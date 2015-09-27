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Истории из жизни

Кресты, могилки да ограды

Знакомый рассказал. Как-то давно у него утонул старший брат. Мутная там история была: то ли сам утонул, то ли помог кто. Отдыхал с компанией, а как что случилось - никто не видел. Знакомый очень скучал по брату, а тут еще и развод с женой, да с армии погнали. Он начал чаще прикладываться к бутылке, приходил к могилке и там, за столиком, пил и на жизнь свою жаловался.

Была Радуница, знакомый побыл на могилах, выпил, а потом дома решил еще поговорить с братом. И поперся под вечер на кладбище, люди уже почти все разошлись. Сел за стол, еще выпил, да и незаметно заснул.

Проснулся под столом ночью, смотрит: вокруг кресты, могилки да ограды, и людей кругом море. "Вот, - подумал он, - не один я тут ночью шляюсь".

- Проснулся? - раздался голос над ним. - Вылезай давай.

Вылез знакомый из-под стола, а за столом сидит брат, бабушка, дед - все умершие, да еще какие-то родственники дальние. Смотрят на него сердито. У знакомого и голос пропал, стоит - дурак-дураком.

- Пошли, что ли, провожу тебя, - говорит брат, - как ты мне надоел со своим пьянством. Ходишь и ходишь каждый день!

А до калитки кладбищенской идти да идти от их могил, а народу-то много. Вот знакомый и сиганул через ограду да чужими огородами-дворами выскочил на дорогу и дал деру домой.

Как бабка пошептала: на кладбище только в положенное время, пить бросил, на работу устроился, с женой помирился.

Автор - Кикиморка.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:26
Вчера, 16:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 956Комментарии: 4
+16

Ключевые слова: Знакомый брат смерть кладбище могила ночь умершие родственники

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Комментарии

#1 написал: LudaM
Вчера, 17:07
+1
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Комментариев: 686
Ото ж, видать наших только не гонят )) Забирают с собой.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#2 написал: GILYOTINA
Вчера, 17:58
+3
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Публикаций: 13
Комментариев: 1 743
У нас сосед пока не помер бегал ночью на могилу жены. Там, как "положено" набухивался и заваливался рядом спать. Утром, как ни в чём не бывало шёл обратно домой. Однажды даже сказал, што ночью ему на кладбище очень даже нормально, как днём и нет никакой мистики, но чем чёрт ни шутит...
Зарегистрирован: 17.02.2011
    
#3 написал: Sniff
Вчера, 18:09
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Журналисту ++ Но уж такая откровенная нравоучительная мораль. И не РадУница, а РадОница.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Ksenya078
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Вот, что происходит, когда сходит с ума от тоски человек по умершему родному. Так как, судя по рассказу, он один остался со своей бедой, да ещё там проблемы навалились. Не было рядом, так сказать, "руки", которая поддержала, в чём-то помогла. Честно, мне верится в эту историю, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
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