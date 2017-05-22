«Незнакомое» кладбище

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:00

Шерри Просмотров: 1 139 Комментарии: 4 +10 Вчера, 16:00 by

Я человек военный, прошёл несколько войн. Но действительно жутко мне становится, когда я вспоминаю произошедшую со мной историю на кладбище.Когда-то я жил в станице на Кавказе, а сейчас часто бываю там – навещаю родственников и друзей.В один из моих приездов я навестил заболевшего друга. Как водится, отметили встречу, но, учитывая моё телосложение и здоровье, это была слону дробина. Недолго думая, я подрядился сходить в магазин.Путь мой лежал недалеко от местного кладбища, где похоронено много моих родственников и знакомых, и я частенько хожу туда, посидеть и вспомнить былые времена.До магазина я дошёл без приключений, а вот на обратной дороге ко мне подбежала чёрная дворняга и, скуля, пошла рядом.Я достал из пакета кусок колбасы, кинул ей и собрался идти дальше, но собака, даже не взглянув на угощенье, заскулила и посмотрела мне прямо в глаза.Зная из опыта, что собаки ведут себя так, только когда кому-то нужна помощь, я без раздумий пошёл за ней. Каково было моё удивление, когда собака привела меня ко входу на кладбище, про который я не знал!Кладбище небольшое, я знаю там каждую кочку, а тут неизвестный мне вход. Я шёл за дворнягой, петляя между могил, где более половины умерших я знал ещё живыми. Собака привела меня к поросшей могиле, на которой не было даже таблички (по следам было видно, что постарались вандалы).Я выдернул крупную траву с могилы и собрался уже уходить, но дворняга опять жалобно заскулила и подползла ко мне. Я достал конфеты, хлеб и колбасу. Ни к хлебу, ни к колбасе, что удивительно, собака не притронулась. Я посидел немного, встал и огляделся вокруг. Когда я медленно начал осознавать, что впервые, зная всё кладбище с детства, не могу понять, где нахожусь и в какую сторону идти, стало жутковато.Из оцепенения меня вывел лай собаки. Я последовал за ней. Дворняга повела меня среди могил, и мы вышли через тот же неизвестный мне вход. Повиляв хвостом, собака ещё мгновение постояла рядом, как будто убеждаясь, что дальше я справлюсь сам, и убежала обратно на кладбище.К другу я вернулся в ступоре. Что это было? В ответ на мой рассказ он поведал, как однажды его брат, в свои 43, четыре часа искал выход с кладбища, хотя оно 400x500 метров.Сам же я убеждаю себя, что всё произошедшее не более, чем ряд совпадений, а не что-то мистическое, но при воспоминании всё равно пробегает холодок по коже.Автор - Никонор.

Ключевые слова: Кладбище собака заброшенная могила

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