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Сны

Выжил благодаря кошмару

Один мой знакомый лежал в больнице в крайне критическом состоянии. И вот в один день его пульс остановился. Родственники в панике, врачи тоже. Очевидно - умер. Но тут через минуту пульс появился, знакомый вскочил и закричал. Родственники в шоке, врачи тоже.

Далее с его слов

«Уснул. Снится сон : прихожу домой, а жена с тёщей выкинули все удочки и снасти. Мою кладовую обклеили розовыми обоями и розовой мишурой. Захожу к ним на кухню и вижу удивление на их лицах.
-Тыж умер! - говорят они

Ну закричал я и проснулся, врачи сказали, что была клиническая смерть.»
К слову, знакомый пошел на поправку и вскоре выздоровел.



Автор: Mr.Capybara
Источник
Вчера, 12:43 by ЛетягаПросмотров: 189Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: клиническая смерть розовые обои удочки кошмар

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Вчера, 13:28
+7
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 115
Да, для мужика худшего кошмара и не придумаешь! Розовые обои и мишура... брррр...
Понравилось! Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#2 написал: Шонди
Вчера, 16:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 165
Цитата: Крокозябла
Да, для мужика худшего кошмара и не придумаешь! Розовые обои и мишура... брррр...
Понравилось! Плюс!

Для женщины тоже. Розовые обои! Я бы тоже проснулась и подпрыгнула от такого.
Зарегистрирован: 10.07.2015
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:22
+2
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Публикаций: 53
Комментариев: 452
Ну как бы вещий сон видел,знает теперь что будет с его рыболовными снастями и кладовкой,если что.... +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#4 написал: Tigger power
Вчера, 20:59
+2
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Репутация: (498|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 292
Да уж, кошмарище ещё тот!) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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