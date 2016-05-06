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Истории из жизни

 "Страшилки на ночь" или "Реальные истории из жизни". Часть 2. "Ужас ночной или сонный паралич"

Эта история случилась в начале 90-х. В те годы Актау (ранее Шевченко) был богат на аномальные события. В газетах и местных СМИ то и дело мелькали истории про НЛО. Даже наши знакомые были очевидцами "летающей тарелки". Да что и говорить. Я и сама видела нечто непонятное. Как-то осенью (а может была уже зима, сейчас уже не вспомню, но точно было холодно), вечером на углу нашего дома номер 35, в 27 микрорайоне, на приличной высоте от земли застыла огромная звезда, которая каждую секунду меняла цвет: с синего на красный, с красного на зеленый, с зеленого на желтый. Как будто самолет или спутник, только необычно крупного размера, завис в ночном небе в одной точке на час. Зевак, наблюдавших этот феномен, было много. И я среди них. Через час эта звезда очень быстро перекочевала на угол дома в пятистах метрах от нашего. Что это было, так и не узнали. НЛО или американский беспилотник, так и осталось загадкой.

Также в это время было ну очень модным вызывать духов и домовых. Появилось много медиумов, экстрасенсов, гадалок. Ну и мы с подругами, будучи детьми, отдали дань моде и занялись спиритическими сеансами. И это в 10-12 лет.

Вызывали домовых, духа собаки Баскервилей, пиковую даму или кого-то там еще при помощи шести простых карандашей, сложенных в прямоугольник. Вызывая кого-то, мы задавали вопросы и получали ответы в виде "да-нет" путем смещения карандашей. Конечно это было баловство. Но мы в это верили. Причем настолько, что иногда коллективно видели горящие глаза в темноте на улице и с визгом разбегались.

Так вот, эта история случилась со мной примерно где-то в это время. После окончания ремонта в нашей квартире, бабушка Тося вернулась к себе, а меня переселили в свежеотремонтированную комнату. Хоть мебель уже стояла на своих местах, но не все элементы декора были готовы. Поэтому у меня в комнате какое-то время не было штор. Впрочем, для меня это не было проблемой. Жили мы на четвертом этаже. Было полнолуние, и в комнате было достаточно светло и без света. Меня это вполне устраивало, так как после истории с бабушкой я побаивалась темноты. К слову, спала я исключительно с открытой дверью, тоже по этой же причине.

Так вот, проснулась я ночью. Так и не поняла, что меня разбудило. Я села на кровати. Дверь в комнату была закрыта. Со мной на кровати спал мой пес Малыш, уложившись у меня в ногах. Малыш поднял голову и посмотрел на меня. Тут я услышала звук с улицы. Это были звук каблуков и женский крик: "Помогите, помогите". Как будто женщина на каблуках бежала по асфальту рядом с домом и звала на помощь. Я посмотрела на Малыша. Похоже, он тоже что-то слышал, так как поднял одно ухо и наклонил голову. После этого я услышала нарастающий снизу вверх шум в подъезде. "Вжиг, вжиг, вжиг". Как будто что-то быстрое рассекало воздух. Шум прекратился на нашем этаже. Мне стало страшно. Я легла на спину и закрыла глаза. И тут что-то началось. Вначале мороз по коже. Я сжалась под одеялом. Но глаза не открыла. Потом я почувствовала как на мои ноги село что-то тяжелое. Даже кровать под ногами прогнулась. Малыш зарычал. Я от испуга зажмурилась и старалась не дышать. Тем временем давление на ноги становилось сильнее, как и рычание Малыша. И вдруг то что придавило мои ноги, встало. Аж кровать спружинила, и мои ноги подскочили. В этот момент Малыш с громким лаем бросился к двери. Глаза я так и не решилась открыть. Затем я услышала в обратном порядке звуки в подъезде - убывающие "вжиг, вжиг, вжиг". И снова звук каблуков по асфальту и крик женщины: "Помогите, помогите", но уже где-то вдалеке от дома. И после этого провал в сон без сновидений. Просто отключилась.

Проснулась утром. Было слышно как родители шумят на кухне. Готовят завтрак. Малыш лежал рядом со мной на кровати. Дверь была закрыта.

На вопрос родителям, почему закрыли дверь и никак не отреагировали на лай Малыша ночью, мне ответили что-то вроде того, что дверь я сама закрыла, а собаку они не слышали. Что странно. Если Малыш ночью лаял, отец всегда просыпался и ругал его, или выпускал на улицу. Ну а дверь я точно не могла закрыть.

Так вот. Я так и не поняла, что это было. Со временем изучила немало статей об этом. Вроде похоже на сонный паралич. Но меня никто не душил, и никого я не видела. И тело мое не сковывало. Я боялась сама шевелиться. Я до сих пор задаюсь вопросом : "Что же это было?"

Может меня кто-то посетил той ночью? Или же это был сонный паралич?

А вы как думаете?

Продолжение следует..


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:25
Причина: Удалена ссылка, рекламирующая группу ВК.
Сегодня, 06:25 by OxitarПросмотров: 384Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Собака женщина каблуки крик ночь сонный паралич авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 08:51
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1117|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 288
Актау сейчас развит за счет нефти, а до перестройки более известен был обогащением урана всякими химическими комбинатами. Возможно, уровень радиации и низкая экология притягивает аномалии типа НЛО.
Ночной случай в квартире не совсем похож на сонный паралич, скорее всего последствия развлечения спиритизмом, когда вместо духов приходят бесы и начинают шкодить не по детски. +
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 09:33
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 365
Дух собаки Баскервилей - это мощно))

Про первую историю даже не знаю. НЛО - это необязательно инопланетяне с Нибиру.
Вспоминается история с рэддит: женщина (вроде бы из каких-то коренных народов Америки) жила в отдалении от цивилизации, разводили лошадей. В один день она заметила, что лошади затихли, и вообще все вокруг затихло, а в небе относительно неподалеку завис на какое-то время плоский черный треугольник. Она тоже сильно забеспокоилась и спряталась в загоне вместе лошадьми, какое-то время провела там, до тех пор, пока лошади не стали снова привычно возиться в загонах. Она вышла, и "треугольника" уже не было в небе. Не помню дальше часть, как это узнали, но в итоге выяснилось что неподалеку проводили испытания стелс-самолетов.

Вторая история прямо хэллоуинская. На сонный паралич вообще не похоже.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#3 написал: Летяга
Сегодня, 10:01
+5
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Публикаций: 926
Комментариев: 9 387
Цитата: Zero Endorphine
Про первую историю даже не знаю. НЛО - это необязательно инопланетяне с Нибиру.

Вот это точно!
Непонятную фигню в небе я тоже видела. Так что верю.
А вот вторая история...
Одной причиной и без противоречий можно объяснить только одним образом: очень яркое сновидение. Объясняет всё.

+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#4 написал: daytaler
Сегодня, 10:06
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 577
Может меня кто-то посетил той ночью?
Вот и надо было не открывая глаз, спросить у ночного незнакомца:
— Кто это?
— Это я, привидение Печкин, принес с кладбища косточку для вашего Малыша.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#5 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:03
+3
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Публикаций: 6
Комментариев: 887
Интересные истории. Повеселил вызов собаки Баскервилей, это ж выдуманный персонаж, в прочем, как и пиковая дама))). Хорошо, что это было баловство, лучше не играть с такими вещами в целях своего душевного спокойствия. Плюсую, с мнениями комментаторов выше солидарна.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
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