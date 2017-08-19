Собрание леших

Lynx Просмотров: 587 Комментарии: 2 +11 Вчера, 19:24 by

Утром, когда мой знакомый с Урала Сергей Ребитов, охотник, рыболов и грибник, раздувал костер, чтобы согреть чай, ему показалось, что в кустах кто-то ворохнулся. Он поднял голову и в 40—50 метрах от себя увидел здоровое, волосатое существо, похожее на человека, но очень высокое. Страшилище (так он выразился) немного постояло и ушло за кусты. На нем совсем не было одежды, все тело было «в шерсти мышастой масти», руки тоже волосатые и даже длинноватые, туловище чуть сутулое, как у старика. Больше он его не видел.Обратил Сергей внимание на поведение собаки. Она несколько раз беззлобно тявкнула и тут же успокоилась, завиляла хвостом. Так собака лаяла только на лося да на незнакомых людей. При приближении медведя она вела себя агрессивно, свирепо, далеко выскакивала вперед и уводила зверя в сторону.Через несколько дней Ребитов заметил, что в его балагане кто-то побывал. Так в районе называют лесные избушки-полуземлянки, в которых ночуют покосники, охотники, пастухи, ягодники, грибники, лесорубы. Вещи на нарах были смещены, но ничего не пропало. Даже ножичек, топор и соль остались на своих местах. Собака заскочила в балаган вместе с хозяином, все обнюхала, но не выразила беспокойства. Однако котелок с вареной картошкой оказался пустой. Картошку кто-то съел тут же, так как на столике и на полу кое-где валялись кожурки с маленькими кусочками полураздавленной картошки. Соль даже не потрогали. Сергей знал, что люди в последние дни не приходили. Если бы сюда забрел медведь, то он обязательно что-нибудь напакостил, сломал, перевернул. Места на реке малиновые. Малинники занимают огромные площади. Слияние двух рек — так и называют «Малиновым углом».Как-то вечером, перед сумерками, зашел Сергей в малинник. Ему показалось, что рядом кто-то прошел, и чья-то неясная тень беззвучно проплыла за ольшаниками. Заметил Ребитов, что в малиннике кто-то побывал, ел малину, хотя городские ягодники не показывались, и не слышно было их голосов. На траве были заметны чьи-то следы, примятины, но кусты стояли ровно, будто нетронутые. Медведь так себя не ведет. Он ломает посадки, любит валяться по земле.Однажды ночью Сергей слышал шорохи рядом с балаганом. Собака проурчала, но лай не подняла и на волю не пошла. Утром огневище костра оказалось разметанным, угли остыли, а на земле остался четкий, вдавленный и очень крупный отпечаток босой человеческой ноги. Спутать было нельзя. Он явно не походил на медвежий — не было когтей, да и форма ступни не та. И еще парадокс — из-под углей и золы исчезла картошка, испеченная вечером на костре.А вот такое странное место Сергей смог запечатлить осенью в той же местности, говорил, что временами придешь, а все кругом него истоптано, вот и прозвали его в народе - "Собрание леших".

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