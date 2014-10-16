Порча ведьмы-соседки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 476 Комментарии: 7 +6 Вчера, 19:09 by

Было это очень давно: моей маме было тогда 18, а сейчас уже 75. Мама проходила практику поваром в столовой для офицерского состава, встречалась с молодым офицером.История началась с того, что на вечернем киносеансе она встала и пошла, причем парень пытался узнать у нее, куда и зачем, а в ответ – никакой реакции. Он пошел за ней. Мама пришла на кладбище, легла на могилу и уснула. Парень был в шоке, но просидел около нее всю ночь, а когда утром мама проснулась, то сама была в ужасе от того, где и как она очутилась. Парень проводил её до дома и рассказал все маминой маме.Хочу заметить, что до этого события мама стала грустной, её ничего не интересовало, пропал аппетит, хотя она всегда была хохотушкой-веселушкой. Моя бабуля нашла знахарку, которая лечит молитвами, и отвезла маму на пару недель туда. Что с мамой делала та бабушка, она не очень хорошо помнит, только помнит, что сидела на пороге до восхода солнца, читала молитву и на закате тоже.Через две недели за ней приехал Вячеслав (тот самый офицер). Бабушка ему сказала, что как вы вернетесь домой, к вам зайдет женщина и спросит ножницы. Мама сразу даст ей ножницы, но она попросит дать ей другие. Надо сразу хватать эту женщину и отвезти на ту могилу, где и спала мама. Дальше она рассказала, как они должны поступить и какие слова говорить.Как только они приехали домой и сели пить чай, зашла соседка – и дальше все, как по сценарию. Только Вячеслав был уже наготове, схватил и отвел соседку на кладбище. Мама вспоминает, как все происходило: соседку заставили раскопать могилу, а она начала крутиться на земле, как юла, и произносить заклинания. Причем специально что-то делать начала неправильно. Хорошо, что бабушка-ведунья научила парня словам, которые ведьма должна была говорить.Оказалось, что в могиле был похоронен брат ведьмы, и та положила ему в гроб фотографию мамы. Слава богу, все обошлось. Оказывается, они жили всю жизнь рядом и не знали, что соседка ведьма. А побудило соседку так маме сделать вот что: в армию забрали её сына, а моя мама на память и подарила её сыну свою фотографию. Ничего в этом зазорного не было, т.к. с соседями они жили дружно. Парень тот странное фото забыл дома. А когда соседка увидела, что за мамой парень ухаживает, и мама принимает его ухаживания, то ведьма решила свести с ней счеты.Автор - samarchanka.

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