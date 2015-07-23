Незнакомец в шляпе

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 371 Комментарии: 12 +8 Сегодня, 14:36 by

18 лет назад, когда я была маленькой 5-летней девчушкой, мы с семьёй переехали в новый, только что построенный дом. Ремонта, как такового, здесь никогда не было – деревянные полы и голые стены.В силу своего возраста я верила в привидений и духов, чем нередко пользовались мои старшие сёстры, разыгрывая и пугая меня. Также любили они рассказать мне на ночь пару страшных мистических историй. Будучи ребёнком, я очень впечатлилась этими историями, боялась спать без света и оставаться дома одна.Как-то, услышав от сестёр историю о домовом и о том, что он берёт «поиграться» хозяйские вещи, я рассказала им, что у меня иногда пропадают всякие мелочи: куклы, расчёска… Сёстры вдруг посерьёзнели, переглянулись, а потом полушёпотом поведали мне, что у нас тоже есть домовой, и они не раз его видели. Он носит тёмный длинный плащ и коричневую шляпу. Я не на шутку испугалась. Но время шло, и я понемногу стала забывать об этом.Мне исполнилось 12 лет. Как-то я была дома одна – родители работали, а сёстры ещё не пришли из школы. Я услышала стук в окно. Подумав, что это вернулись сёстры, я бросилась открывать дверь, закрытую на засов изнутри.За дверью никого не оказалось. Вернувшись в комнату, я взглянула в выходящее на крыльцо окно и обомлела. Перед входной дверью стоял высокий мужчина в длинном плаще и коричневой шляпе, закрывавшей лицо. В следующий момент послышался стук в дверь.В ужасе я бросилась в одну из комнат и забилась в угол. Я слышала, как кто-то настойчиво стучит в дверь, и с каждым ударом сердце моё колотилось всё сильнее. Потом всё стихло. Но я так и сидела, практически не шевелясь, пока не вернулись сёстры.Сейчас я выросла. У меня двухлетняя дочь. Мы с ней живём в том же доме. Недавно она проснулась среди ночи со слезами на глазах. На вопрос, что случилось, она показала на дверь и сказала, что там страшный дядя в шляпе.Что это: домовой или чей-то неупокоенный дух?.. По крайней мере, ничего плохого он ни дому, ни нам не сделал, пока…

Ключевые слова: Сестры испуг незнакомец стук некто

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