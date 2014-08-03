Шаги в кухне

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sagoto Просмотров: 291 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 14:57 by

Когда я был маленьким, мы жили в частном доме, неподалеку от реки. Отец частенько по утрам уходил на рыбалку. И мне тоже страшно хотелось пойти. Но он никогда не брал меня с собой, всегда отговариваясь так: мол “звал я тебя, да добудиться не смог”.И вот как-то ночью я решил вообще не спать. Лежал в радостном предвкушении от того, что в этот-то раз уж точно пойду с папкой на рыбалку!Томительно тянулась ночь, а я коротал время, предаваясь счастливым фантазиям.Наконец небо начало светлеть. Встала и завозилась на кухне мать, гремя печной заслонкой.“Ну все! - подумал я радостно, - Раз за завтрак принялась - сейчас отец встанет и на рыбалку пойдем!”Хотел уже было подняться...И тут шаги из кухни стали приближаться к комнате, где я лежал. А двери между этими помещениями не было, только занавеска висела.И вот, по звуку шагов, я с ужасом понимаю, что некто уже вошел в комнату и проходит мимо меня, но при этом никого не вижу!А больше всего почему-то напугало то, что занавеска в дверном проеме даже не шелохнулась!Стало ясно, что и не мамка это вовсе. Не иначе, как домовой хозяйничал.В общем, испугался и лежал, пока взрослые не встали.Примечательно, что про домового этого рассказывал не только отец, но и дядя, сокрушаясь, что когда бабушка получила квартиру, никто почему-то не догадался переманить домового на новое место.Может, потому и счастья в новой квартире никогда не было...Автор - я.

Ключевые слова: Частный дом рыбалка ночь шаги домовой авторская история.

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