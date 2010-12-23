Они слышат нас

Сделано_в_СССР Просмотров: 554 Комментарии: 18 +15 Сегодня, 08:53 by

Была у нас соседка. Женщина неплохая, семью свою очень любила, но вот с мамой моей были сложные отношения. Соседка умерла 2 года назад. До этого несколько лет не выходила из дома, болела и почти ничего не видела. Не помню, сколько ей было лет, но около восьмидесяти.Сосед, зять её, сказал, что похоронили её на нашем городском кладбище, недалеко от входа. Я тогда, помню, подумала, не разыскать ли её могилу. Просто я часто бываю на этом кладбище, там похоронен мой дедушка, кроме того я считаю этот погост своим Местом Силы. Потом подумала: а зачем разыскивать? С этой бабушкой мы практически не общались. Зачем теперь навязываться? Но я вспомнила её добрым словом и сказала, кажется, вслух тёте Рае, что если она не против, чтобы я навестила её могилу, пусть сама укажет мне дорогу.Забыла указать, что живём мы с соседями в одном доме, только на разных половинах. Кладбище наше старое, могилы огорожены оградками, напоминает лабиринт, многие проходы оканчиваются тупиками и могилу там искать достаточно проблематично.Прошло недели две. О моём «разговоре» с покойной соседкой я успела позабыть. Было утро, на работу в этот день мне нужно было идти к обеду. Чувствовала я себя плохо. Дело в том, что с детства страдаю вегетососудистой дистонией. В слабой форме, но порой головные боли и слабость сильно меня донимают. И пошла я лечиться. На погост. Может, кому-то это покажется странным, но меня кладбище реально лечит. С детства, когда я ещё ходила туда со своей, ныне покойной, бабушкой.Придя в тот день на погост, я сначала бездумно гуляла по аллеям, наслаждаясь воздухом и покоем. Было хмурое осеннее утро, народу на кладбище практически не было. Потом я остановилась у какого-то дерева. На этом кладбище много больших деревьев, как в лесу. Я стояла и ощущала, как моя головная боль, усталость и все переживания и тревоги, вызвавшие нездоровье, уходят в землю, растворяются в окружающем воздухе. А взамен приходит мир и покой. Постояла так минут десять у дерева, самочувствие стало лучше, тогда только я огляделась, где нахожусь.Каково же было моё удивление, когда оказалось, что стою я как раз напротив могилы тёти Раи, той самой покойной соседки! Только стояла спиной, потому и не видела.Вот так соседская бабушка сама захотела, чтобы я её навестила. В следующий раз, пойдя на это кладбище, обязательно захвачу ей конфет. Она была хорошим человеком, жаль, что я не общалась с ней при жизни.А подобных случаев было много. Всем хочется сказать, чтобы были осторожнее в том, что думаем и говорим о покойных. Потому что они слышат нас.Автор - Бронислава.

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