Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Зелененький он был. И другие истории

Солнечным августовским днем я сидела на диване в обнимку с ноутбуком и работала. Сидела спиной к кухне, между ней и комнатой нет дверей, там открытый проем. Уют, полуденная тишина. Внезапно эту тишину заполнил какой-то воющий гул. В первый момент я подумала, что шумит на улице, побежала в спальню закрыть окно... но это было не на улице. Это в кухне, у меня за спиной, сама собой включилась ВЫТЯЖКА.

Нужную кнопку на панели я нашла, наверное, раза с третьего. Отключила завывающую вытяжку и задумалась. Чтобы ее включить, надо нажать довольно тугую кнопку. Сама я ее не включала никогда, а вот муж включал - устроил шумовую завесу, когда соседи сверху особенно громко что-то праздновали. Но он же ее спустя полчаса и выключил. Логическое объяснение у меня сложилось такое: у вытяжки отошел контакт, когда она была выключена. Потом я нечаянно нажала кнопку, но ничего не произошло - контакт-то разомкнут. Потом, спустя еще какое-то время, контакт замкнуло обратно, и вуаля! сюрприз! Отчего может так перемыкать контакты? Может, по стенам и потолку временами проходит вибрация, неощутимая для меня, но достаточная для того, чтобы реагировали электроприборы? Может, идет осадка дома? Он относительно новый, и на фасаде у него есть заметная трещинка.

В пользу этой версии говорит и то, что квартира звучит. Вся звучит. Вздыхают паркетные половицы. Щелкает в стене. Поскрипывает сам по себе стул, стоящий у стола. Однажды телефон, лежавший недалеко от меня, но вне поля зрения, звонко звякнул о стеклянную столешницу. Я подумала, что случайно тряхнула стол (сидела-то я за ним) и тут же поставила эксперимент - как надо задеть стол, чтобы получился такой звук? Оказалось, никак: телефон должен подпрыгнуть. Ну окей...

В спальне, высоко над кроватью, есть светодиодная подсветка. Однажды ночером я решила прогуляться. Заодно мусор вынести. Проходя с мусорным пакетом мимо спальни, заглянула посмотреть, открыто ли окно. Подумала: может, включить подсветку? Вернусь, уютно будет - ее теплый свет виден сквозь длинное узкое окошко в стене, разделяющей спальню и комнату. Помню сам момент колебаний, помню, как решила, что не хочу ставить мусор на паркет, а с пакетом в руках неудобно лезть и тянуться к выключателю (он высоко). Так и ушла.

Когда я вернулась, подсветка была включена. Я списала это на свою рассеянность, но после ожившей вытяжки меня и самовключающаяся подсветка не слишком удивила бы.

А однажды у меня состоялся вечер насекомого нашествия. Сначала залетел огромный... не знаю кто, не шмель, но большой - может, шершень? Выдворила, сказала "уф!". Зашла отдохнуть после этих догонялок в спальню и увидела, что по потолку деловито шагает незнакомый паук средних размеров. К паукам, если они не ядовиты, я отношусь положительно, так что сказала: "Надеюсь, ты на меня ночью не свалишься!" - и тут же о нем забыла. Потому что посмотрела на кровать. В тот день она была застелена комплектом в природных тонах. Зеленый пододеяльник, салатовые подушки. И там, на подушках, трогательно оглаживая друг друга усиками, сидели и общались два травяных клопа. Это не те клопы, которые кусачие. Это здоровенные такие, длинноусые жуки с плоским панцирем, похожим на щит или значок. Салатовые. С моей подушкой у них была абсолютная цветовая гармония. Идеальная мимикрия, блин!!

Обитают такие жуки в траве, а не на деревьях. Летать не умеют. Овощи, с которыми их можно было случайно притащить, я покупаю не на рынке, а в супермаркете, фасованными. Этой сладкой парочке надо было совершить целое путешествие, чтобы добраться до места своего рандеву - зачем, откуда, это моя подушка, в конце концов! Отправились они вслед за шершнем в свободный полет, оставив после себя ощущение легкой ирреальности.

Паук, кстати, отправился туда же, хотя изначально я собиралась жить с ним мирно. Потому что спустя пару ночей я, уже засыпая, то ли увидела в полутьме, то ли почувствовала движение возле самого лица - включила свет, и точно! Паук, старый знакомец, решительно шагал по кровати - все туда же, в направлении моей подушки. Ну я же предупреждала... Сгребла в горсть, стараясь не поломать лапки, выселила за окно, захлопнула форточку. Осталось ощущение, как будто это не прикол, конечно... хотя нет - именно что прикол, как будто шутит кто-то. По-пацански так, что ли.

Удивительно общительная квартирка.

Сегодня, 07:11 by TenguПросмотров: 494Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Съёмная квартира шутки электроприборов паук авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: xlarafitum
Сегодня, 07:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 199
Милых два зелененьких клопа... Эх, улыбнуло smile +
Зарегистрирован: 27.01.2013
#2 написал: ARCB
Сегодня, 07:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 142
Классная квартирка. Вам пора ютьюб канал открывать и все прелести туда скидывать, а мы Вас и почитаем, и посмотрим :)
Зарегистрирован: 16.05.2016
#3 написал: Arhip
Сегодня, 07:51
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1509|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 457
С пауком зря вы так. У меня дома паук тараканов гонял. Тараканов я поначалу не трогал,, пока не застукал их за кражей моего пива.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:34
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2948|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 855
У меня тоже паук живет. Сигизмундом зову. Он поселился у меня внутри шкафа с бакалейкой и приправами. Масенький был такой, крошечный. Сплел паутинку и жил себе в уголочке. Я его пожалела и не стала выгонять. Всем домашним наказала, чтоб не обижали, что это мой новый питомец. Сейчас прошло 2 года, мой паучок вырос довольно заметно, стал черненьким, толстеньким, похожим на тарантула, только очень маленького.Паутиной оплел внутри весь шкаф, но она не мешает. Часто замечаю в ней каких то животных, жучков и бабочек. Идентифицировать не могу, они дохлые как правило. Через пару дней они пропадают. Жрет их мой Сигизмунд наверно. Сестра когда приезжает то ругает меня, мол развела клоповник и все такое. Надо типа все вымыть и вымести и хлоркой обработать. Я не даю. Чем мой паучок хуже кошки или собаки? Это мой домашний любимец, он всех вредителей у меня переловит. К тому же он божья тварь. Не гоже убивать.Вот.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 16:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 524
Автор, Вы можете сколько угодно придумывать логические объяснения, но что-то иррациональное у Вас в квартире реально происходит. smile
Сгребла в горсть, стараясь не поломать лапки, выселила за окно
Это так мило!
Я тоже пауков уважаю. Где я - там обязательно пауки почему-то. Я нормальная smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#6 написал: Бастинда
Сегодня, 18:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 475
И я люблю пауков. Удивительные создания. У меня как-то под раковиной поселилась Ханочка. Муравьёв ловила и маленьких тараканов, если они появлялись. Я её прикармливала: малюсенькие кусочки сосисок помещала в её паутину. Года два жила у меня Ханочка, а потом пропала куда-то. Я очень расстроилась.
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#7 написал: Nlo
Сегодня, 18:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 615
Цитата: Баба Клава
У меня тоже паук живет паучок Это мой домашний любимец, он всех вредителей у меня переловит.

Одобряю, бабуль! Я тоже у окна такого паучка завела - всех мух в кухне переловил! Каждую уборку только успеваю трупы насекомых под паутиной убирать. Полезные они blush
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#8 написал: Sisi
Сегодня, 19:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 135
Я вас сейчас очень удивлю , но эти клопы - жуки вонючки. Они зимуют в квартирах, в щелях на балконе и как только потеплеет и до морозов они везде ! А живу я на 5 этаже. Постоянно на белье , в кровате , на полу . А летом ещё и воняют отвратительно . Так что не удивляйтесь находке , это нормально .

И кстати, они шикарно летают,)
Зарегистрирован: 1.07.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.