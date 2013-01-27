Зелененький он был. И другие истории

Tengu Просмотров: 494 Комментарии: 8 +10 Сегодня, 07:11 by

Солнечным августовским днем я сидела на диване в обнимку с ноутбуком и работала. Сидела спиной к кухне, между ней и комнатой нет дверей, там открытый проем. Уют, полуденная тишина. Внезапно эту тишину заполнил какой-то воющий гул. В первый момент я подумала, что шумит на улице, побежала в спальню закрыть окно... но это было не на улице. Это в кухне, у меня за спиной, сама собой включилась ВЫТЯЖКА.Нужную кнопку на панели я нашла, наверное, раза с третьего. Отключила завывающую вытяжку и задумалась. Чтобы ее включить, надо нажать довольно тугую кнопку. Сама я ее не включала никогда, а вот муж включал - устроил шумовую завесу, когда соседи сверху особенно громко что-то праздновали. Но он же ее спустя полчаса и выключил. Логическое объяснение у меня сложилось такое: у вытяжки отошел контакт, когда она была выключена. Потом я нечаянно нажала кнопку, но ничего не произошло - контакт-то разомкнут. Потом, спустя еще какое-то время, контакт замкнуло обратно, и вуаля! сюрприз! Отчего может так перемыкать контакты? Может, по стенам и потолку временами проходит вибрация, неощутимая для меня, но достаточная для того, чтобы реагировали электроприборы? Может, идет осадка дома? Он относительно новый, и на фасаде у него есть заметная трещинка.В пользу этой версии говорит и то, что квартира звучит. Вся звучит. Вздыхают паркетные половицы. Щелкает в стене. Поскрипывает сам по себе стул, стоящий у стола. Однажды телефон, лежавший недалеко от меня, но вне поля зрения, звонко звякнул о стеклянную столешницу. Я подумала, что случайно тряхнула стол (сидела-то я за ним) и тут же поставила эксперимент - как надо задеть стол, чтобы получился такой звук? Оказалось, никак: телефон должен. Ну окей...В спальне, высоко над кроватью, есть светодиодная подсветка. Однажды ночером я решила прогуляться. Заодно мусор вынести. Проходя с мусорным пакетом мимо спальни, заглянула посмотреть, открыто ли окно. Подумала: может, включить подсветку? Вернусь, уютно будет - ее теплый свет виден сквозь длинное узкое окошко в стене, разделяющей спальню и комнату. Помню сам момент колебаний, помню, как решила, что не хочу ставить мусор на паркет, а с пакетом в руках неудобно лезть и тянуться к выключателю (он высоко). Так и ушла.Когда я вернулась, подсветка была включена. Я списала это на свою рассеянность, но после ожившей вытяжки меня и самовключающаяся подсветка не слишком удивила бы.А однажды у меня состоялся вечер насекомого нашествия. Сначала залетел огромный... не знаю кто, не шмель, но большой - может, шершень? Выдворила, сказала "уф!". Зашла отдохнуть после этих догонялок в спальню и увидела, что по потолку деловито шагает незнакомый паук средних размеров. К паукам, если они не ядовиты, я отношусь положительно, так что сказала: "Надеюсь, ты на меня ночью не свалишься!" - и тут же о нем забыла. Потому что посмотрела на кровать. В тот день она была застелена комплектом в природных тонах. Зеленый пододеяльник, салатовые подушки. И там, на подушках, трогательно оглаживая друг друга усиками, сидели и общались два травяных клопа. Это не те клопы, которые кусачие. Это здоровенные такие, длинноусые жуки с плоским панцирем, похожим на щит или значок. Салатовые. С моей подушкой у них была абсолютная цветовая гармония. Идеальная мимикрия, блин!!Обитают такие жуки в траве, а не на деревьях. Летать не умеют. Овощи, с которыми их можно было случайно притащить, я покупаю не на рынке, а в супермаркете, фасованными. Этой сладкой парочке надо было совершить целое путешествие, чтобы добраться до места своего рандеву - зачем, откуда, это моя подушка, в конце концов! Отправились они вслед за шершнем в свободный полет, оставив после себя ощущение легкой ирреальности.Паук, кстати, отправился туда же, хотя изначально я собиралась жить с ним мирно. Потому что спустя пару ночей я, уже засыпая, то ли увидела в полутьме, то ли почувствовала движение возле самого лица - включила свет, и точно! Паук, старый знакомец, решительно шагал по кровати - все туда же, в направлении моей подушки. Ну я же предупреждала... Сгребла в горсть, стараясь не поломать лапки, выселила за окно, захлопнула форточку. Осталось ощущение, как будто это не прикол, конечно... хотя нет - именно что прикол, как будто шутит кто-то. По-пацански так, что ли.Удивительно общительная квартирка.

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