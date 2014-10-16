Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Порча ведьмы-соседки

Порча ведьмы-соседки


Было это очень давно: моей маме было тогда 18, а сейчас уже 75. Мама проходила практику поваром в столовой для офицерского состава, встречалась с молодым офицером.

История началась с того, что на вечернем киносеансе она встала и пошла, причем парень пытался узнать у нее, куда и зачем, а в ответ – никакой реакции. Он пошел за ней. Мама пришла на кладбище, легла на могилу и уснула. Парень был в шоке, но просидел около нее всю ночь, а когда утром мама проснулась, то сама была в ужасе от того, где и как она очутилась. Парень проводил её до дома и рассказал все маминой маме.

Хочу заметить, что до этого события мама стала грустной, её ничего не интересовало, пропал аппетит, хотя она всегда была хохотушкой-веселушкой. Моя бабуля нашла знахарку, которая лечит молитвами, и отвезла маму на пару недель туда. Что с мамой делала та бабушка, она не очень хорошо помнит, только помнит, что сидела на пороге до восхода солнца, читала молитву и на закате тоже.

Через две недели за ней приехал Вячеслав (тот самый офицер). Бабушка ему сказала, что как вы вернетесь домой, к вам зайдет женщина и спросит ножницы. Мама сразу даст ей ножницы, но она попросит дать ей другие. Надо сразу хватать эту женщину и отвезти на ту могилу, где и спала мама. Дальше она рассказала, как они должны поступить и какие слова говорить.

Как только они приехали домой и сели пить чай, зашла соседка – и дальше все, как по сценарию. Только Вячеслав был уже наготове, схватил и отвел соседку на кладбище. Мама вспоминает, как все происходило: соседку заставили раскопать могилу, а она начала крутиться на земле, как юла, и произносить заклинания. Причем специально что-то делать начала неправильно. Хорошо, что бабушка-ведунья научила парня словам, которые ведьма должна была говорить.

Оказалось, что в могиле был похоронен брат ведьмы, и та положила ему в гроб фотографию мамы. Слава богу, все обошлось. Оказывается, они жили всю жизнь рядом и не знали, что соседка ведьма. А побудило соседку так маме сделать вот что: в армию забрали её сына, а моя мама на память и подарила её сыну свою фотографию. Ничего в этом зазорного не было, т.к. с соседями они жили дружно. Парень тот странное фото забыл дома. А когда соседка увидела, что за мамой парень ухаживает, и мама принимает его ухаживания, то ведьма решила свести с ней счеты.


Автор - samarchanka.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:09
Вчера, 19:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 476Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Киносеанс кладбище сон ночь знахарка соседка заклинания могила брат ведьмы фотография

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 21:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 307
Вот надо дарить просто фото, а не странное.Знаем мы, что за страстные фото дарят парням в таком возрасте.Тогда и проблемы с кладбищем, можно было избежать.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: верю-не верю
Вчера, 22:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 917
Недавно узнала, что на фото можно навести порчу.
Вот так и давай фотографию на память. 487
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#3 написал: Tigger power
Вчера, 22:10
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2484|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 353
Цитата: верю-не верю
Недавно узнала, что на фото можно навести порчу.
Вот так и давай фотографию на память. 487

Так и давать не обязательно в наше время, сами возьмут в соц. сетях))
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: daytaler
Вчера, 22:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 307
Цитата: верю-не верю
Недавно узнала, что на фото можно навести порчу.

Оператору достаточно запомнить ваш лик, и все, тело в гробу.Потому надо любовью жить, тогда всякие мысли от системы, не смогут проникнуть в подсознание, как приказ от силы на выполнение летального действия.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 489
Дикость какая. Соседке-ведьме померещилось, что у её сына и девочки - соседки случилась "лубоффф", потому что та подарила странную фотографию, затем эту странную фотку закапывают на кладбище. После чего, молодой офицер хватает тётку, тащит на кладбище, и заставляет раскапывать могилу. Капец.
*кстати, в армию призывают, а не забирают.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#6 написал: AlphaOme
Сегодня, 02:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 229
Столько абсурда в один рассказ мог собрать разве что малолеток.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#7 написал: daytaler
Сегодня, 02:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 307
Малолетка из абсурда собрала рассказ о том, как в армию не забирают, а призывают.Капец.Там в рассказе, молодой офицер вздумал ведьме, той, что мать солдата срочника, дедовщину устроить.Ночью на кладбище, заставил окопы рыть.Тоже мне, прапорщик Шматко нашелся.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.