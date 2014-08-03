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Истории из жизни

Шаги в кухне

Когда я был маленьким, мы жили в частном доме, неподалеку от реки. Отец частенько по утрам уходил на рыбалку. И мне тоже страшно хотелось пойти. Но он никогда не брал меня с собой, всегда отговариваясь так: мол “звал я тебя, да добудиться не смог”.
И вот как-то ночью я решил вообще не спать. Лежал в радостном предвкушении от того, что в этот-то раз уж точно пойду с папкой на рыбалку!
Томительно тянулась ночь, а я коротал время, предаваясь счастливым фантазиям.
Наконец небо начало светлеть. Встала и завозилась на кухне мать, гремя печной заслонкой.
“Ну все! - подумал я радостно, - Раз за завтрак принялась - сейчас отец встанет и на рыбалку пойдем!”
Хотел уже было подняться...
И тут шаги из кухни стали приближаться к комнате, где я лежал. А двери между этими помещениями не было, только занавеска висела.
И вот, по звуку шагов, я с ужасом понимаю, что некто уже вошел в комнату и проходит мимо меня, но при этом никого не вижу!
А больше всего почему-то напугало то, что занавеска в дверном проеме даже не шелохнулась!
Стало ясно, что и не мамка это вовсе. Не иначе, как домовой хозяйничал.
В общем, испугался и лежал, пока взрослые не встали.

Примечательно, что про домового этого рассказывал не только отец, но и дядя, сокрушаясь, что когда бабушка получила квартиру, никто почему-то не догадался переманить домового на новое место.
Может, потому и счастья в новой квартире никогда не было...

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:57 by SagotoПросмотров: 291Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Частный дом рыбалка ночь шаги домовой авторская история.

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 15:11
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10630|-4)
Публикаций: 913
Комментариев: 9 341
Не в домовых счастье. И даже не в их отсутствии.
Плюс истории.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#2 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 16:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (292|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 724
Мне лично это знакомо, когда в ночи слышно как скрипит пол от шагов, но при этом никого не видно.
Ещё свежи воспоминания cold_sweat
Плюс
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#3 написал: Birmanka
Сегодня, 17:31
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Плюс истории. У нас домовой просто прелесть. Со всеми переездами его с собой забирали
Зарегистрирован: 5.11.2020
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 18:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 576
пойду с папкой на рыбалку
Простите, представила человека с бумажной папкой на рыбалке.
Видимо домовой решил, что автора не надо отпускать на такое серьезное мероприятие.
Поставила плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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