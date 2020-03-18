Дорожная история

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:06

ulianojka Просмотров: 26 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:06 by

Эта история произошла с моим другом Сергеем. Он работает дальнобойщиком, возит разные грузы в Казань, Москву, Питер и другие крупные города. Как-то раз мы сидели с ним и еще парой знакомых у меня на даче, отмечали день рождения общего знакомого. Уже смеркалось, все были изрядно выпивши, тогда-то Сергей и поведал нам эту историю. Дальше буду писать от первого лица.«Возвращался я как-то из Луги домой. Время за полночь, решил срезать путь, до этого не раз ездил по этой объездной. Дорога спокойнее, да и короче на несколько километров. Еду и понимаю, что все, в сон клонит – жесть просто. Решил не останавливаться, опасно очень – дотяну, думаю, до кафешки, которая где-то скоро должна быть, а там хоть стоянка есть охраняемая. Еду, а той кафешки все нет и нет. Лес справа и слева. Вдруг – я чуть с ума не сошел – с правой стороны на дереве покойник висит, ноги у него раскачиваются из стороны в сторону. У меня на голове волосы дыбом встали. Я по тормозам. Зима бы была – точно в кювет бы унесло. Сижу и боюсь посмотреть, что там позади осталось, внутри все аж перевернулось. Наконец я чуть очухался и взглянул в зеркало заднего вида – не видно ничего, темень. Надо определенно уехать, ведь никто же не узнает, что я здесь был, – ну подумаешь, просто проехал и все. А кто его знает, что он тут висит – может, его кто повесил, криминал какой! С другой стороны, а вдруг он живой еще, тогда ведь я помощь, получается, не оказал ему.Решил я, в общем, на аварийке сдавать потихонечку назад, выходить-то из машины боязно было, дорога ведь все равно пустая, нет никогда сзади. Начал сдавать, еду-еду, смотрю на деревья – и нету никого. Так, наверное, метров 50 проехал, так и не увидел ничего. Решил, что померещилось, успокоился и поехал вперед. Ехал, наверное, минут 30, смотрю на дорогу. И тут я чуть в обморок не упал, опять этот же покойник, и дерево вроде то же, и висит так же. Я еле руль удержал. Решил не останавливаться и прибавил газу. Еду, руки трясутся, все тело дрожит, давай все молитвы читать, что знал, одной рукой руль держу, другой крест нательный сжимаю. Не помню, сколько так проехал, вдруг кафешку увидел. И такой она мне родной показалась! Фуру на стоянке бросил и внутрь побежал, но она закрыта уже была. Вышел охранник, я отдал ему сотку за стоянку. Он поинтересовался, почему у меня видок такой ужасный. Я, недолго думая, рассказал ему, что со мной вышло. Он рассмеялся и сказал, что мне бы поспать надо. Я ушел. Лег спать. Отрубился сразу, а наутро поехал домой. Дальнейшая дорога была без приключений. Я был точно уверен, что не привиделось мне все это. Больше той объездной я не ездил».Не знаю уж, померещилось это Сергею или на самом деле что-то видел, но он вроде парень серьезный.Автор: vikki.

Ключевые слова: Видения чертовщина дорога ночь

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