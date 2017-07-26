Выжил благодаря кошмару

Летяга Просмотров: 189 Комментарии: 4 +8 Вчера, 12:43 by

Один мой знакомый лежал в больнице в крайне критическом состоянии. И вот в один день его пульс остановился. Родственники в панике, врачи тоже. Очевидно - умер. Но тут через минуту пульс появился, знакомый вскочил и закричал. Родственники в шоке, врачи тоже.Далее с его слов«Уснул. Снится сон : прихожу домой, а жена с тёщей выкинули все удочки и снасти. Мою кладовую обклеили розовыми обоями и розовой мишурой. Захожу к ним на кухню и вижу удивление на их лицах.-Тыж умер! - говорят ониНу закричал я и проснулся, врачи сказали, что была клиническая смерть.»К слову, знакомый пошел на поправку и вскоре выздоровел.Автор: Mr.Capybara

Ключевые слова: клиническая смерть розовые обои удочки кошмар

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