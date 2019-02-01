Я умер

Летяга Просмотров: 174 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 07:13 by

В мистику можно верить. Ее можно отрицать. Но иногда в жизни действительно происходит что-то такое… жутко-необъяснимое.У коллеги с работы был родной брат. Как только научился разговаривать, придумал себе странную игру: ложился на пол, смиренно складывал руки на груди и на вопрос, что, мол, ты делаешь, неизменно отвечал: «Я умер». Никто его этому не учил. Более того, подобное действо вызывало в близких суеверный ужас. Как могли, ребенка пытались отвадить от странной забавы. Без толку. Однажды, когда мальчику исполнилось 4 или 5 лет, он сидел на куче дров возле дома. В кучу врезался нетрезвый водитель на грузовике. Ребенок умер спустя 6 часов в больнице. Что это было? Детское предчувствие?Другой случай. Из семейного предания. Моя бабушка, тогда совсем молодая девчонка, работала на почте. Идя с работы, встретила цыганку, которая настойчиво предлагала погадать. Бабушка согласилась. Обвешанная бусами смуглянка сказала, что нельзя, мол, тебе, девонька, горевать сейчас (на тот момент бабушка действительно переживала, как ей тогда казалось, серьезную драму), потому как очень скоро окажешься ты в казенном доме, и сегодняшние печали окажутся ничем по сравнению с грядущими испытаниями. Слова про казенный дом бабушке очень не понравились. Казенный дом тогда ассоциировался с тюрьмой и репрессиями. Видимо, прочитав страх бабушки, написанный на ее лице, цыганка смилостивилась и продолжила: «Не бойся. Ты выживешь. Замуж еще выйдешь. Нарожаешь пятерых детей, шестого Богу отдашь. А умрешь, когда тебе 89 лет исполнится». «А что уж годик-то для ровного счета не накинула?» – нашла в себе силы пошутить бабушка. «Не на рынке мы, чтоб рядиться. Сказала, что будет», – ответила цыганка и ушла.Вернувшись домой, бабушка поведала об этой встрече родителям. Времена была коммунистические, в цыган и их таланты давно никто не верил. Но только спустя несколько недель наступило 22 июня 1941 г., и бабушку забрали на фронт, т.к. связисты – люди военнообязанные. Сбылось все, о чем говорила цыганка: и казенный дом, оказавшийся казармой, и испытания, и замужество, и дети… Оставалось лишь сбыться или не сбыться пророчеству о смерти. В 2011 году бабушки не стало. Ей было 89 лет.Никаких выводов не делаю. Сама несуеверная. Просто рассказала две реальные истории из жизни.Автор - cfhfycr.

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