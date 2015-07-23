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Истории из жизни

Незнакомец в шляпе

18 лет назад, когда я была маленькой 5-летней девчушкой, мы с семьёй переехали в новый, только что построенный дом. Ремонта, как такового, здесь никогда не было – деревянные полы и голые стены.

В силу своего возраста я верила в привидений и духов, чем нередко пользовались мои старшие сёстры, разыгрывая и пугая меня. Также любили они рассказать мне на ночь пару страшных мистических историй. Будучи ребёнком, я очень впечатлилась этими историями, боялась спать без света и оставаться дома одна.

Как-то, услышав от сестёр историю о домовом и о том, что он берёт «поиграться» хозяйские вещи, я рассказала им, что у меня иногда пропадают всякие мелочи: куклы, расчёска… Сёстры вдруг посерьёзнели, переглянулись, а потом полушёпотом поведали мне, что у нас тоже есть домовой, и они не раз его видели. Он носит тёмный длинный плащ и коричневую шляпу. Я не на шутку испугалась. Но время шло, и я понемногу стала забывать об этом.

Мне исполнилось 12 лет. Как-то я была дома одна – родители работали, а сёстры ещё не пришли из школы. Я услышала стук в окно. Подумав, что это вернулись сёстры, я бросилась открывать дверь, закрытую на засов изнутри.
За дверью никого не оказалось. Вернувшись в комнату, я взглянула в выходящее на крыльцо окно и обомлела. Перед входной дверью стоял высокий мужчина в длинном плаще и коричневой шляпе, закрывавшей лицо. В следующий момент послышался стук в дверь.

В ужасе я бросилась в одну из комнат и забилась в угол. Я слышала, как кто-то настойчиво стучит в дверь, и с каждым ударом сердце моё колотилось всё сильнее. Потом всё стихло. Но я так и сидела, практически не шевелясь, пока не вернулись сёстры.

Сейчас я выросла. У меня двухлетняя дочь. Мы с ней живём в том же доме. Недавно она проснулась среди ночи со слезами на глазах. На вопрос, что случилось, она показала на дверь и сказала, что там страшный дядя в шляпе.

Что это: домовой или чей-то неупокоенный дух?.. По крайней мере, ничего плохого он ни дому, ни нам не сделал, пока…
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:36
Сегодня, 14:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 371Комментарии: 12
+8

Ключевые слова: Сестры испуг незнакомец стук некто

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 14:49
+5
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Комментариев: 949
Как там было, ногти и волосы состриженные в воскресенье идут на шляпу Сатане?
Насколько я знаю домовых, они украшательством не занимаются, и снаружи дома не стучат в двери, вроде как.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#2 написал: ана аю
Сегодня, 14:59
+6
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Комментариев: 1 162
Да хоть бы и чей-то дух, только бы не маньяк-сосед! +
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#3 написал: Blackmaiden
Сегодня, 15:18
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Комментариев: 49
Цитата: Estellan
Как там было, ногти и волосы состриженные в воскресенье идут на шляпу Сатане?
Насколько я знаю домовых, они украшательством не занимаются, и снаружи дома не стучат в двери, вроде как.

А Вы хорошо знаете домовых?
Зарегистрирован: 25.12.2014
#4 написал: Estellan
Сегодня, 15:24
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (512|0)
Публикаций: 103
Комментариев: 949
Blackmaiden
Опыт есть. А что, к Вам захаживал в шляпе и плаще?
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#5 написал: ELEMAT
Сегодня, 15:52
+3
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Комментариев: 1 691
Ну, вот опять человек в плаще и шляпе...
Историй про незнакомца в таком одеянии - не счесть. Не ходят домовые в таком наряде, к тому же существо было высокое.
Наверное, Боярский чёрную шляпу сменил на коричневую :)
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#6 написал: Blackmaiden
Сегодня, 16:12
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Публикаций: 2
Комментариев: 49
Цитата: Estellan
Blackmaiden
Опыт есть. А что, к Вам захаживал в шляпе и плаще?

Я ни разу домовых не видела. Моя мама-да, а я нет:( Но знаю где он живет у нас в квартире. Ставлю ему регулярно угощение.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#7 написал: Елена Соловова
Сегодня, 16:45
+2
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 85
Приходил ко мне в плаще и шляпе...
Точно могу сказать-не домовой это.
Поскольку сама с таким сталкивалась, то истории верю....
+++
Зарегистрирован: 10.02.2017
#8 написал: Летяга
Сегодня, 17:33
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Комментариев: 6 345
Я уже столько раз встречала на сайте упоминания об этом "Боярском", что решила сейчас спросить о нём Яндекс. И прифигела. Видят его очень и очень многие. И никто не знает, что/кто оно есть.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#9 написал: Lynx
Сегодня, 17:36
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Публикаций: 278
Комментариев: 1 694
Цитата: Летяга
Я уже столько раз встречала на сайте упоминания об этом "Боярском", что решила сейчас спросить о нём Яндекс. И прифигела. Видят его очень и очень многие. И никто не знает, что/кто оно есть.


У меня тоже из дальних родственников такого видели.
Пора открывать новый вид нечисти)
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#10 написал: Гюльнара
Сегодня, 17:46
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Комментариев: 233
Я думаю, что домовой - он на то и домовой, что внутри дома. Своего домового видела. Он был в шляпе, довольно большой, черной. В плаще или нет - не разглядела, но в какой-то темной просторной одежде. Маленького роста. Показался мне внутри дома, возле зеркала.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:49
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (496|0)
Публикаций: 318
Комментариев: 1 418
Цитата: Летяга
Я уже столько раз встречала на сайте упоминания об этом "Боярском", что решила сейчас спросить о нём Яндекс. И прифигела. Видят его очень и очень многие. И никто не знает, что/кто оно есть.

"Боярский" нечисть. smeh
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#12 написал: Летяга
Сегодня, 17:53
0
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Группа: Модераторы
Репутация: (8498|-3)
Публикаций: 287
Комментариев: 6 345
Цитата: Lynx
Пора открывать новый вид нечисти)

Оказывается, эту хню на английском называют The Hat man.
Международное явление, однако.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
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