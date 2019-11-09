Одинокая старушка на кладбище

Одинокая старушка на кладбищеДело было поздней осенью. Я поехала в деревню, навести порядок на могиле родителей, вырвать сухие цветы и обновить букет искусственных. Кладбище разбито посреди поля, до деревни, где я вышла из автобуса, нужно пройти немногим больше километра. Дорога пустынная, все видно, как на ладони, ведь поля уже убраны и вспаханы на зиму.
Убираю я могилы, поглядываю на часы, чтобы успеть на обратный автобус, и вдруг мне стало так жутко и страшно, что аж морозом всю обсыпало. Как-то и сумерки уже стали сгущаться, время около 15:00. Я быстро собрала свои вещи, вынесла мусор и бегом зашагала по дороге, беспрерывно оглядываясь. Вокруг ни души. И тут, в очередной раз оглянувшись, я увидела, как по дороге, тоже со стороны кладбища, идет старушка с палкой. Я удивилась, ведь на кладбище кроме меня никого не было. Это ведь не городское кладбище, здесь все видно, тем более что деревьев почти нет, да и те несколько, что растут по краям кладбища, стояли уже голые.
Я сначала ускорила шаг, чтобы быстрее дойти до остановки, которая уже была видна, но тут подумала, что нужно подождать бабушку, вдруг ей тоже страшно, как и мне. Но оглянувшись, я никого не увидела. Дорога и поле были пустынны.
Я не могла понять, куда подевалась старушка, словно сквозь землю провалилась. Но нужно сказать, когда я ее впервые увидела, страх исчез, может оттого, что я уже была не одна или может это ангел меня охранял. Я не знаю, но больше я одна туда не поеду.
Автор - Ксения.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:00
Вчера, 20:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 324Комментарии: 1
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