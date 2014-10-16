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Истории из жизни

Мистика. Про цыганку

Примерно год назад звонит мне подружка и, сильно волнуясь, рассказывает: "Сплю я себе спокойно, вдруг открываю глаза, а передо мной в проёме двери стоит цыганка! Такая, немолодая, в красном платке и цветастом платье, а в руках у нее то ли курица, то ли петух. У меня дома! Представляешь? Я как заору на весь дом! Все проснулись, сбежались в мою комнату, включили свет - никакой цыганки и никаких петухов нет. В общем, все решили, что это сон, хотя вот на него совсем не похоже - слишком точная привязка к местности, да и вообще - все как на яву."

Я ее успокоила, мы поржали и пришли к выводу, что ей надо меньше работать. Чуть позже эта цыганка стала предметом троллинга Аньки. К счастью, она никогда не обижалась и вместе со всеми хихикала.

Прошел год. Идём с ней по городу. Кто не знает, в центре Питера тротуары настолько узкие, что XXL с XXL не "разъедутся" - один должен будет выйти на проезжую часть.

В общем, идём, и вдруг Анька замирает и останавливает меня рукой. Я поворачиваюсь - стоит бледная, глаза по пятаку и тычит пальцем вперёд со словами "это ж она!". Я поворачиваюсь посмотреть, что это за "она", и глаз цепляется за образ немолодой цыганки, в красном платке и цветастом платье. В руках у нее, правда, не петух, а бумажный пакет. И в этот момент, на расстоянии двух метров, в том самом месте, где мы бы находились, если бы Анька не вросла в асфальт, увидев свой ночной кошмар посреди Питера, падает из окна допотопный... телевизор!

Мы поднимаем глаза - в окне торчит нетрезвого вида голова и со словами "Никого не убило? А, ну ладно," - исчезает в проёме окна.

Больше Аньку никто не троллит. Побаиваются. Потому что никто не может объяснить, что это было. Никто, включая Аньку.



Автор - kirandashik.
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Сегодня, 13:06 by ЛетягаПросмотров: 184Комментарии: 1
+7

Ключевые слова: Цыганка петух Питер тротуар телевизор спасение

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 14:52
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Комментариев: 1 577
Чуть позже эта цыганка стала предметом троллинга Аньки.
Хорошие друзья, ничего не скажешь.Таких не мешало бы припугнуть заупокойной мессой.Тролли ... а не друзья; там где многоточие, я просто думаю слова взятые из "Большого академического словаря".Слова труднопроизносимые, потому писать не буду.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
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