес с полувековыми, а то и более вечными деревьями. Из всех родственников я одна всегда могла безошибочно провести через кладбище к нужной нам могиле. А что сложного, так, сначала прямо, вглубь леса, вот большая ель, от нее правее держимся, дальше метров через 20 памятник запоминающийся, с красной звездой, потом берёзка и т.д, в общем, есть свои ориентиры, да и дорожки между могилками ведут, особенно летом, где больше протоптано - смело иди, выведет. А обратно - так это вообще проще простого.А в тот раз на обратной дороге я заблудилась. Я и еще 4 человека. Шли как обычно, протоптанная дорожка, и упс, тупик в виде рядом стоящих оград. А ограды на деревенском кладбище есть довольно высокие. Ну что ж, бывает. Пошли обратно. Видимо, за разговорами не туда пошли. Дошли до развилки тропинок, пошла по ощущениям по другой тропинке. 5 минут идем - опять тупик. Обратно. До развилки не доходим, сворачиваю раньше, идем, опять тупик. Причем идем по протоптанной дорожке и раз, тупик. Обратно, вот еще тропинка, пойдем по ней. Тупик. Напоминаю, лес, высокие деревья, лучи солнца чуть-чуть прорываются сквозь листву. Но страшно не было. Минут 20 ходили неведомым маршрутом. Идем дальше, проходя мимо зарослей крапивы замечаю, что она, эта крапива, как-то странно дергается. Присматриваюсь. А там птичка. Не разбираюсь в разновидностях, но раза в 2 больше воробья. Вокруг ее шеи намоталась нитка, а другой конец этой нитки запутался в зарослях крапивы. Птаха, пытаясь взлететь, все сильнее затягивать нитку на шее. Надела перчатки, хорошо в сумке всегда есть маленькие ножнички, но пришлось попотеть. Нитка около шеи очень сильно затянулась. Естественно, с ниткой справились, птах улетел по своим птичьим делам. Оглядываюсь, оба!!! Вот же выход. Буквально через 30 метров заканчивался лес и начиналась дорожка к выходу с кладбища.Сначала не придали значения этому. А вот когда ехали в машине обратно, то задумались. Такое ощущение, что нас какая-то мистическая сила специально запутывала, чтобы мы прошли мимо этой птички и спасли ее.Раньше не боялась в лесу одна ходить, а теперь верю, что и в трех соснах можно заблудиться. Бывает и такое.Автор - lissalica.

Ключевые слова: Кладбище тропинки тупик птичка в трёх соснах

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