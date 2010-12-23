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Истории из жизни

Они слышат нас

Была у нас соседка. Женщина неплохая, семью свою очень любила, но вот с мамой моей были сложные отношения. Соседка умерла 2 года назад. До этого несколько лет не выходила из дома, болела и почти ничего не видела. Не помню, сколько ей было лет, но около восьмидесяти.

Сосед, зять её, сказал, что похоронили её на нашем городском кладбище, недалеко от входа. Я тогда, помню, подумала, не разыскать ли её могилу. Просто я часто бываю на этом кладбище, там похоронен мой дедушка, кроме того я считаю этот погост своим Местом Силы. Потом подумала: а зачем разыскивать? С этой бабушкой мы практически не общались. Зачем теперь навязываться? Но я вспомнила её добрым словом и сказала, кажется, вслух тёте Рае, что если она не против, чтобы я навестила её могилу, пусть сама укажет мне дорогу.

Забыла указать, что живём мы с соседями в одном доме, только на разных половинах. Кладбище наше старое, могилы огорожены оградками, напоминает лабиринт, многие проходы оканчиваются тупиками и могилу там искать достаточно проблематично.

Прошло недели две. О моём «разговоре» с покойной соседкой я успела позабыть. Было утро, на работу в этот день мне нужно было идти к обеду. Чувствовала я себя плохо. Дело в том, что с детства страдаю вегетососудистой дистонией. В слабой форме, но порой головные боли и слабость сильно меня донимают. И пошла я лечиться. На погост. Может, кому-то это покажется странным, но меня кладбище реально лечит. С детства, когда я ещё ходила туда со своей, ныне покойной, бабушкой.

Придя в тот день на погост, я сначала бездумно гуляла по аллеям, наслаждаясь воздухом и покоем. Было хмурое осеннее утро, народу на кладбище практически не было. Потом я остановилась у какого-то дерева. На этом кладбище много больших деревьев, как в лесу. Я стояла и ощущала, как моя головная боль, усталость и все переживания и тревоги, вызвавшие нездоровье, уходят в землю, растворяются в окружающем воздухе. А взамен приходит мир и покой. Постояла так минут десять у дерева, самочувствие стало лучше, тогда только я огляделась, где нахожусь.

Каково же было моё удивление, когда оказалось, что стою я как раз напротив могилы тёти Раи, той самой покойной соседки! Только стояла спиной, потому и не видела.

Вот так соседская бабушка сама захотела, чтобы я её навестила. В следующий раз, пойдя на это кладбище, обязательно захвачу ей конфет. Она была хорошим человеком, жаль, что я не общалась с ней при жизни.

А подобных случаев было много. Всем хочется сказать, чтобы были осторожнее в том, что думаем и говорим о покойных. Потому что они слышат нас.

Автор - Бронислава.
Источник.

Сегодня, 08:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 554Комментарии: 18
+15

Ключевые слова: Соседка смерть похороны кладбище прогулка могила покойные

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:05
-2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 906
Автор сама себе бреда всякого нафантазировала и сама в него верит. С чего это вдруг тетя Рая должна слышать автора? Она что, Богородица чтоли? Случайно на могилу наткнулась.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: daytaler
Сегодня, 11:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 470
...обязательно захвачу ей конфет...
Жду!Только прошу Вас, конфеты шоколадно-вафельные прихватите с собой на следующий раз.

Цитата: Баба Клава
Случайно на могилу наткнулась.

Шла-шла, и перецепилась через оградку.Выругалась, встала, отряхнулась, смотрит, а могилка-то, тёти Раи.

Я по кладбищу: тихо шла, шла, шла и на могиле пирожок нашла.
Я села, поела, опять пошла...
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: (293|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 561
Цитата: daytaler
конфеты шоколадно-вафельные

Аэрофлотские что ли?
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:35
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2949|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 906
Цитата: Light_a_dark
Цитата: daytaler
конфеты шоколадно-вафельные

Аэрофлотские что ли?

Ему все равно какие с могил собирать.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#5 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 524
Я вот в парк гулять хожу, там как-то меньше мыслей становится, о проблемах забываешь, может кому-то на кладбище легче, место всё же энергетически сильное, поэтому всё может быть. +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#6 написал: OmbreMorte
Сегодня, 11:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 577
Нет нужно тортик наполеон или медовик с медовухой
Зарегистрирован: 12.05.2020
 
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 11:59
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (105|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 041
Цитата: Light_a_dark
Аэрофлотские что ли?

Так те стеклянные, от тошноты. Или я не на том летаю?
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#8 написал: daytaler
Сегодня, 12:12
+1
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Репутация: (45|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 470
Цитата: Баба Клава
Ему все равно какие с могил собирать.

Ничего подобного!Леденцы я Вам оставил.Знаете, не люблю сосать карамельки.

Цитата: Light_a_dark
Аэрофлотские что ли?

Ага, сча Я буду есть вам эти простецкие сладости, мне пускай несет шоколадные конфеты Ferrero Rocher.И кофе прихватит с собой в термосе, но только марки Malongo.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#9 написал: OmbreMorte
Сегодня, 12:55
+2
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 577
Нет чаёк под коньячок ой шашлычок и шоколадки ритер спорт
Зарегистрирован: 12.05.2020
 
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:23
+3
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Репутация: (293|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 561
Цитата: daytaler
Ага, сча Я буду есть вам эти простецкие сладости,

Ниче се простецкие. Не знаю, как у вас, а у нас в РБ они очень даже ценятся. Это вам не Рошеновские, а "Коммунарка", ну или "Спартак", у них вкус, как в детстве. Ничего не изменилось. И ценник у них не слабый.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#11 написал: Jako tako
Сегодня, 13:49
+2
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Репутация: (57|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 548
Цитата: Light_a_dark

Ниче се простецкие. Не знаю, как у вас, а у нас в РБ они очень даже ценятся. Это вам не Рошеновские]

Простите ради Бога, что тут не по теме вклиниваюсь. не баньте меня пожалуйста Я в Беларуси однажды попробовала какие-то леденцы с тимьяном что ли, как раз от Рошен. С тех пор, где не искала их, найти не могла. У Вас продаются такие, или мне так просто повезло их вкусить в ресторанчике (их с чеком принесли)?
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#12 написал: Vologodskaya
Сегодня, 14:12
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 21
вот слышат ли они нас... так хрен знает... есть чувство предчувствия
Зарегистрирован: 20.06.2017
#13 написал: Ksenya078
Сегодня, 15:07
+2
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Репутация: (247|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 640
Комментарии про конфеты забавные (ну и про коньячок с медовухой) good . Думаю, слышат они нас и скучают тоже. Плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#14 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 15:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (77|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 679
Я конечно понимаю, что погост энергетически сильное место, но черпать там силы и поправлять здоровье, это нормально?
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#15 написал: Йожык
Сегодня, 16:15
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Онлайн
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
Фиг знает слышат- не слышат, но вот было такое. Пришли навестить дядю на кладбище. Долго не могли найти могилу. Памятника еще не было, а крест упал. В четвертом кружили, погода резко испортилась. Я задолбалась скакать вокруг могил, в сердцах сказала дяде, что еще пару минут ищем и уходим. И тут же подскальзываюсь на каком-то куске линолеума и попой чуть не плюхнулась на могилу. Смотрю на табличку, хочу попросить прощения, что побеспокоила, а там наш дядя лежит.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#16 написал: Light_a_dark
Сегодня, 16:22
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Цитата: Мария Сайгина
Я конечно понимаю, что погост энергетически сильное место, но черпать там силы и поправлять здоровье, это нормально?

Как говорится:"Кто на что учился" Для некоторых это нормально. В истории написано, что она стояла около дерева. Если это было всегда (простой у дерева), то, возможно, сила не в кладбище, а в деревьях
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#17 написал: daytaler
Сегодня, 16:31
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Комментариев: 1 470
Цитата: Light_a_dark
а в деревьях

Да в каких еще деревьях?В конфетках.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#18 написал: Light_a_dark
Сегодня, 16:56
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Комментариев: 1 561
Цитата: daytaler

Да в каких еще деревьях?В конфетках

Вам грозит слипание пятой точки.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
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