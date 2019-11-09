Одинокая старушка на кладбище

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 324 Комментарии: 1 +7 Вчера, 20:00 by

Дело было поздней осенью. Я поехала в деревню, навести порядок на могиле родителей, вырвать сухие цветы и обновить букет искусственных. Кладбище разбито посреди поля, до деревни, где я вышла из автобуса, нужно пройти немногим больше километра. Дорога пустынная, все видно, как на ладони, ведь поля уже убраны и вспаханы на зиму.Убираю я могилы, поглядываю на часы, чтобы успеть на обратный автобус, и вдруг мне стало так жутко и страшно, что аж морозом всю обсыпало. Как-то и сумерки уже стали сгущаться, время около 15:00. Я быстро собрала свои вещи, вынесла мусор и бегом зашагала по дороге, беспрерывно оглядываясь. Вокруг ни души. И тут, в очередной раз оглянувшись, я увидела, как по дороге, тоже со стороны кладбища, идет старушка с палкой. Я удивилась, ведь на кладбище кроме меня никого не было. Это ведь не городское кладбище, здесь все видно, тем более что деревьев почти нет, да и те несколько, что растут по краям кладбища, стояли уже голые.Я сначала ускорила шаг, чтобы быстрее дойти до остановки, которая уже была видна, но тут подумала, что нужно подождать бабушку, вдруг ей тоже страшно, как и мне. Но оглянувшись, я никого не увидела. Дорога и поле были пустынны.Я не могла понять, куда подевалась старушка, словно сквозь землю провалилась. Но нужно сказать, когда я ее впервые увидела, страх исчез, может оттого, что я уже была не одна или может это ангел меня охранял. Я не знаю, но больше я одна туда не поеду.Автор - Ксения.

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