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Истории из жизни

Мальчик, который кричал: “Я тону!”

Когда мне было лет 14, мы ходили в поход с учителем географии. Сейчас уже не помню, почему там были какие-то другие люди, не из нашей группы. То ли это был какой-то туристический слет, то ли что-то такое. Не важно, в общем, в какой-то момент отдых был прерван страшным событием - погиб какой-то паренек.
Как потом говорили, он был мастером спорта и плавал просто как рыба.
Однако имел одну раздражающую привычку - частенько разыгрывал окружающих, притворяясь тонущим. Все так устали от этого, что когда в тот день он, находясь буквально в полутора метрах от берега, совершенно спокойным голосом сказал младшей сестре: “Я тону”, - та только рукой махнула:
- Да ну тебя, дурака! - и ушла.

Никому и в голову не могло прийти, что в этот раз он действительно тонет!
Не буду рассказывать, как его, в конце концов, хватились, долго искали в воде, как вылавливали, как пытались откачать, как наконец, уже очень поздно, приехала скорая, как билась в истерике сестра...
Странно другое. В этом месте плавали мы все. Нет там ни течений особо сильных, ни воды ледяной, совершенно непонятно, почему он на ровном месте, буквально рядом с берегом(!) - внезапно утонул.

Да еще и сообщил об этом так спокойно! Как будто между делом.
Т.е. не барахтаясь в воде, а все еще будучи в состоянии дышать и разговаривать! Я просто тоже тонула (как-нибудь расскажу об этом), так что имею представление, как в действительности тонут - там не то, что говорить, вдохнуть невозможно, воздуха не хватает.
Почему, наконец, он не позвал сестру снова, когда она собралась уходить?
Может, снова решил пошутить, а потом внезапно(!) утонул?
Одни вопросы.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:14 by SagotoПросмотров: 782Комментарии: 9
+19

Ключевые слова: Вода река утопленник предчувствие накликали сглазили странный случай авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Вчера, 15:00
+5
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 547
Непонятненько... Накликал беду, как говорится. +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#2 написал: Light_a_dark
Вчера, 15:26
+7
Группа: Посетители
Репутация: (307|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 635
Я, как всегда, со своими историями.
Сотрудница Света отвезла 7-8 летнего сына на лето в деревню к маме. Друзей - куча. Побежали на озеро. Без взрослых. Светин сын начал тонуть. И он успел крикнуть своим друзьям:" Я тону. Только бабушке не говорите!"
Утонул. И бабушке дети не сразу сказали. Как и просил. Признались только тогда, когда бабушка усиленно внука искать начала.
Может как-то это чувствуется.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#3 написал: ARTEMIDA
Вчера, 15:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1240|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 866
Неспроста такое случается. Стечения обстоятельств бывают разные, как вполне естественные (плохо стало человеку), так и не очень естественные. Не люблю такие розыгрыши. Историю плюсанула.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#4 написал: Beautiful Monster
Вчера, 16:11
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 30
Жаль парнишку конечно. Нельзя шутить такими вещами(
Зарегистрирован: 26.06.2020
#5 написал: Jako tako
Вчера, 16:46
+5
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 570
Цитата: Light_a_dark

Я тону. Только бабушке не говорите!

Вот кошмар!
По истории, тоже не понимаю, как такими вещами можно шутить.
Любые образы мертвых/смерти не стоит на себя примерять, на мой взгляд.
Поставила плюс.
«Добрым молодцам урок»...
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#6 написал: Reiana Flaim
Вчера, 18:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 467
Доигрался со смертью. А с нею играть нельзя- заберет.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
#7 написал: ninabond
Вчера, 21:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 944
Может просто почувствовал парень что теряет сознание и сказал что тонет...Тем не менее шутки у него были плохие( Жалко его. Плюс.
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#8 написал: conjure one
Вчера, 21:51
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (7423|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 862
Чудовищное стечение обстоятельств. Очень жаль сестру погибшего, представляю, как она себя корила после, что не прислушалась к словам брата... Шутки до добра не довели... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#9 написал: Tigger power
Вчера, 23:12
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2537|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 497
Цитата: ninabond
почувствовал парень что теряет сознание и сказал что тонет.

Разумное предположение, возможно давление резко упало, вот отсюда кажущееся спокойствие тона, а на самом деле слабость. Очень страшная история и сестру очень жаль. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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