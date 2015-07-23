Здесь вас не ждут

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rudoznatetz Просмотров: 452 Комментарии: 14 +4 Вчера, 19:53 by

Дом встретил меня холодной тишиной. Немного спустя, из комнаты вышла кошка. Разглядев, что пришедший – это я, Маркиза, ссутулясь, уселась в коридоре и, подслеповато щурясь, затянула извечную кошачью жалобу:Супруга сидела в зале на диване, зажав в руке мокрый платок, и раскачивалась из стороны в сторону. Иногда из её груди вырывался тяжкий полувздох-полустон, и тогда платок вновь прижимался к глазам.Я прошёл в соседнюю комнату. Андрей сидел за компьютером и что-то набирал на клавиатуре – первый курс университета, домашние задания разительно отличались от тех, что были в моём отрочестве.- Ты как? – спросил я.- Нормально, – ответил Андрей.- Новости уже знаешь?- Угу…Я вернулся в зал. Подсел к супруге. Заплаканное лицо, опухшие от слёз веки, еле заметные щёлки глаз. Землистого цвета лицо, и враз потемневшее пространство в комнате. Время от времени она пыталась что-то сказать, но из-за платка доносилось только невнятное мычание, порой переходившее в утробный рёв – сегодня ей сказали, что умерла мама.Этому не учат в школе. Это не преподают в институте. Даже не читают лекции на курсах повышения квалификации. Поэтому, когда в дом приходит смерть – ты не знаешь, что надо делать, как себя вести, какие слова говорить?В хороших романах главный герой сказал бы:. Так то – в романах. В жизни всё гораздо приземлённее: я видел, что ей не хватает воздуха – судорожные всхлипывания были рефлекторной попыткой вздохнуть: организм, как мог, пытался выбраться из стресса, чтобы выжить самому. Как только я это понял, немедля прошёл на кухню: развел немного успокоительного, в другой стакан набрал чистой воды. Заставил всё это выпить. Супруга плохо понимала, что происходит вокруг, и чего от неё хотят:рассказывала она мне, спустя несколько дней.В тот момент я понимал лишь одно: какие бы слова я не нашёл – все они будут звучать фальшиво и неискренне. Почему? Потому, что на каждое слово рождался вопрос: «Как»? «Соболезную»… а как это? Ведь ты же не чувствуешь ту боль, которая сейчас в лоскутья раздирает мою душу. «Сочувствую»… а как ты можешь это сочувствовать, когда все твои родные живы и здоровы, и ты не понимаешь: каково это – потерять близкого человека?Наверное, в такой ситуации слова излишни. Всё, что можно сделать – это быть рядом и молчать. Но молчать в компаниях нас тоже не учили ни в школе, ни дома, ни в институтах.Я отнёс опустевшую кружку на кухню. Стакан с чистой водой супруга мне не отдала и продолжала раскачиваться из стороны в сторону, прижимая стакан ко лбу.Иногда слышались восклики отчаяния:! Иногда это были упрёки в никуда:(мы жили в разных городах, в разных странах, и вот уже почти год границы между ними были закрыты для пересечения).На эти вопросы человечество не придумало ответы. Не было ответов и у меня. Я пытался собрать мысли в один поток, уложить в сумку кое-какие вещи: завтра предстояло вернуться в город, в котором прошла четверть моей жизни и половина жизни супруги. В город, в котором появилась наша семья. В город, в котором осталась и из которого ушла Валентина Андреевна.Короткий сон не освежил, лишь сбил накопившуюся усталость. Супруга не спала вовсе. Кажется, она продолжала сидеть в том же кресле, в той же позе, в которой пребывала вечером.Машина с прошлого дня стояла у подъезда. Пожалуй, сегодня первый раз, когда я не фотографирую счётчик пробега – есть у меня такая традиция, перед дальней дорогой. Сегодня мне всё равно, сколько километров прибавит «Опель» к своему пробегу. Сегодня даже радио не включаю, потому что оно кажется инородным.Обошлось без пробочной толчеи: народ уже разъехался по работам, погрузился в дела, и никому нет никакого дела до свалившегося на нас горя. Многоэтажки спальных районов сменились гаражами. Гаражи сменились стеклянными призмами автосалонов. Автосалоны сменились обшарпанными цехами, которые перетекли в автобазы, которые незаметно растворились в берёзовых посадках.Под колёса лилась асфальтовая дорога. Ровная, спокойная, располагающая к длительной поездке. В утреннем солнце сверкали дорожные знаки и указатели. Шоссе убегало вдаль, с обеих сторон обрамлённое жёлтым забором пламенеющих берёз. Ни ветерка. Ни облачка. Только жёлтый лес, синее небо и серый асфальт с белыми росчерками разметки. Так было до нас. Так есть вместе с нами. И так будет дальше. Это закон. А впереди нас ждали девятьсот километров пути, тридцать деревень, четыре города, и один таможенный переход, от которого мы не знали, что ожидать: в мире свирепствовала пандемия новоявленной болезни и пограничные режимы менялись каждый день.В этот раз мы практически не останавливались: «опель» - очень экономичное авто, поэтому первую свою остановку мы сделали спустя 600км, почти доехав до Кургана. Остановившись на АЗС, я заправил полный бак; купил несколько сэндвичей и два стакана свежесваренного кофе. Только теперь я понял, что чертовски проголодался, а глаза пересохли и очень зудят. Но всё-таки мне не удалось накормить супругу или, хотя бы, заставить её выпить кофе. Всю дорогу она сидела с окаменевшим лицом, беспристрастно глядя в одну точку. Остановившийся затуманенный взгляд. Казалось, она пребывает где-то далеко-далеко. Настолько далеко, что иногда делалось не по себе. Видимо, в этот момент супруга что-то чувствовала, потому что её голова поворачивалась в мою сторону, глаза приобретали осмысленность. После чего следовал длинный вздох, и она опять возвращалась в первоначальное положение, глядя поверх дороги, куда-то за горизонт.Таможенный контроль прошли, на удивление, легко и быстро. Показали фото свидетельства о смерти, назвали адрес прибытия и причину поездки. Российский пограничник придирчиво изучал документы, пару раз отправив паспорта в соседний кабинет на какую-то проверку. В общем-то, штатная процедура, но супругу это почти довело до истерики – ей казалось, что её не пропустят в Казахстан.всхлипывая, делилась переживаниями супруга.Наконец таможенник остался доволен выполненной проверкой и возвратил документы, добавив: «Счастливого пути».Досмотр авто, прощупывающие вопросы пограничника, нейтральный участок дороги, и вот, мы на казахстанской таможне. Видимо, душевное состояние супруги было настолько очевидным, что человек в форме несколько раз переспросил:Да разве ж в такой ситуации можно чувствовать себя хорошо? Но за поддержку и неравнодушие – «Коп-коп рахмет» («Большое спасибо» – с казахского) и дай Бог долгих лет жизни твоим родителям, офицер.Казахстан встретил нас пеленой тумана. Лёгкие нити, в свете фар, пересекающие дорогу постепенно попадались чаще, становились насыщеннее, полнее. Низинки заполнились туманом. Затем придорожные кюветы стали походить на ватные колбаски, которыми прокладывали рамы в моём детстве. За очередным поворотом авто нырнуло в одеяло тумана – дорога спускалась – и какое-то время мы ехали под ним, наблюдая только асфальт и белое нечто, отделявшее нас от звёздного неба и нарождающейся луны. Красиво. Но – недолго. Дорога вновь взбежала вверх. Туман занял самое паскудное место: в аккурат на уровне фар. Включаешь дальний свет – туман превращается в молоко; ближний позволяет видеть хоть что-то, но он далеко не светит и приходится снижать скорость. Обидно: 110 километров осталось до цели, а приходится ползти со скоростью 40 км/час. Впрочем, надо только добраться до Т-образного перекрёстка и повернуть направо – и скоро начнётся хорошее шоссе. Обычно в дороге я размышляю. Иногда даже рассуждаю. Так было и в этот раз.? – вспомнил я вопрос супруги. Мы ведь не просто уехали в другой город. Мы поменяли место жительства. Поменяли страну. Поменяли гражданство. Помню, бабушка всё хотела переехать обратно в Россию. А дед, уроженец Казахстана, не хотел. Иногда даже до ссоры доходило. Интересно и забавно было их слушать, в «девяностые»-то годы. Потом вспомнил время собственного переезда: сколько ж сил и нервов нам это стоило!– Интересно, – продолжил я размышлять вслух, – если бы им рассказать: чего стоит сменить страну проживания – чего бы они на это ответили?«Везде хорошо, где нас нет», – вспомнил я любимую фразу деда. Этой фразой он завершал любой разговор о переезде в, тогда ещё, Куйбышевскую область. Мы переехали ещё дальше. «Дед», – мысленно дискутировал я: «Ты не представляешь, насколько твоя фраза оказалась верной! А знаешь, какой фразой поприветствовало нас местное население, когда мы стояли в очереди в отделение миграционной службы»?, – раздался голос деда справа от меня.– Чего? – не понял я: справа, в пол-оборота ко мне, сидел дед. Я мог разглядеть каждую волосинку, каждую точку на его родном лице и от него веяло крепким табаком, который он курил почти до самой смерти.– Вас здесь не ждут! – повторил дед. Бесцеремонно протянул руку и резко дёрнул руль на себя.«Эй!!!» – только и подумал я: на секунду мне вспомнилась красная «Пятёрка» деда и я, студент, только-только получил права и езжу под строгим неусыпным дедовским контролем… «Опель» накренился, взвизгнули шины, рефлекторно я качнул рулевым колесом влево, потом ещё раз коротко вправо, нажал на тормоз. Прошуршав щебнем, машина остановилась на обочине.Я стоял на асфальтовой свежеуложенной букве «Т». Именно так выглядит трёхсторонний перекрёсток. Дорожники уложили свежий чёрный асфальт, но ещё не нанесли разметку. И не выставили никаких знаков…Ночь, на небе зарождалась новая Луна.(C) 2020

Ключевые слова: Дорога умершие родственники смерть призрак автомобиль авторская история

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