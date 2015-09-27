Кресты, могилки да ограды

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 956 Комментарии: 4 +16 Вчера, 16:26 by

Знакомый рассказал. Как-то давно у него утонул старший брат. Мутная там история была: то ли сам утонул, то ли помог кто. Отдыхал с компанией, а как что случилось - никто не видел. Знакомый очень скучал по брату, а тут еще и развод с женой, да с армии погнали. Он начал чаще прикладываться к бутылке, приходил к могилке и там, за столиком, пил и на жизнь свою жаловался.Была Радуница, знакомый побыл на могилах, выпил, а потом дома решил еще поговорить с братом. И поперся под вечер на кладбище, люди уже почти все разошлись. Сел за стол, еще выпил, да и незаметно заснул.Проснулся под столом ночью, смотрит: вокруг кресты, могилки да ограды, и людей кругом море. "Вот, - подумал он, - не один я тут ночью шляюсь".- Проснулся? - раздался голос над ним. - Вылезай давай.Вылез знакомый из-под стола, а за столом сидит брат, бабушка, дед - все умершие, да еще какие-то родственники дальние. Смотрят на него сердито. У знакомого и голос пропал, стоит - дурак-дураком.- Пошли, что ли, провожу тебя, - говорит брат, - как ты мне надоел со своим пьянством. Ходишь и ходишь каждый день!А до калитки кладбищенской идти да идти от их могил, а народу-то много. Вот знакомый и сиганул через ограду да чужими огородами-дворами выскочил на дорогу и дал деру домой.Как бабка пошептала: на кладбище только в положенное время, пить бросил, на работу устроился, с женой помирился.Автор - Кикиморка.

Ключевые слова: Знакомый брат смерть кладбище могила ночь умершие родственники

Другие, подобные истории: