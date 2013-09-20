Истории, рассказанные другом

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:28

Great Sultan Просмотров: 765 Комментарии: 7 +5 Вчера, 16:28 by

Эти две истории рассказал мне мой хороший друг в 7-8 классе. Зная его, я могу на 100% утверждать, что они абсолютно реальные. Он мне много и других историй успел рассказать, но решил рассказать пока про эти. Если вам понравится, то можете написать в комментариях, я могу рассказать и про другие случаи.Первая история произошла не с ним, а с его близкой родственницей, когда та была ещё совсем ребёнком. Итак, в далёком советском прошлом, в незамысловатой обычной деревне жила эта родственница с родителями и сёстрами. В семье она была самой маленькой, и возможно, это как-то повлияло на развитие ситуации. Произошла история ночью, когда вся семья уже спала. Ночью родственница друга проснулась из-за непонятного шума в доме. Она и решила посмотреть, что произошло, выяснить его причину. Встала с кровати (или печки) и направилась в зал. Пока она шла, в зале продолжались непонятные звуки. И вот, когда она вошла в зал, она увидела какую-то уродливую нечисть, которая пялилась на неё, от чего она заплакала. На плачь прибежали её сёстры и начали её успокаивать, а эта нечисть уже успела куда-то пропасть. Сёстры вроде и не видели ничего.Вторая история произошла с другом и его братишкой, когда те сидели в бане. Наверное вы все знаете, что в баню после 00:00 ни ногой - там нечисть парится. Вот мой друг этого не знал. Они с братишкой пошли в баню. Сидят парятся, болтают... И тут, слышит друг, как на чердаке бани кто-то ходит, а потом ходьба перешла на бег и сильный топот. Я не знаю, как можно объяснить бег на чердаке бани, учитывая ее размеры. Ну понятно то, что мой друг с братишкой перепугались. Выбежали из бани и больше туда не заходили. Я не знаю, связана ли эта история как-то с легендой, ну или не легендой, о том, что после 00:00 нельзя ходить в баню. Жутко.Автор - я.

Ключевые слова: Деревня ночь нечисть баня топот авторская история

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