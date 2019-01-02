Мистика. Про собаку

Мистика. Про собакуКогда еще работала младшей медсестрой, случилась одна история. Поступил к нам дядечка интересный, галики ловил, но не буйный. Но на всякий положили его в отдельный бокс.
Ночью в моё дежурство начал дядя бузить в боксе, медсестры проснулись, послали меня посмотреть. Я ещё была с ним мало знакома, только проинструктирована поверхностно.
Захожу в бокс, ночник включен, мужчина сидит в кровати и бормочет что-то. Интересуюсь, по каком поводу полемику с самим собой разводит. А он мне:
- А ты что собаку не впустила?
- Какую такую собаку?
- Ну ту, что за дверью сидит. Рыжую.
Стало мне как-то не по себе, если честно. Я даже за дверь заглянула (для себя), ну и в показательных целях.
- Тю-тю собаки, убежала наверное. Ложитесь спать, К. два часа ночи! Или тихонечко говорите.
Вышла, закрыла дверь на ключ. Иду обратно в сестринскую. Пытаюсь отвлечься. А меня уже сёстры встречают. Что да как.
- Ворчит, что я собаку рыжую не впустила.
А сёстры ухмыльнулись, посмеялись, одна и говорит:
- Да он ещё днём рассказывал, что за тобой собака рыжая таскается.
- Ага, коротконогая такая, такса. Поплыл мужик... - говорит вторая.
А я легла на диван, свернулась в позу эмбриона... так до самого утра и не заснула.
Всё потому, что у меня тогда 2 месяца как собака умерла, рыжая, такса. Сёстры об этом не знали.
Автор - Grend.
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Сегодня, 00:13 by ЛетягаПросмотров: 134Комментарии: 5
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