Ненависть свекрови

Ненависть свекровиВалентину свекровь невзлюбила с самого первого дня знакомства. Кира Анатольевна вышла в прихожую, придирчиво оглядела Валентину с головы до ног. Девушке показалось, что её окатили ледяной водой, настолько холодным был взгляд матери жениха. Кира Анатольевна поджала губы и, не сказав ни слова, удалилась в свою комнату.
Так состоялось первое знакомство.
- Я ей не понравилась? – Валентина испуганно прижалась к Ромке.
- Маме сложно угодить, - пожал плечами парень. – Может, голова болит, может, просто настроения нет. Подумаешь! Главное, что я тебя люблю!
Валентина сильно расстроилась, что не смогла произвести должного впечатления на потенциальную свекровь, но Ромка успокаивал невесту, как мог.
- Маме вообще никто не нравится, подумаешь! И, на минуточку, ты же за меня замуж выходишь, а не за мою маму! Всё будет хорошо! А мама… Переживет, как-нибудь.
Хоть Кира Анатольевна была против этой «выскочки из деревни», свадьба всё равно состоялась.
После свадьбы молодые какое-то время жили в квартире свекрови, но сразу стало понятно, что две хозяйки в одной, пусть и большой, квартире не уживутся.
Валентина жаловалась своему отцу (матери у девушки не стало давно):
- Пока не вижу Киру Анатольевну, смелая, как триста спартанцев! И на каждый предполагаемый вопрос несколько ответов в голове заготовлено. Но, как только, натыкаюсь на ее холодный немигающий взгляд, становлюсь робкой. Ноги трясутся, в голове пустота и только медленный, тягучий голос свекрови в ушах эхом звучит. Она говорит, ругается тихо, будто змея шипит, но каждое слово, как хлыстом бьет, оставляя раны. А я молчу, дрожу осиновым листом, и губы сводит судорога – ни слова вымолвить не могу.
Отец приехал в гости, посмотрел на житьё-бытьё дочери.
- Ой, доченька, - прошептал отец Валентины, глядя, как захлопнула за собой дверь в комнату сватья, - не надо тебе жить в одной квартире со свекровью. Смотри, глаза какие: бездонно-пустые. Змея да и только. Поговори сегодня с мужем, и я ему кое-что объясню. Собирайте вещи и уходите на съёмную квартиру, я помогу с оплатой.
Отец после поездки подумал, поговорил с родственниками, те помогли. Купили в складчину молодым небольшую квартиру в другом районе, подальше от сватьи.
Молодые стали жить отдельно. Но каждый божий день мать, не смирившаяся с выбором сына, капала на мозги.
- Зачем ты женился? - звонила она сыну. - Она тебе не пара! Деревенщина тупая, ни дать, ни взять не может. Ладно бы по залету женился, я еще бы поняла. И то предпочла бы договориться с девушкой, откупиться деньгами. Какую любовь ты выдумал? Охмурила тебя девка, а ты и рад. Разводись с этой толстой глупой деревенской девкой, пока не поздно! От нее детей заводить – только породу портить. Ведь ты у меня вон какой: ладный, высокий, умный!
Ромка знал, что спорить с матерью бесполезно, молча слушал ее тираду и клал трубку. Вроде бы взрослый парень, умный, начитанный, под началом его целая бригада трудится, а с матерью разговаривать на равных не получалось. Продумывал заранее весь диалог, все ответы на ее претензии, а как до дела доходило, как только на взгляд ее прожигающий натыкался или голос ее в телефонной трубке слышал - так и слова вымолвить не мог. Будто кролик перед удавом.
Вскоре у молодых родилась девочка. Назвали ее Анюткой, в честь бабушки Валентины.
Свекровь на какое-то время исчезла из поля зрения. Не звонила, не приходила в гости. Ромка иногда заезжал к матери, проведывал ее. Кира Анатольевна даже не интересовалась внучкой, никаких подарков, поздравлений с рождением девочки. Будто и нет никакой внучки.
Валентина часто находила у порога квартиры то иголки ржавые, то землю рассыпанную, то гвозди кованные, обмотанные нитками с перьями. А так как «девка деревенская», быстро смекнула, кому это спокойно не живется. Утилизировала находки каждый раз, как умела, с правильным словом возвратным.
Как только Валентина убирала сор от дверей – свекровь попадала в больницу. Давление скакать начало, с желудком проблемы выявились, ноги отекать стали, по женской части обострения.
Валентина вздохнула с облегчением, когда в течение нескольких месяцев не нашла привычных «подарков» у дверей своей квартиры. Угомонилась свекровь, похоже, ага.
Так прошло пять лет.
В один из дней Кира Анатольевна внезапно появилась на пороге квартиры детей. Посвежевшая, похорошевшая, отдохнувшая, рассказала, что нашла врача хорошего, на ноги ее поставил. Только взгляд оставался таким же холодным и пронизывающим насквозь.
- Я вот что…, немного помолчав, произнесла она, стоя на пороге. – Я была не права. Хочу с вами помириться. Внучку не видела давно, вон какая красавица выросла. Отпустите девочку ко мне с ночевкой. Мы посидим, сказки почитаем, в куклы поиграем. Глядишь, она ко мне привыкнет, я с ней общий язык найду. Чего нам в ссоре жить, родные ведь люди. Да, Рома?
- Она вас не знает, как я отпущу девочку да еще с ночевкой! – возразила Валентина.
Но Ромка отвел ее в сторону и прошептал:
- Ты что! Худой мир лучше доброй ссоры! Я могу только представить, как маме было трудно произнести такие слова! Она хочет помириться с нами, зачем нам эта война! Ничего плохого ребенку она не сделает! Всего одна ночь! Что может случиться?
И Валентина сдалась. Собрала дочь, проводили с мужем бабушку и внучку до самого дома бабушки.
Ранним утром Кира Анатольевна появилась на пороге, втолкнула девочку и заявила:
- Я не знаю, как вы ее воспитываете, но это что-то невозможное! Она вопила полночи, не давала спать ни мне, ни соседям. Предполагала же, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, так и получилось.
Развернулась и ушла.
Валентина прижала к себе дочь, успокоила ее, умыла. Набрала воды в ванну, искупала Анютку. После купания начала сушить ее волосы и расчесывать, да ахнула – пряди волос, сантиметров 15 у девочки кто-то выстриг.
- Бабушка взяла большие старые ножницы, - сказала девочка, - отстригла волосы, шептала, что там запутался кто-то.
- А куда она волосы твои дела? – с ужасом спросила Валентина.
- Убрала в старую книгу, - ответила девочка.
Валентина поняла, что свекровь не просто так приходила за девочкой, но что ей делать теперь – не знала.
С той поры Анютку как подменили. Она перестала спать абсолютно. Валентине даже пришлось уволиться с работы, потому что ребенка попросили забрать из детского сада. Как только девочка засыпала, через несколько минут она просыпалась, заходилась в крике, не спала сама, не давала спать другим детям. Могла встать с кровати с закрытыми глазами, ходить по группе, пытаясь спрятаться в укромное место.
Валентина что только не перепробовала. Не помогали ни заговоры, ни службы в церкви, ни лечение у невропатолога – Анютка засыпала на короткое время, прижавшись к матери или к отцу.
Через некоторое время Валентина взяла дочь и отправилась в деревню, откуда она была родом. Подумала, может там сможет найти помощь. Как только отец увидел, в каком состоянии приехали его девочки, вывел лошадь, запряг в телегу, усадил Валентину с Анюткой и повез в дальнюю, почти мертвую деревню, к бабке.
Валентина потом рассказывала, что в ту богом забытую деревню можно добраться либо на лошади летом, либо на санях зимой – дороги нет никакой.
Бабка была очень древней, но еще в силе. Оценила ситуацию с первого взгляда. Схватила Валентину за руку, усадила в угол, задвинула ее столом и велела:
- Сиди тихо, не дергайся! Ни звука, ни голоса, ни стона! Что бы ни происходила, сиди так, будто тебя нет здесь!
Девочка замерла на пороге, не сделав ни единого шага в избу.
Бабка закрыла дверь на засов, вставив в него обычную скалку, коей тесто раскатывают.
Сама взяла нож, обычный, с насечками и начала произносить какой-то заговор, в котором Валентина не понимала ни слова.
Бабка выстукивала ритм ножом по столу, а Валентине казалось, что все это ей снится, настолько нереальным было происходящее.
- Знаете, я думала, что являюсь актрисой на съемочной площадке, где снимают фильм ужасов. Потому что моя девочка развернулась к двери и начала биться лбом об дверь в том же самом ритме, в котором бабка стучала ножом по столу.
Всё бы ничего, только девочка при этом говорила грубым мужским голосом одну и ту же фразу:
- Выпустите меня отсюда!
Как только бабка закончила свою работу, девочка упала в обморок у порога.
Пришла в себя, сказала обычным голосом:
- Мам, я пить хочу.
Бабка дала с собой наговоренной воды, велела пить девочке и маме и объяснила, что Анютке нельзя общаться с бабушкой. А уж как это Валентина придумает, не бабкина забота.
- Твоя свекровь сотворила куклу из волос девочки. Она не хочет, чтобы девочка жила на этом свете, поэтому подселила демона. Считает, что если ребенка не станет, то ее сын разведется с тобой.
Валентина вернулась домой, поговорила с мужем. Все общение с мамой на нейтральной территории, в дом не пускать.
Сон у Анютки нормализовался, нервная система пришла в порядок.
Почему эта история всплыла на днях?
Потому что Анне исполнилось 8 лет, и свекровь снова появилась на горизонте.
Как Валентина об этом догадалась?
Очень просто – проснулась внезапно ночью от странного ощущения, будто на нее кто-то смотрит. А возле постели стоит ее дочь. Глаза девочки открыты, взгляд в никуда, пустой. В руках девочки широко раскрытые ножницы, которыми она мерно клацала, словно что-то стригла.
Валентина спрятала в доме все колюще-режущие предметы. В телефоне Анютки (подарок на день рождения) обнаружила незнакомый номер. Выяснилось, что это новый номер телефона свекрови. Звонила накануне несколько раз, под вечер.
Валентина собралась в дорогу, снова поедет в ту деревню.
Я спросила у нее, где та деревня находится.
- В Удмуртии, - ответила Валентина. - В глухом лесу на границе с Пермским краем. Ее даже на карте нет. Там пара-тройка дворов осталась. Только отец туда дорогу знает.
Валентина решила спросить у бабки, нельзя ли как-то так нейтрализовать свекровь, чтобы она отстала раз и навсегда.
Больше Валентину я не видела и чем закончилась эта история, не знаю… Но вполне возможно, наши пути пересекутся еще раз. Всякое в жизни бывает.
Автор - Дефектолог.
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Сегодня, 07:06 by LanassПросмотров: 69Комментарии: 4
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