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Истории из жизни

Мистика или случайное совпадение?

Предупреждаю: ужастика не будет.

Как то раз поехали с родственниками навестить могилу моего двоюродного брата. Время года - лето. Кладбище старое, деревенское. БОльшая часть территории - лес с полувековыми, а то и более вечными деревьями. Из всех родственников я одна всегда могла безошибочно провести через кладбище к нужной нам могиле. А что сложного, так, сначала прямо, вглубь леса, вот большая ель, от нее правее держимся, дальше метров через 20 памятник запоминающийся, с красной звездой, потом берёзка и т.д, в общем, есть свои ориентиры, да и дорожки между могилками ведут, особенно летом, где больше протоптано - смело иди, выведет. А обратно - так это вообще проще простого.
А в тот раз на обратной дороге я заблудилась. Я и еще 4 человека. Шли как обычно, протоптанная дорожка, и упс, тупик в виде рядом стоящих оград. А ограды на деревенском кладбище есть довольно высокие. Ну что ж, бывает. Пошли обратно. Видимо, за разговорами не туда пошли. Дошли до развилки тропинок, пошла по ощущениям по другой тропинке. 5 минут идем - опять тупик. Обратно. До развилки не доходим, сворачиваю раньше, идем, опять тупик. Причем идем по протоптанной дорожке и раз, тупик. Обратно, вот еще тропинка, пойдем по ней. Тупик. Напоминаю, лес, высокие деревья, лучи солнца чуть-чуть прорываются сквозь листву. Но страшно не было. Минут 20 ходили неведомым маршрутом. Идем дальше, проходя мимо зарослей крапивы замечаю, что она, эта крапива, как-то странно дергается. Присматриваюсь. А там птичка. Не разбираюсь в разновидностях, но раза в 2 больше воробья. Вокруг ее шеи намоталась нитка, а другой конец этой нитки запутался в зарослях крапивы. Птаха, пытаясь взлететь, все сильнее затягивать нитку на шее. Надела перчатки, хорошо в сумке всегда есть маленькие ножнички, но пришлось попотеть. Нитка около шеи очень сильно затянулась. Естественно, с ниткой справились, птах улетел по своим птичьим делам. Оглядываюсь, оба!!! Вот же выход. Буквально через 30 метров заканчивался лес и начиналась дорожка к выходу с кладбища.
Сначала не придали значения этому. А вот когда ехали в машине обратно, то задумались. Такое ощущение, что нас какая-то мистическая сила специально запутывала, чтобы мы прошли мимо этой птички и спасли ее.
Раньше не боялась в лесу одна ходить, а теперь верю, что и в трех соснах можно заблудиться. Бывает и такое.



Автор - lissalica.
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Сегодня, 13:53 by ЛетягаПросмотров: 298Комментарии: 4
+10

Ключевые слова: Кладбище тропинки тупик птичка в трёх соснах

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 15:00
+5
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Публикаций: 14
Комментариев: 1 310
Уже несколько раз писала тут коммент, что у меня тоже такое было, когда с бывшим гуляли по еврейскому кладбищу, очень старинному, и долго потом не могли выйти, из далека смотришь вроде отверстие в заборе, подходишь а там тупик, и так ко всем частям забора со всех сторон подходили, и никак не могли выйти а потом нас собачка белая вывела, когда уже темнеть начало. Появилась резко и машет хвостом, мы за ней пошли и вышли.
А еще с мамой искали бабушкину могилу, долго не могли найти потом сели отдохнуть, я оглянулась, а могила сзади нас, хотя раза 4 точно по этой дороге проходили до этого, и в упор ее не видели.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 16:40
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Публикаций: 2
Комментариев: 623
Интересная история. Плюс. Но момент с птицей для меня необъяснимый. Как будто дело не только в том, чтобы гг шли мимо и спасли.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Luminary
Сегодня, 16:53
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 310
Цитата: Jako tako
Интересная история. Плюс. Но момент с птицей для меня необъяснимый. Как будто дело не только в том, чтобы гг шли мимо и спасли.

Кстати да, символичная штука. Вроде как они должны были спасти птицу, чтобы от чего то откупиться и спасти себя.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#4 написал: Nlo
Сегодня, 16:56
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 671
Автор, поздравляю вас с тем счастливым днем!

Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
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