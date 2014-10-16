Ненависть свекрови

Lanass Просмотров: 69 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 07:06 by

Валентину свекровь невзлюбила с самого первого дня знакомства. Кира Анатольевна вышла в прихожую, придирчиво оглядела Валентину с головы до ног. Девушке показалось, что её окатили ледяной водой, настолько холодным был взгляд матери жениха. Кира Анатольевна поджала губы и, не сказав ни слова, удалилась в свою комнату.Так состоялось первое знакомство.- Я ей не понравилась? – Валентина испуганно прижалась к Ромке.- Маме сложно угодить, - пожал плечами парень. – Может, голова болит, может, просто настроения нет. Подумаешь! Главное, что я тебя люблю!Валентина сильно расстроилась, что не смогла произвести должного впечатления на потенциальную свекровь, но Ромка успокаивал невесту, как мог.- Маме вообще никто не нравится, подумаешь! И, на минуточку, ты же за меня замуж выходишь, а не за мою маму! Всё будет хорошо! А мама… Переживет, как-нибудь.Хоть Кира Анатольевна была против этой «выскочки из деревни», свадьба всё равно состоялась.После свадьбы молодые какое-то время жили в квартире свекрови, но сразу стало понятно, что две хозяйки в одной, пусть и большой, квартире не уживутся.Валентина жаловалась своему отцу (матери у девушки не стало давно):- Пока не вижу Киру Анатольевну, смелая, как триста спартанцев! И на каждый предполагаемый вопрос несколько ответов в голове заготовлено. Но, как только, натыкаюсь на ее холодный немигающий взгляд, становлюсь робкой. Ноги трясутся, в голове пустота и только медленный, тягучий голос свекрови в ушах эхом звучит. Она говорит, ругается тихо, будто змея шипит, но каждое слово, как хлыстом бьет, оставляя раны. А я молчу, дрожу осиновым листом, и губы сводит судорога – ни слова вымолвить не могу.Отец приехал в гости, посмотрел на житьё-бытьё дочери.- Ой, доченька, - прошептал отец Валентины, глядя, как захлопнула за собой дверь в комнату сватья, - не надо тебе жить в одной квартире со свекровью. Смотри, глаза какие: бездонно-пустые. Змея да и только. Поговори сегодня с мужем, и я ему кое-что объясню. Собирайте вещи и уходите на съёмную квартиру, я помогу с оплатой.Отец после поездки подумал, поговорил с родственниками, те помогли. Купили в складчину молодым небольшую квартиру в другом районе, подальше от сватьи.Молодые стали жить отдельно. Но каждый божий день мать, не смирившаяся с выбором сына, капала на мозги.- Зачем ты женился? - звонила она сыну. - Она тебе не пара! Деревенщина тупая, ни дать, ни взять не может. Ладно бы по залету женился, я еще бы поняла. И то предпочла бы договориться с девушкой, откупиться деньгами. Какую любовь ты выдумал? Охмурила тебя девка, а ты и рад. Разводись с этой толстой глупой деревенской девкой, пока не поздно! От нее детей заводить – только породу портить. Ведь ты у меня вон какой: ладный, высокий, умный!Ромка знал, что спорить с матерью бесполезно, молча слушал ее тираду и клал трубку. Вроде бы взрослый парень, умный, начитанный, под началом его целая бригада трудится, а с матерью разговаривать на равных не получалось. Продумывал заранее весь диалог, все ответы на ее претензии, а как до дела доходило, как только на взгляд ее прожигающий натыкался или голос ее в телефонной трубке слышал - так и слова вымолвить не мог. Будто кролик перед удавом.Вскоре у молодых родилась девочка. Назвали ее Анюткой, в честь бабушки Валентины.Свекровь на какое-то время исчезла из поля зрения. Не звонила, не приходила в гости. Ромка иногда заезжал к матери, проведывал ее. Кира Анатольевна даже не интересовалась внучкой, никаких подарков, поздравлений с рождением девочки. Будто и нет никакой внучки.Валентина часто находила у порога квартиры то иголки ржавые, то землю рассыпанную, то гвозди кованные, обмотанные нитками с перьями. А так как «девка деревенская», быстро смекнула, кому это спокойно не живется. Утилизировала находки каждый раз, как умела, с правильным словом возвратным.Как только Валентина убирала сор от дверей – свекровь попадала в больницу. Давление скакать начало, с желудком проблемы выявились, ноги отекать стали, по женской части обострения.Валентина вздохнула с облегчением, когда в течение нескольких месяцев не нашла привычных «подарков» у дверей своей квартиры. Угомонилась свекровь, похоже, ага.Так прошло пять лет.В один из дней Кира Анатольевна внезапно появилась на пороге квартиры детей. Посвежевшая, похорошевшая, отдохнувшая, рассказала, что нашла врача хорошего, на ноги ее поставил. Только взгляд оставался таким же холодным и пронизывающим насквозь.- Я вот что…, немного помолчав, произнесла она, стоя на пороге. – Я была не права. Хочу с вами помириться. Внучку не видела давно, вон какая красавица выросла. Отпустите девочку ко мне с ночевкой. Мы посидим, сказки почитаем, в куклы поиграем. Глядишь, она ко мне привыкнет, я с ней общий язык найду. Чего нам в ссоре жить, родные ведь люди. Да, Рома?- Она вас не знает, как я отпущу девочку да еще с ночевкой! – возразила Валентина.Но Ромка отвел ее в сторону и прошептал:- Ты что! Худой мир лучше доброй ссоры! Я могу только представить, как маме было трудно произнести такие слова! Она хочет помириться с нами, зачем нам эта война! Ничего плохого ребенку она не сделает! Всего одна ночь! Что может случиться?И Валентина сдалась. Собрала дочь, проводили с мужем бабушку и внучку до самого дома бабушки.Ранним утром Кира Анатольевна появилась на пороге, втолкнула девочку и заявила:- Я не знаю, как вы ее воспитываете, но это что-то невозможное! Она вопила полночи, не давала спать ни мне, ни соседям. Предполагала же, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, так и получилось.Развернулась и ушла.Валентина прижала к себе дочь, успокоила ее, умыла. Набрала воды в ванну, искупала Анютку. После купания начала сушить ее волосы и расчесывать, да ахнула – пряди волос, сантиметров 15 у девочки кто-то выстриг.- Бабушка взяла большие старые ножницы, - сказала девочка, - отстригла волосы, шептала, что там запутался кто-то.- А куда она волосы твои дела? – с ужасом спросила Валентина.- Убрала в старую книгу, - ответила девочка.Валентина поняла, что свекровь не просто так приходила за девочкой, но что ей делать теперь – не знала.С той поры Анютку как подменили. Она перестала спать абсолютно. Валентине даже пришлось уволиться с работы, потому что ребенка попросили забрать из детского сада. Как только девочка засыпала, через несколько минут она просыпалась, заходилась в крике, не спала сама, не давала спать другим детям. Могла встать с кровати с закрытыми глазами, ходить по группе, пытаясь спрятаться в укромное место.Валентина что только не перепробовала. Не помогали ни заговоры, ни службы в церкви, ни лечение у невропатолога – Анютка засыпала на короткое время, прижавшись к матери или к отцу.Через некоторое время Валентина взяла дочь и отправилась в деревню, откуда она была родом. Подумала, может там сможет найти помощь. Как только отец увидел, в каком состоянии приехали его девочки, вывел лошадь, запряг в телегу, усадил Валентину с Анюткой и повез в дальнюю, почти мертвую деревню, к бабке.Валентина потом рассказывала, что в ту богом забытую деревню можно добраться либо на лошади летом, либо на санях зимой – дороги нет никакой.Бабка была очень древней, но еще в силе. Оценила ситуацию с первого взгляда. Схватила Валентину за руку, усадила в угол, задвинула ее столом и велела:- Сиди тихо, не дергайся! Ни звука, ни голоса, ни стона! Что бы ни происходила, сиди так, будто тебя нет здесь!Девочка замерла на пороге, не сделав ни единого шага в избу.Бабка закрыла дверь на засов, вставив в него обычную скалку, коей тесто раскатывают.Сама взяла нож, обычный, с насечками и начала произносить какой-то заговор, в котором Валентина не понимала ни слова.Бабка выстукивала ритм ножом по столу, а Валентине казалось, что все это ей снится, настолько нереальным было происходящее.- Знаете, я думала, что являюсь актрисой на съемочной площадке, где снимают фильм ужасов. Потому что моя девочка развернулась к двери и начала биться лбом об дверь в том же самом ритме, в котором бабка стучала ножом по столу.Всё бы ничего, только девочка при этом говорила грубым мужским голосом одну и ту же фразу:- Выпустите меня отсюда!Как только бабка закончила свою работу, девочка упала в обморок у порога.Пришла в себя, сказала обычным голосом:- Мам, я пить хочу.Бабка дала с собой наговоренной воды, велела пить девочке и маме и объяснила, что Анютке нельзя общаться с бабушкой. А уж как это Валентина придумает, не бабкина забота.- Твоя свекровь сотворила куклу из волос девочки. Она не хочет, чтобы девочка жила на этом свете, поэтому подселила демона. Считает, что если ребенка не станет, то ее сын разведется с тобой.Валентина вернулась домой, поговорила с мужем. Все общение с мамой на нейтральной территории, в дом не пускать.Сон у Анютки нормализовался, нервная система пришла в порядок.Почему эта история всплыла на днях?Потому что Анне исполнилось 8 лет, и свекровь снова появилась на горизонте.Как Валентина об этом догадалась?Очень просто – проснулась внезапно ночью от странного ощущения, будто на нее кто-то смотрит. А возле постели стоит ее дочь. Глаза девочки открыты, взгляд в никуда, пустой. В руках девочки широко раскрытые ножницы, которыми она мерно клацала, словно что-то стригла.Валентина спрятала в доме все колюще-режущие предметы. В телефоне Анютки (подарок на день рождения) обнаружила незнакомый номер. Выяснилось, что это новый номер телефона свекрови. Звонила накануне несколько раз, под вечер.Валентина собралась в дорогу, снова поедет в ту деревню.Я спросила у нее, где та деревня находится.- В Удмуртии, - ответила Валентина. - В глухом лесу на границе с Пермским краем. Ее даже на карте нет. Там пара-тройка дворов осталась. Только отец туда дорогу знает.Валентина решила спросить у бабки, нельзя ли как-то так нейтрализовать свекровь, чтобы она отстала раз и навсегда.Больше Валентину я не видела и чем закончилась эта история, не знаю… Но вполне возможно, наши пути пересекутся еще раз. Всякое в жизни бывает.Автор - Дефектолог.

Ключевые слова: Свекровь муж дочь порча подселение бабка семья

Другие, подобные истории: