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Истории из жизни

Мистика. Про газ

Как-то раз собрался я с друзьями выпить и отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Собрались у товарища на даче, без жен и детей, тесным мужским кругом. Дом он сложил сам, мужик рукастый, в доме тоже все сам делал, разве что камин ему сложил один не менее рукастый каменщик.

Поговорили о том, о сем, пообсуждали политические новости, выпили, закусили, снова выпили.

Хозяин дома встал проверить задвижку на печи и вдруг говорит:
- Вот, ребят, верите вы в мистику?
- Не, Серег, не верим, - я был и остаюсь прожженым рационалистом, поэтому мой ответ был очевиден.
- Знаешь, и я не верил. Расскажу вам небольшую историю.

Далее постараюсь приложить его рассказ без изменений. Разрешение на публикацию я у него спросил, он сказал, что ему не жалко. Будем считать, что разрешил :)

Серега работал в строительной сфере, дома строить любил и умел. И, как я обмолвился в начале, свой дом он тоже строил сам. Пока шла активная фаза строительства, он был в отпуске и ночевал в этом доме, чтобы не ездить домой и утром не возвращаться обратно. Второй этаж еще даже не был достроен. Далее от первого лица:

- Лег спать я поздно, так как еще убирал строительный мусор. Прилег и сразу отрубился. Сплю и снится мне сон. Будто весь дом мой горит, стропила внутрь падают, зарево высоко поднимается, где-то пожарная сирена орет. Потом смотрю, будто другая картина, от дома одни головешки остались и чье-то обугленное тело выносят. И вдруг следующая картина, смотрю на себя со стороны, будто сейчас и слышу, какой-то звук непонятный. Проснулся я посреди ночи в холодном поту, думаю, снится же мне всякая фигня. Вдруг подумал, что в моем доме может вызвать пожар. Проводка, хоть и есть, да не подключена. Газ в баллонах, а плиты еще пока нет. И тут меня осеняет. Баллоны. Я купил сразу два баллона и поставил их в подвал. Решил сходить проверить. Смотрю, а баллон то спускает, медленно так, но верно. Думаю к утру уже достаточно бы накопилось. А я всегда дома курю, если бы с утра встал и закурил - весь дом бы на воздух поднялся. Баллоны вынес, взял кушетку, на которой спал, и пошел спать на улицу, благо тепло было. Дом оставил проветриваться.

Мы, конечно, Сереге не поверили. Я предположил, что он просто почуял запах газа (хоть он и уверял, что в доме тот не чувствовался) и его организм таким образом среагировал на опасность. Но все же есть в этом что-то непонятное.


Автор - armoire22.
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Сегодня, 13:15 by ЛетягаПросмотров: 181Комментарии: 1
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Ключевые слова: Сторойка дом сон подвал газ баллоны предупреждение

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 14:40
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Репутация: (53|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 577
Мы можем забежать вперед при просмотре фильма в онлайне?Можем.Все фрактально повторяется.Личность во время сна имела возможность заняться проскопией.
Проскопия индивидуальная природная способность человека выявлять прошлые и будущие события, в том числе и те, что касаются состояния здоровья.
Какая же это мистика?Чистая физика, и заметьте, без примеси религиозного фанатизма.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
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