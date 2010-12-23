Шатун

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 69 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:40 by

Первого в своей жизни медведя я увидел во время срочной службы в рядах СА. Говоря «первого медведя», имею ввиду не замороченных цирковых или в зоопарке, а косолапого в его естественной среде обитания.Тем летом мы стояли лагерем на военно-полевых учениях в приморских лесах. Место оказалось глухое и совершенно безлюдное. В траве полно здоровенных гадюк. Всякие зверюшки не пуганные то и дело на глаза попадались. А погода хорошая, тёплая и солнечная. Поэтому в свободное от службы время, я с двумя товарищами обследовал лесные окрестности. Растительность, в основном, состояла из дубняка. Но местами в дубовой роще встречались малинники. Как раз сезон созревания. Вот мы и углубились однажды километра за два от лагеря, чтобы полакомиться сладкой ягодой.В гуще леса наткнулись на обширные заросли малины. Да такой крупной, что я прежде не видел. Даже у соседей в саду, любителей-селекционеров. А на вкус – вообще никакого сравнения. И висели малиновые гроздья так густо, что рвали мы их пригоршнями.Но не успели войти во вкус, как шагах в двадцати дальше, вдоль малинового кустарника заслышали треск. Потом видим - заросли раскачиваются в разные стороны.Ага! Значит, ещё кто-то из наших добрался до этого райского места! И тоже трескает, как мы, сочные ягоды за обе щёки.Малины не жалко – её хватит на целую роту таких оглоедов. Мы просто решили подшутить над сослуживцами. Поняли, что они, увлёкшись трапезой, о нашем присутствии ещё не подозревают. Один из нас взял увесистую палку и со всего размаху запустил в шевелящиеся кусты.То, что произошло дальше, врезалось в память на всю жизнь. Вместо ожидаемых испуганных вскриков незадачливых солдатиков-сладкоежек, над верхушками малиновых зарослей выросла мохнатая громадина со здоровенной круглой мордой чуть ли не в метр диаметром. Из полуоткрытой пасти во-о-о-от с такенными клыками стекала розовая слюна вперемешку с ягодами – мишка тоже уплетал малину горстями. Зверь исполинским монументом молча возвысился над малинником и уставился в нашу сторону. А мы как на ладони. Всего в какой-нибудь паре десятков шагов от этого чудища. Если же мерить его прыжками, то вовсе в трёх-четырёх.Трудно сказать, сколько продолжалась игра в гляделки, думаю, несколько секунд. А потом, не сговариваясь, словно по команде, мы рванули прочь. Какие там правила поведения при встрече в лесу с медведем! Улепётывали так, что свист стоял в ушах. Вот когда я на себе прочувствовал выражение «несся, не чуя ног». Два километра до спасительного лагеря с автоматами и БТР-ами, сквозь чащу и буреломы, мы одолели за считанные минуты.Мишка, наверное, так и не понял, что же произошло. То ли люди, то ли зайцы какие померещились…Но в своё оправдание хочу сказать, что, даже делая поправку на «у страха глаза велики», михайло потапыч тот был действительно огромный. Я таких больше не видел. Его неохватная зубастая морда мне потом ещё и в кошмарах снилась пару раз.До самого вечера в лагере только и было разговоров, что про нашу встречу с хозяином леса. А перед отбоем, у костра один из бойцов рассказал жутковатую историю на похожую тему. Парень сам деревенский, призвался откуда-то с севера. По его словам, несколько раз с мужиками успел до армейки побывать на медвежьей охоте. А случай, о котором рассказал, произошёл за год до призыва.Той зимой брат отца - дядя Юра глубоко в тайге случайно натолкнулся на обитаемую медвежью берлогу. Разведывал новые охотничьи угодья и заметил идущий из сугроба пар. В одиночку поднимать медведя, конечно, не решился. Пометил место, хоть и было оно довольно далеко от деревни. Через несколько дней, собрав друзей-охотников, на снегоходах, с собаками, отправился за добычей. Поход затянулся надолго. Снегу навалило с головой. В некоторых низинах намного выше человеческого роста. Даже собак пришлось везти багажом на снегоходах, так как в глубоком снегу они попросту тонули. Но всё же добрались в конце концов.Только уже при подходе к берлоге начались странности. Собаки жались к ногам и останавливались, жалобно поскуливая. А, не доходя полусотни метров до цели, и вовсе ринулись назад.Раздосадованные охотники ничего не могли понять. Но не возвращаться же и самим, не солоно хлебавши, отмотав впустую два десятка километров по белому бездорожью.Осторожно подойдя на лыжах к дымящемуся лёгким парком снежному холму, длинной жердью попытались растормошить спящего мишку. Но безрезультатно. Медвежья нора оказалась суще глубока, длины жерди не хватало. Выхода не оставалось, пришлось пойти подлым браконьерским путём – палить вслепую через снег, рискуя повредить ценный трофей – медвежью шкуру.Один из охотников подошёл ближе и, опустив ствол карабина, сделал выстрел. В ответ никакой реакции. Подождали немного. Снова выстрел.И тут в сугробе словно разорвался снаряд. В небо взметнулся столб снега, а перед оцепеневшим мужчиной вмиг выросла гигантская фигура, покрытая густой заиндевевшей шерстью. Лес сотрясся от оглушительного рёва. Мужик замер со своим ружьём, как часовой на посту, не в силах шевельнуть пальцем. Эта оторопь оказалась для него роковой. Медведь махнул лапищей, и человеческая голова, как мяч, отлетела в сторону, стукнувшись о ближайшее дерево. Лишившееся органа управления, тело ещё постояло несколько секунд, продолжая судорожно сжимать ружьё, а потом повалилось навзничь, разбрызгивая на белый снег ярко-красные сгустки.Не ожидавшие такого резкого и сокрушительного отпора, остальные охотники опомнились не вмиг. А когда опомнились, начав беспорядочную пальбу, было уже поздно. Лесное чудище в два прыжка перемахнуло холм и скрылось за соснами. Будто и не существовало вокруг сугробов в человеческий рост. Спустя минуту издалека донёсся его протяжный обиженный рёв…Вечером из пяти человек живыми домой вернулись только четверо. Зато собаки, виновато поджимавшие хвосты, все целёхоньки. Достаточная редкость для медвежьей охоты.Удравший косолапый убийца, похоже, тоже не пострадал. Пройдя немного по его следу, так и не обнаружили ни капли крови. Видимо, оказался счастливчик, и все пули прошли мимо.Но теперь в лесу появился опасный медведь-шатун. Вероятность того, что разбуженный зверь вернётся в лёжку и вновь заснёт, сводилась почти к нулю.Ладно хоть до села от развороченной берлоги многие и многие километры. Сельчане надеялись, что такое расстояние по глубокому снегу шатун не покроет. Но всё же стали ходить в лес с большей осторожностью, стараясь не удаляться слишком далеко от деревенской околицы.Увы, надежды их не оправдались.Товарищ дяди Юры, который был, кстати, в той компании, разбудившей медведя, увидел его первым.Тем утром мужик проверял капканы в подлеске поблизости от села. Хорошо, издали заметил тёмную точку, быстро приближавшуюся к нему со стороны леса. Бросив железные ловушки и добытых зайцев, что есть силы погнал на широких охотничьих лыжах к деревне.Оглядываться времени не было. Мужик нёсся во весь дух, но спиной чувствовал, что расстояние между ним и преследующим зверем стремительно сокращается. В пылу сумасшедшего бегства потерял двустволку, шапку. Спасло то, что деревня находилась в низине, и он катил на своих лыжах вниз под гору, что придало дополнительной скорости. На равнине шансов бы не осталось никаких. И, слава богу, смертельную гонку заметили деревенские. Подняли шум, крича, гремя вёдрами и прочим железом. Еле-еле, но обезумевший от ужаса мужик успел спастись от разъярённого шатуна и первым добраться до финиша. То бишь, родной деревни.Тут же собрали деревенский сход. Где порешили, не мешкая, сколотить группу из самых опытных охотников для ликвидации опасного зверя.Только после этого товарищ дяди Юры вернулся в свою избу. В сопровождении двух приятелей. Дабы испытанным дедовским способом снять нешуточный стресс.Но едва переступил порог и шагнул в крытый двор дома, замер на месте. Товарищи, шедшие следом, тоже просунулись было вперёд, подталкивая хозяина, но зрелище, представшее перед ними в двух шагах, заставило с криками ужаса выскочить наружу и нестись по деревенской улице, взывая о помощи.В полумраке крытого двора, у самого входа, на задних лапах стояло натуральное чудовище, огромной башкой упираясь в потолок. Росту в нём было метров пять, не меньше…Когда на крики насмерть перепуганных мужиков сбежалась вся деревня, и народ поспешил на выручку оставшемуся во дворе хозяину дома, выручать уже было некого. От бедняги остались только кровавые лоскуты, разбросанные по всему двору.Осмотрели прилегающую территорию. Поняли, что хищник пробрался во двор, выломав заднюю стену дощатого сарая, примыкавшего к дому со стороны огорода. А потом дождался хозяина в засаде, затаившись в его же собственном дворе.Было совершенно необъяснимо, почему зверь выбрал именно этот дом, а не любой другой, находившийся гораздо ближе к лесу.А ещё не тронул маленького Шарика, забившегося в свою конуру и не проронившего ни звука, дабы предупредить своего хозяина о поджидавшей смертельной опасности.Но самым непонятным и страшным оказался рассказ двух вовремя удравших товарищей. Хоть видели зверя они всего пару секунд и то в полумраке, но в один голос утверждали, что задрал несчастного не медведь. Вернее, не совсем медведь. Из медвежьего у чудища была одна голова. А вытянутое тело с длинными конечностями больше смахивало на обезьянье.Всерьёз, конечно, кроме бабок с детьми, эти россказни никто не воспринял. Хотя некоторым доказательством их слов были оставленные зверем следы – огромные и более вытянутые, чем у обычного медведя.Случившаяся очередная трагедия ускорила подготовку к облаве на обнаглевшего хищника.Следующим же днём, большой группой на нескольких снегоходах, охотники двинулись по следу шатуна. Однако гон оказался безрезультатным. Промотавшись почти до темноты по лесу, облавщики вернулись обратно. Начавшийся с полудня снегопад окончательно разрушил шансы на быструю поимку зверя.Да ещё не досчитались двоих. Тоже из команды дяди Юры, разбудивших в тот злополучный день мирно дремавшее лихо.Они ехали на одном снегоходе. А вечером не вернулись вместе со всеми из лесу.Когда непогода поутихла, на поиски пропавших и чёртового медведя поднялась вся деревня. Подключили дополнительные силы из райцентра. Вылетал даже вертолёт, с высоты проверяя окрестности. Но всё тщетно. Два мужика и снегоход пропали бесследно. Да и немудрено, под глубоким снежным покровом обнаружить несчастных оказалось совершенно нереально. Только счастливая случайность помогла бы их найти. И она, кажется, мелькнула. Когда вертолётчики засекли снегоход.Он висел высоко на дереве. Какая неведомая сила забросила тяжёлую технику на высоту двухэтажного дома, никто объяснить не мог.Срочно прощупали все сугробы в округе, но людей, к сожалению, не нашли.Зато вновь напали на след шатуна. Судя по всему, медведь продолжал кружить вокруг деревни. На этот раз погода благоприятствовала, след был свежим и хорошо виден. Загонщики торопились. Надо уже покончить с почувствовавшим вкус человеческой крови зверем раз и навсегда.Если бы ещё собаки не подводили. Но ни одна, даже самая отважная и испытанная лайка, почему-то не желала участвовать в погоне.На удачу, вскоре след вывел на открытое пространство. В поле, где некуда было спрятаться. Главное, успеть догнать кровожадное чудовище. Снегоходы мчали на всей скорости вдоль цепочки огромных следов в глубоком снегу, как вдруг…Они кончились. Буквально оборвались на нетронутом снежном просторе у края поля. Словно зверь бежал, бежал, а потом разом исчез в неизвестном направлении, словно растворился в воздухе.Когда дядя Юра подъехал ближе на своём снегоходе, озадаченные охотники в недоумении стояли кольцом вокруг обрывающихся следов, не в силах найти объяснение происшедшему.- Может, он улетел? – высказал кто-то полушутливое предположение. Но все тут же подняли головы вверх. От этого загадочного зверя можно ожидать чего угодно.Дядя Юра стоял чуть в стороне и не включался в обсуждение. Он невольно чувствовал вину. Ведь это же с его подачи начались несчастья. Пройди тогда мимо медвежьей берлоги, не позови приятелей на полубраконьерскую охоту, сейчас все были бы живы-здоровы…И тут его грустные размышления прервал крик:- Юра, сзади!!!Мужик резко обернулся и одеревенел. В шаге от него возвышалось пятиметровое чудище с оскаленной медвежьей мордой. Оно возникло бесшумно и словно из ниоткуда.Дядя Юра почувствовал, как всё тело обмякло и одновременно налилось тяжестью. Хотел поднять карабин, но руки не слушались и висели плетьми. Гигант, не мигая, сверлил жёлтым взглядом замершего мышкой охотника. Этот тяжёлый взгляд буквально придавливал к земле. Юрий почувствовал, что начинает терять сознание. Уже кренясь набок, успел увидеть, как монстр занёс лапищу, и свет померк…Опомнившиеся от неожиданности товарищи-охотники опять опоздали, и зверь успел уйти в лес до того, как раздались выстрелы.Дядя Юра выжил. Хотя на всю жизнь остался прикованным к коляске инвалидом. Невиданной силы удар сломал позвоночник в нескольких местах, почти все рёбра, ключицу и плечо, сильно повредив внутренние органы. От неминуемой гибели спасло то, что лапа чудища прошла слегка вскользь, когда мужик в бесчувствии сползал со снегохода.Когда к дяде Юре вернулся дар речи, он всё повторял:- Это не медведь… не медведь… Мы разбудили демона…Демон то был, как твердил дядя Юра, или всё же медведь, осталось неизвестным. Шатуна так и не нашли.Его набеги на многострадальное село тоже прекратились. Ушёл, наверное, глубоко в тайгу, подальше от стреляющих человечков. А может, погиб от голода, не дотянув до весны, как большинство медведей-шатунов.Правда, меж сельчан ходил и другой слух. Мол, расправился мишка со своими пятью обидчиками и остальных людей оставил в покое. Но это тоже всего лишь слух…Весной, когда стал оседать снег, отыскались оба пропавших зимой охотника. В заброшенном лабазе на них случайно наткнулся мужик из другой деревни. Странно, но лабаз находился в десятке километров от дерева, где зимой обнаружили висящим их снегоход.Картина перед мужиком предстала страшная. Через проломленную бревенчатую стену он увидел два закоченевших, сидящих на полу трупа, с неестественно повёрнутыми головами.После прибытия на место трагедии компетентных органов, выяснилась причина такой неестественности. Головы обоих несчастных были оторваны и переставлены местами.Кто сподобился на подобное зверство, так и осталось неизвестным. Версия некоторых деревенских о том, что это дело лап всё того же медведя-шатуна, всерьёз не воспринималась. Фантастика…05.12.2020

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