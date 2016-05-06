"Страшилки на ночь" или "Реальные истории из жизни". Часть 2. "Ужас ночной или сонный паралич"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:25

Причина: Удалена ссылка, рекламирующая группу ВК.

Oxitar Просмотров: 384 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 06:25 by

Эта история случилась в начале 90-х. В те годы Актау (ранее Шевченко) был богат на аномальные события. В газетах и местных СМИ то и дело мелькали истории про НЛО. Даже наши знакомые были очевидцами "летающей тарелки". Да что и говорить. Я и сама видела нечто непонятное. Как-то осенью (а может была уже зима, сейчас уже не вспомню, но точно было холодно), вечером на углу нашего дома номер 35, в 27 микрорайоне, на приличной высоте от земли застыла огромная звезда, которая каждую секунду меняла цвет: с синего на красный, с красного на зеленый, с зеленого на желтый. Как будто самолет или спутник, только необычно крупного размера, завис в ночном небе в одной точке на час. Зевак, наблюдавших этот феномен, было много. И я среди них. Через час эта звезда очень быстро перекочевала на угол дома в пятистах метрах от нашего. Что это было, так и не узнали. НЛО или американский беспилотник, так и осталось загадкой.Также в это время было ну очень модным вызывать духов и домовых. Появилось много медиумов, экстрасенсов, гадалок. Ну и мы с подругами, будучи детьми, отдали дань моде и занялись спиритическими сеансами. И это в 10-12 лет.Вызывали домовых, духа собаки Баскервилей, пиковую даму или кого-то там еще при помощи шести простых карандашей, сложенных в прямоугольник. Вызывая кого-то, мы задавали вопросы и получали ответы в виде "да-нет" путем смещения карандашей. Конечно это было баловство. Но мы в это верили. Причем настолько, что иногда коллективно видели горящие глаза в темноте на улице и с визгом разбегались.Так вот, эта история случилась со мной примерно где-то в это время. После окончания ремонта в нашей квартире, бабушка Тося вернулась к себе, а меня переселили в свежеотремонтированную комнату. Хоть мебель уже стояла на своих местах, но не все элементы декора были готовы. Поэтому у меня в комнате какое-то время не было штор. Впрочем, для меня это не было проблемой. Жили мы на четвертом этаже. Было полнолуние, и в комнате было достаточно светло и без света. Меня это вполне устраивало, так как после истории с бабушкой я побаивалась темноты. К слову, спала я исключительно с открытой дверью, тоже по этой же причине.Так вот, проснулась я ночью. Так и не поняла, что меня разбудило. Я села на кровати. Дверь в комнату была закрыта. Со мной на кровати спал мой пес Малыш, уложившись у меня в ногах. Малыш поднял голову и посмотрел на меня. Тут я услышала звук с улицы. Это были звук каблуков и женский крик: "Помогите, помогите". Как будто женщина на каблуках бежала по асфальту рядом с домом и звала на помощь. Я посмотрела на Малыша. Похоже, он тоже что-то слышал, так как поднял одно ухо и наклонил голову. После этого я услышала нарастающий снизу вверх шум в подъезде. "Вжиг, вжиг, вжиг". Как будто что-то быстрое рассекало воздух. Шум прекратился на нашем этаже. Мне стало страшно. Я легла на спину и закрыла глаза. И тут что-то началось. Вначале мороз по коже. Я сжалась под одеялом. Но глаза не открыла. Потом я почувствовала как на мои ноги село что-то тяжелое. Даже кровать под ногами прогнулась. Малыш зарычал. Я от испуга зажмурилась и старалась не дышать. Тем временем давление на ноги становилось сильнее, как и рычание Малыша. И вдруг то что придавило мои ноги, встало. Аж кровать спружинила, и мои ноги подскочили. В этот момент Малыш с громким лаем бросился к двери. Глаза я так и не решилась открыть. Затем я услышала в обратном порядке звуки в подъезде - убывающие "вжиг, вжиг, вжиг". И снова звук каблуков по асфальту и крик женщины: "Помогите, помогите", но уже где-то вдалеке от дома. И после этого провал в сон без сновидений. Просто отключилась.Проснулась утром. Было слышно как родители шумят на кухне. Готовят завтрак. Малыш лежал рядом со мной на кровати. Дверь была закрыта.На вопрос родителям, почему закрыли дверь и никак не отреагировали на лай Малыша ночью, мне ответили что-то вроде того, что дверь я сама закрыла, а собаку они не слышали. Что странно. Если Малыш ночью лаял, отец всегда просыпался и ругал его, или выпускал на улицу. Ну а дверь я точно не могла закрыть.Так вот. Я так и не поняла, что это было. Со временем изучила немало статей об этом. Вроде похоже на сонный паралич. Но меня никто не душил, и никого я не видела. И тело мое не сковывало. Я боялась сама шевелиться. Я до сих пор задаюсь вопросом : "Что же это было?"Может меня кто-то посетил той ночью? Или же это был сонный паралич?А вы как думаете?Продолжение следует..

Ключевые слова: Собака женщина каблуки крик ночь сонный паралич авторская история

Другие, подобные истории: