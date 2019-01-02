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Истории из жизни

Мистика. Про собаку

Когда еще работала младшей медсестрой, случилась одна история. Поступил к нам дядечка интересный, галики ловил, но не буйный. Но на всякий положили его в отдельный бокс.

Ночью в моё дежурство начал дядя бузить в боксе, медсестры проснулись, послали меня посмотреть. Я ещё была с ним мало знакома, только проинструктирована поверхностно.

Захожу в бокс, ночник включен, мужчина сидит в кровати и бормочет что-то. Интересуюсь, по каком поводу полемику с самим собой разводит. А он мне:

- А ты что собаку не впустила?

- Какую такую собаку?

- Ну ту, что за дверью сидит. Рыжую.

Стало мне как-то не по себе, если честно. Я даже за дверь заглянула (для себя), ну и в показательных целях.

- Тю-тю собаки, убежала наверное. Ложитесь спать, К. два часа ночи! Или тихонечко говорите.

Вышла, закрыла дверь на ключ. Иду обратно в сестринскую. Пытаюсь отвлечься. А меня уже сёстры встречают. Что да как.

- Ворчит, что я собаку рыжую не впустила.

А сёстры ухмыльнулись, посмеялись, одна и говорит:

- Да он ещё днём рассказывал, что за тобой собака рыжая таскается.

- Ага, коротконогая такая, такса. Поплыл мужик... - говорит вторая.

А я легла на диван, свернулась в позу эмбриона... так до самого утра и не заснула.

Всё потому, что у меня тогда 2 месяца как собака умерла, рыжая, такса. Сёстры об этом не знали.



Автор - Grend.
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Сегодня, 00:13 by ЛетягаПросмотров: 134Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Пациент медсестры собака такса

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Комментарии

#1 написал: NEMO 1
Сегодня, 00:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 370
Интересный юродивый, человек не от мира сего)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#2 написал: LudaM
Сегодня, 00:28
+4
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Репутация: (101|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 909
Надо же, может и за мной коты с собаками ходят ? )) Жаль что нам не дано видеть. Однако...
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#3 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 566
Интересный поворот сюжета, не ожидала...
Цитата: LudaM
Надо же, может и за мной коты с собаками ходят ? )) Жаль что нам не дано видеть. Однако...

А может это и к счастью, что не видим, а то с ума все бы посходили от горя и оттого, что забыть не можем любимых своих зверушек... +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#4 написал: NEMO 1
Сегодня, 00:53
+3
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 370
Цитата: Tanusha13666
Интересный поворот сюжета, не ожидала...
Цитата: LudaM
Надо же, может и за мной коты с собаками ходят ? )) Жаль что нам не дано видеть. Однако...

А может это и к счастью, что не видим, а то с ума все бы посходили от горя и оттого, что забыть не можем любимых своих зверушек... +++

Вот и я о том, мужик увидел и где очутился))))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#5 написал: Марго Ограм
Сегодня, 01:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Вот и страшно от того, что он и правда видит. А все думают, что крыша поехала."Если Вам кажется, что за Вами следят, то постарайтесь расслабиться и не думать об этом, потому что, скорее всего, так оно и есть на самом деле." На мужика видать рухнуло резко, если скрывать не может. Жесть.
Зарегистрирован: 19.01.2020
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