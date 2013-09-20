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Истории из жизни

Истории, рассказанные другом

Эти две истории рассказал мне мой хороший друг в 7-8 классе. Зная его, я могу на 100% утверждать, что они абсолютно реальные. Он мне много и других историй успел рассказать, но решил рассказать пока про эти. Если вам понравится, то можете написать в комментариях, я могу рассказать и про другие случаи.

Первая история произошла не с ним, а с его близкой родственницей, когда та была ещё совсем ребёнком. Итак, в далёком советском прошлом, в незамысловатой обычной деревне жила эта родственница с родителями и сёстрами. В семье она была самой маленькой, и возможно, это как-то повлияло на развитие ситуации. Произошла история ночью, когда вся семья уже спала. Ночью родственница друга проснулась из-за непонятного шума в доме. Она и решила посмотреть, что произошло, выяснить его причину. Встала с кровати (или печки) и направилась в зал. Пока она шла, в зале продолжались непонятные звуки. И вот, когда она вошла в зал, она увидела какую-то уродливую нечисть, которая пялилась на неё, от чего она заплакала. На плачь прибежали её сёстры и начали её успокаивать, а эта нечисть уже успела куда-то пропасть. Сёстры вроде и не видели ничего.

Вторая история произошла с другом и его братишкой, когда те сидели в бане. Наверное вы все знаете, что в баню после 00:00 ни ногой - там нечисть парится. Вот мой друг этого не знал. Они с братишкой пошли в баню. Сидят парятся, болтают... И тут, слышит друг, как на чердаке бани кто-то ходит, а потом ходьба перешла на бег и сильный топот. Я не знаю, как можно объяснить бег на чердаке бани, учитывая ее размеры. Ну понятно то, что мой друг с братишкой перепугались. Выбежали из бани и больше туда не заходили. Я не знаю, связана ли эта история как-то с легендой, ну или не легендой, о том, что после 00:00 нельзя ходить в баню. Жутко.

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:28
Вчера, 16:28 by Great SultanПросмотров: 765Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Деревня ночь нечисть баня топот авторская история

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Вчера, 17:43
+4
Группа: Посетители
Репутация: (25|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 057
Я даже не знаю как это оценить, особенно первую кулстори. На счет второй, шаги и топот на чердаке многие слышать. Причем, почти "везде" - та же баня, дома, лесная избушка и прочее
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#2 написал: Tanusha13666
Вчера, 18:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 577
Мать рассказывала, что тоже недавно из бани вылетала. Во втором часу ночи мылась, то ли дел было много, то ли поздно затопила баню, не знаю. Но шумел кто-то на чердаке знатно yahh
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#3 написал: Arhip
Вчера, 21:15
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1573|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 561
У себя на даче я каждую ночь слышу топот по крыше. И непонятные звуки тоже. В принципе ничего особенного в этом нет. А нечисть сестре могла спросонья померещиться.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: Nlo
Вчера, 21:32
+3
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 657
Теперь понятно, почему политики по ночам с девками в бане парятся!!! Оказывается, этих родная стихия dance2
.... Зря их компрометируют фотками потом, ничего журналюги в нечисти не понимают ;)
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#5 написал: Рух
Вчера, 23:37
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3|0)
Публикаций: 155
Комментариев: 1 156
Довольно коротко, мне не хватило для представления. К тому же мало деталей и размыто, так как это случилось давно, то эти ситуации никак не проверить. Возникают вопросы: что кокретно происходило над крышей? можно ли было посмотреть? Обычно как это бывает, дети что-нибудь нафантазируют и боятся, а проверить страшно. Я лично к такой группе относилась. Поэтому ничего не поставлю
Зарегистрирован: 23.10.2011
       
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 00:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 599
По-детски непосредственно написано.
У страха глаза великИ. )
Вырастаешь потом и понимаешь, что есть в жизни вещи пострашнее..
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:00
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3395|-1)
Публикаций: 2 506
Комментариев: 13 309
Как то сухо и не раскрыто. На бане можно было потом посмотреть следы в дневное время, но об этом ни слова. Но за страх плюс конечно.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                    
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