Мальчик, который кричал: “Я тону!”

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sagoto Просмотров: 782 Комментарии: 9 +19 Вчера, 14:14 by

Когда мне было лет 14, мы ходили в поход с учителем географии. Сейчас уже не помню, почему там были какие-то другие люди, не из нашей группы. То ли это был какой-то туристический слет, то ли что-то такое. Не важно, в общем, в какой-то момент отдых был прерван страшным событием - погиб какой-то паренек.Как потом говорили, он был мастером спорта и плавал просто как рыба.Однако имел одну раздражающую привычку - частенько разыгрывал окружающих, притворяясь тонущим. Все так устали от этого, что когда в тот день он, находясь буквально в полутора метрах от берега, совершенно спокойным голосом сказал младшей сестре: “Я тону”, - та только рукой махнула:- Да ну тебя, дурака! - и ушла.Никому и в голову не могло прийти, что в этот раз он действительно тонет!Не буду рассказывать, как его, в конце концов, хватились, долго искали в воде, как вылавливали, как пытались откачать, как наконец, уже очень поздно, приехала скорая, как билась в истерике сестра...Странно другое. В этом месте плавали мы все. Нет там ни течений особо сильных, ни воды ледяной, совершенно непонятно, почему он на ровном месте, буквально рядом с берегом(!) - внезапно утонул.Да еще и сообщил об этом так спокойно! Как будто между делом.Т.е. не барахтаясь в воде, а все еще будучи в состоянии дышать и разговаривать! Я просто тоже тонула (как-нибудь расскажу об этом), так что имею представление, как в действительности тонут - там не то, что говорить, вдохнуть невозможно, воздуха не хватает.Почему, наконец, он не позвал сестру снова, когда она собралась уходить?Может, снова решил пошутить, а потом внезапно(!) утонул?Одни вопросы.

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