Выжил благодаря кошмару

Выжил благодаря кошмаруОдин мой знакомый лежал в больнице в крайне критическом состоянии. И вот в один день его пульс остановился. Родственники в панике, врачи тоже. Очевидно - умер. Но тут через минуту пульс появился, знакомый вскочил и закричал. Родственники в шоке, врачи тоже.
Далее с его слов
«Уснул. Снится сон : прихожу домой, а жена с тёщей выкинули все удочки и снасти. Мою кладовую обклеили розовыми обоями и розовой мишурой. Захожу к ним на кухню и вижу удивление на их лицах.
-Тыж умер! - говорят они
Ну закричал я и проснулся, врачи сказали, что была клиническая смерть.»
К слову, знакомый пошел на поправку и вскоре выздоровел.
Автор: Mr.Capybara
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Вчера, 12:43 by ЛетягаПросмотров: 189Комментарии: 4
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