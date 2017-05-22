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Истории из жизни

«Незнакомое» кладбище

Я человек военный, прошёл несколько войн. Но действительно жутко мне становится, когда я вспоминаю произошедшую со мной историю на кладбище.

Когда-то я жил в станице на Кавказе, а сейчас часто бываю там – навещаю родственников и друзей.

В один из моих приездов я навестил заболевшего друга. Как водится, отметили встречу, но, учитывая моё телосложение и здоровье, это была слону дробина. Недолго думая, я подрядился сходить в магазин.

Путь мой лежал недалеко от местного кладбища, где похоронено много моих родственников и знакомых, и я частенько хожу туда, посидеть и вспомнить былые времена.

До магазина я дошёл без приключений, а вот на обратной дороге ко мне подбежала чёрная дворняга и, скуля, пошла рядом.

Я достал из пакета кусок колбасы, кинул ей и собрался идти дальше, но собака, даже не взглянув на угощенье, заскулила и посмотрела мне прямо в глаза.
Зная из опыта, что собаки ведут себя так, только когда кому-то нужна помощь, я без раздумий пошёл за ней. Каково было моё удивление, когда собака привела меня ко входу на кладбище, про который я не знал!
Кладбище небольшое, я знаю там каждую кочку, а тут неизвестный мне вход. Я шёл за дворнягой, петляя между могил, где более половины умерших я знал ещё живыми. Собака привела меня к поросшей могиле, на которой не было даже таблички (по следам было видно, что постарались вандалы).
Я выдернул крупную траву с могилы и собрался уже уходить, но дворняга опять жалобно заскулила и подползла ко мне. Я достал конфеты, хлеб и колбасу. Ни к хлебу, ни к колбасе, что удивительно, собака не притронулась. Я посидел немного, встал и огляделся вокруг. Когда я медленно начал осознавать, что впервые, зная всё кладбище с детства, не могу понять, где нахожусь и в какую сторону идти, стало жутковато.

Из оцепенения меня вывел лай собаки. Я последовал за ней. Дворняга повела меня среди могил, и мы вышли через тот же неизвестный мне вход. Повиляв хвостом, собака ещё мгновение постояла рядом, как будто убеждаясь, что дальше я справлюсь сам, и убежала обратно на кладбище.

К другу я вернулся в ступоре. Что это было? В ответ на мой рассказ он поведал, как однажды его брат, в свои 43, четыре часа искал выход с кладбища, хотя оно 400x500 метров.

Сам же я убеждаю себя, что всё произошедшее не более, чем ряд совпадений, а не что-то мистическое, но при воспоминании всё равно пробегает холодок по коже.

Автор - Никонор.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:00
Вчера, 16:00 by ШерриПросмотров: 1 139Комментарии: 4
+10

Ключевые слова: Кладбище собака заброшенная могила

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 451
Ну и.... Не возникло желание ещё раз обследовать погост, в поисках этого входа. Тем более, что был там часто и размером оно 400 *500.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#2 написал: FromSiberia
Вчера, 22:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 748
Интересно... Собака явно привела ГГ уважить покойника, посидеть у могилки, конфетки оставить. Может, то был ее хозяин, всеми позабытый, а может, и не собака это вовсе была. Ну в любом случае это почему-то было важно, собаке виднее. И все бы хорошо, но похоже, что привела она ГГ в какой-то параллельный мир! И вот зачем? В своей реальности никого не нашла, что ли, чтобы могилку навестить??? Или ГГ имеет к этой могиле какое-то отношение, не то двойник его параллельный там лежит, не то родственник, тоже параллельный?..
+++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Шерри
Вчера, 23:00
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 334
Цитата: FromSiberia
Интересно... Собака явно привела ГГ уважить покойника, посидеть у могилки, конфетки оставить. Может, то был ее хозяин, всеми позабытый, а может, и не собака это вовсе была. Ну в любом случае это почему-то было важно, собаке виднее. И все бы хорошо, но похоже, что привела она ГГ в какой-то параллельный мир! И вот зачем? В своей реальности никого не нашла, что ли, чтобы могилку навестить??? Или ГГ имеет к этой могиле какое-то отношение, не то двойник его параллельный там лежит, не то родственник, тоже параллельный?..
+++++++

Как интересно. Спасибо. Даже в голову про параллельный мир не пришло))
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#4 написал: FromSiberia
Вчера, 23:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 748
Цитата: Шерри
Цитата: FromSiberia
Интересно... Собака явно привела ГГ уважить покойника, посидеть у могилки, конфетки оставить. Может, то был ее хозяин, всеми позабытый, а может, и не собака это вовсе была. Ну в любом случае это почему-то было важно, собаке виднее. И все бы хорошо, но похоже, что привела она ГГ в какой-то параллельный мир! И вот зачем? В своей реальности никого не нашла, что ли, чтобы могилку навестить??? Или ГГ имеет к этой могиле какое-то отношение, не то двойник его параллельный там лежит, не то родственник, тоже параллельный?..
+++++++

Как интересно. Спасибо. Даже в голову про параллельный мир не пришло))


А мне про параллельный мир всегда в голову приходит, это моя любимая "телега"))))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
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