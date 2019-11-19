Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Внезапная кончина старушки

Я был юным помощником прокурора, и вот однажды на исходе дождливого лета и в середине сентября мне дали задание посетить 90-летнюю старушку и узнать обстоятельства её жалобы на родственников, которые перестали за ней ухаживать и заботиться. А у старушки сохранился вполне добротный дом на участке в 15 соток. Она пела в церковном хоре всю свою жизнь.

Я полагал, что мой визит не станет обременительным для меня и, выбрав время, добрался по адресу жалобы. Встретила меня молодая женщина — внучка. Проводила в чистенькую, светлую кухню, где на столе, покрытом цветастой, очень нарядной клеёнкой, стояла круглая миска с крепкой жёлтой антоновкой. Пахло яблоками и какой-то необыкновенной свежестью. Я опросил доброжелательную внучку, которая рассказала о своей бабушке и соседе, он как раз и написал жалобу от имени её бабушки. Закончив записывать объяснение, я попросил встречи с бабулей, и внучка проводила меня к двери.

Ничего не подозревая и ожидая увидеть очень пожилую женщину, я постучал и вошёл в полутёмную комнату, в которой было нестерпимо жарко от натопленной печи. На высокой никелированной чистой кровати увидел, как и ожидал, старое морщинистое лицо женщины, которая в упор смотрела на меня. Я, смущаясь, пробормотал, кто я и зачем пришёл.

Вдруг женщина вынула руку из-под одеяла, протянула её в моём направлении и каким-то тусклым голосом, но отчётливо произнесла:

— Наконец-то ты, мой касатик, пришёл!

Невольно подчиняясь жесту, я протянул свою руку бабушке, и она своей узкой бесплотной ладошкой крепко ухватилась за мою. Какое-то мгновение я чувствовал жизнь в этой горячей крохотной ладони, но постепенно стал осознавать, что её рука ослабевает, и из неё буквально уходит жизнь. Для меня, ещё очень молодого человека, это было совершенно новым и пугающим ощущением, и я обернулся к внучке со словами, что бабушка, кажется, умерла. Внучка освободила мою руку, и я вышел на улицу, едва дыша. Хорошо запомнил комнату с зажжёнными свечами, всю увешанную иконами.

Позже внучка рассказала мне, что её бабушка всё время кого-то звала и просила даровать ей смерть, но у неё это никак не получалось, а я, стало быть, стал невольным посланцем — проводником в иную реальность. Вот так мы оба со старушкой одновременно испытали катарсис. Вроде бы и смешно, если не было бы так грустно и страшно.


Автор - Михаил.
Источник.

Сегодня, 19:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 168Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Задание старушка дом участок жалоба жест рука смерть проводник

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Plebeian
Сегодня, 20:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Ощущение, что старушка могла быть ведьмой и что-то передала автору рассказа. Кто знает...
Но за историю +, очень хорошая мистическая составляющая
Зарегистрирован: 19.11.2019
#2 написал: abrashechka
Сегодня, 20:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (436|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 395
Бабка дар передала.
Вот только есть одна закавыка, не у всех он проявляется. И не все им пользуются.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:44
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2948|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 855
А сосед видать в теме. И ментовских не любит. Быстро сообразил как одному из них подляну сделать. Гыыыы.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.