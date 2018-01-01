Мистика

Lynx Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:59 by

Как-то раз собрался я с друзьями выпить и отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Собрались у товарища на даче, без жен и детей, тесным мужским кругом. Дом он сложил сам, мужик рукастый, в доме тоже все сам делал, разве что камин ему сложил один не менее рукастый каменщик.Поговорили о том, о сем, пообсуждали политические новости, выпили, закусили, снова выпили.Хозяин дома встал проверить задвижку на печи и вдруг говорит:- Вот, ребят, верите вы в мистику?- Не, Серег, не верим, - я был и остаюсь прожженым рационалистом, поэтому мой ответ был очевиден.- Знаешь, и я не верил. Расскажу вам небольшую историю.Далее постараюсь приложить его рассказ без изменений. Разрешение на публикацию я у него спросил, он сказал, что ему не жалко. Будем считать, что разрешил.Серега работал в строительной сфере, дома строить любил и умел. И, как я обмолвился в начале, - свой дом он тоже строил сам. Пока шла активная фаза строительства, он был в отпуске и ночевал в этом доме, чтобы не ездить домой и утром не возвращаться обратно. Второй этаж еще даже не был достроен. Далее от первого лица:"Лег спать я поздно, так как еще убирал строительный мусор. Прилег и сразу отрубился. Сплю, и снится мне сон. Будто весь дом мой горит, стропилы внутрь падают, зарево высоко поднимается, где-то пожарная сирена орет. Потом смотрю, будто другая картина: от дома одни головешки остались, чье-то обугленное тело выносят. И вдруг следующая картина: смотрю на себя со стороны, будто сейчас и слышу, какой-то звук непонятный. Проснулся я посреди ночи в холодном поту, думаю, снится же мне всякая фигня. Вдруг подумал, что в моем доме может вызвать пожар. Проводка, хоть и есть, да не подключена. Газ в баллонах, а плиты еще пока нет. И тут меня осеняет. Баллоны. Я купил сразу два баллона и поставил их в подвал. Решил сходить проверить. Смотрю, а баллон то спускает, медленно так, но верно. Думаю, к утру уже достаточно бы накопилось. А я всегда дома курю, если бы с утра встал и закурил - весь дом бы на воздух поднялся. Баллоны вынес, взял кушетку, на которой спал, и пошел спать на улицу, благо тепло было. Дом оставил проветриваться".Мы, конечно, Сереге не поверили. Я предположил, что он просто почуял запах газа (хоть он и уверял, что в доме тот не чувствовался), и его организм таким образом среагировал на опасность. Но все же есть в этом что-то непонятное.Автор - armoire22.

Ключевые слова: Дом друг видение знак

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