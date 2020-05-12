Случай на операции

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:59

Felicita Просмотров: 1 395 Комментарии: 21 +29 Вчера, 19:59 by

Медицина и мистика порой взаимосвязаны. Как ни крути, есть некоторые случаи удачного спасения и исцеления людей, дело которых не счастливого случая, а скорее всего некой энергетики.Один из таких рассказала женщина врач-хирург.Далее от ее лицаБыло дело в начале моей практики...В тот день была бешеная смена весь день... Работала на тот момент в приемном хирургическом отделении. Операция за операцией, помимо банальных случаев пациентов, по которым тоже приходилось отвлекаться без конца. Ближе к концу смены мысль была только одна, скорее домой и занять горизонтальное положение.После последней операции, иду, как обычно мыться, стою, снимаю перчатки, мою руки и смотрю в зеркало, и вижу, как кто-то стоит сзади меня и смотрит со мной в зеркало... Ну, думаю, все... доработалась... вот тебе и постоянные ночные дежурства. В мистику никогда не верила, и трезвым разумом пыталась отогнать от себя всякого рода мысли... Но... все было так реалистично, что, когда еле слышным голосом шепнуло: "Помоги"... Начала задумываться...Я быстро покинула операционный блок, уточнила про всех своих подопечных, как у них самочувствие... и собралась идти заполнять бумажные формальности перед окончанием смены. А в сердце что-то ныло... было как-то тяжело, как будто я что-то не сделала или должно было случиться.И вдруг нас оповещают всех собраться, никому не уходить, т.к. везут людей после массового ДТП с автобусом и прочим транспортом. Многих пострадавших везут к нам. Да тогда много было разных случаев и тяжелых, и средних. У коллег кто-то умирал прямо на столе. Кого-то не довези и до больницы. Но... мне попалась одна из пациенток, которую я на всю свою жизнь запомнила. Ей в основном повезло, что у нее было минимум переломов, и все удачные. Захожу в опер.блок. Готовлюсь. Обрабатываю руки. Опять кто-то стоит... и как слезно говорит: "Помоги... скорей"... Я отмахиваюсь от мыслей, что кто-то рядом со мной, того, кого мои коллеги не замечают. Я, конечно, делала вид, что ничего не происходит, т.к. все хирурги заняты, и от меня многое зависит... За эти минуты я даже уже практически смирилась с мыслью, что схожу с ума... Но разум вел меня работать и еще раз работать, не обращая ни на чего внимания. Так как в таких случаях счет идет на минуты, а кроме того, очередь, кому нужна еще помощь...И вот, подхожу я. Лежит на столе девушка, молоденькая, светленькая, как уже писала, серьезного ничего нет. Но как приступили к действиям... сразу поняли случай... тяжелый... давление падало, источник кровотечения было найти тяжело. Счет шел на секунды. И рядом появляется то, что беспокоило... я как вздрогнула, когда "это" как бы повисло надо мной, а после я стала отчетливо видеть прозрачный облик светленькой женщины, я себя ловила на мысли того, что даже одежду ее я спокойно рассмотрела, одета была до колен в трикотажную юбку в складку и бежевый, такой же, джемпер... Голос отчетливо влился в мой как будто мозг, и все, что она говорила, я, как бы следуя инструкции, выполняла... Операция прошла блестяще. Шанс на летальный исход был 98%. После завершения, "образ женщины", как бы читая мои мысли, мне сказала: "Это моя дочь..." Все в миг исчезло. Я вышла из какого-то управляемого мной кем-то состояния. И, вернувшись к реальности, я не понимала что происходило. Остались только яркие воспоминания и много вопросов. Коллеги поздравляли меня с успешным окончанием операции. Выйдя из опер. блока я, наконец, почувствовала облегчение, облегчение после какого-то выполненного долга!!! Собираясь домой, ко мне в ординаторскую зашла женщина:- Добрый вечер, простите пожалуйста... я на счет Анны Тимашевой, мне сказали, что вы ее оперировали, хотела вам выразить благодарность...- Случай был тяжелый... но, слава богу, мы справились. И в ближайшее время сможете ее навестить... - ответила я.И продолжая собираться спросила:«Простите, а вы кто ей будете, мама?»Женщина, пряча слезы, ответила: "Я Анина бабушка... ее мама, моя дочь, умерла 10 лет назад... и она была вашей коллегой...»Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Операция авария призрак предчувствие

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