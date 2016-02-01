Верёвочка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 422 Комментарии: 2 -1 Вчера, 18:53 by

У моей бабушки есть сестра. Когда бабушкиной сестре было лет 40, ее муж умер. Долго она тосковала и никому об этом не говорила. Приходила в гости к бабушке, к сестре своей, садится на стул, берет газету, и никто не понимал, читает она ее или просто сидит уткнувшись, смотря в нее. Моя бабушка спрашивает у нее что-нибудь, а та вроде слышит, повернется, посмотрит, потом опять уткнется в газету и только потом отвечает.Все расспрашивают ее, что да как. А она рассказывает, что муж ее покойный каждый день ночью к ней приходит. Говорил, мол, уже не жду его, а он приходит, ложится, лежит, а я уже какой день не могу нормально спать. Рассказывает, что как-то ночью лежит, уже приготовилась. Чувствует, что кто-то ложится, она рукой там трогает, но не оборачивается, боится, что свойственно для каждого человека. Нащупала рукой веревку, схватила ее, а она давай дергаться, да с такой силой, что в руке уже жечь начала, я так и не поняла, почему. Она вскочила да бегом из дома.Пожила она день-другой у сестры своей. И на следующий день бабушка моя пошла на работу, оставила ее одну. Та легла спать, слышит, что кто-то на чердаке бесится, топает, смеется. Она выскочила на улицу да сидела на пороге до прихода бабушки. Бабушка пришла, спрашивает, она рассказала. Ну, естественно, бабушка пошла проверить. И, знаете, что она там увидела? Все перьевые подушки были разорваны, и перья раскиданы по всему чердаку. Недолго думая, бабушка и ее сестра провели какой-то ритуал, и все прошло. Но прошло много лет, и ей до сих пор стучат в окно, но там никого нет.Автор - Софья.

Ключевые слова: Бабушка сестра покойник веревочка ритуал стук в окно

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