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Истории из жизни

Случай на операции

Медицина и мистика порой взаимосвязаны. Как ни крути, есть некоторые случаи удачного спасения и исцеления людей, дело которых не счастливого случая, а скорее всего некой энергетики.

Один из таких рассказала женщина врач-хирург.
Далее от ее лица

Было дело в начале моей практики...

В тот день была бешеная смена весь день... Работала на тот момент в приемном хирургическом отделении. Операция за операцией, помимо банальных случаев пациентов, по которым тоже приходилось отвлекаться без конца. Ближе к концу смены мысль была только одна, скорее домой и занять горизонтальное положение.

После последней операции, иду, как обычно мыться, стою, снимаю перчатки, мою руки и смотрю в зеркало, и вижу, как кто-то стоит сзади меня и смотрит со мной в зеркало... Ну, думаю, все... доработалась... вот тебе и постоянные ночные дежурства. В мистику никогда не верила, и трезвым разумом пыталась отогнать от себя всякого рода мысли... Но... все было так реалистично, что, когда еле слышным голосом шепнуло: "Помоги"... Начала задумываться...

Я быстро покинула операционный блок, уточнила про всех своих подопечных, как у них самочувствие... и собралась идти заполнять бумажные формальности перед окончанием смены. А в сердце что-то ныло... было как-то тяжело, как будто я что-то не сделала или должно было случиться.

И вдруг нас оповещают всех собраться, никому не уходить, т.к. везут людей после массового ДТП с автобусом и прочим транспортом. Многих пострадавших везут к нам. Да тогда много было разных случаев и тяжелых, и средних. У коллег кто-то умирал прямо на столе. Кого-то не довези и до больницы. Но... мне попалась одна из пациенток, которую я на всю свою жизнь запомнила. Ей в основном повезло, что у нее было минимум переломов, и все удачные. Захожу в опер.блок. Готовлюсь. Обрабатываю руки. Опять кто-то стоит... и как слезно говорит: "Помоги... скорей"... Я отмахиваюсь от мыслей, что кто-то рядом со мной, того, кого мои коллеги не замечают. Я, конечно, делала вид, что ничего не происходит, т.к. все хирурги заняты, и от меня многое зависит... За эти минуты я даже уже практически смирилась с мыслью, что схожу с ума... Но разум вел меня работать и еще раз работать, не обращая ни на чего внимания. Так как в таких случаях счет идет на минуты, а кроме того, очередь, кому нужна еще помощь...

И вот, подхожу я. Лежит на столе девушка, молоденькая, светленькая, как уже писала, серьезного ничего нет. Но как приступили к действиям... сразу поняли случай... тяжелый... давление падало, источник кровотечения было найти тяжело. Счет шел на секунды. И рядом появляется то, что беспокоило... я как вздрогнула, когда "это" как бы повисло надо мной, а после я стала отчетливо видеть прозрачный облик светленькой женщины, я себя ловила на мысли того, что даже одежду ее я спокойно рассмотрела, одета была до колен в трикотажную юбку в складку и бежевый, такой же, джемпер... Голос отчетливо влился в мой как будто мозг, и все, что она говорила, я, как бы следуя инструкции, выполняла... Операция прошла блестяще. Шанс на летальный исход был 98%. После завершения, "образ женщины", как бы читая мои мысли, мне сказала: "Это моя дочь..." Все в миг исчезло. Я вышла из какого-то управляемого мной кем-то состояния. И, вернувшись к реальности, я не понимала что происходило. Остались только яркие воспоминания и много вопросов. Коллеги поздравляли меня с успешным окончанием операции. Выйдя из опер. блока я, наконец, почувствовала облегчение, облегчение после какого-то выполненного долга!!! Собираясь домой, ко мне в ординаторскую зашла женщина:

- Добрый вечер, простите пожалуйста... я на счет Анны Тимашевой, мне сказали, что вы ее оперировали, хотела вам выразить благодарность...

- Случай был тяжелый... но, слава богу, мы справились. И в ближайшее время сможете ее навестить... - ответила я.

И продолжая собираться спросила:

«Простите, а вы кто ей будете, мама?»

Женщина, пряча слезы, ответила: "Я Анина бабушка... ее мама, моя дочь, умерла 10 лет назад... и она была вашей коллегой...»

Автор - неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:59
Вчера, 19:59 by FelicitaПросмотров: 1 395Комментарии: 21
+29

Ключевые слова: Операция авария призрак предчувствие

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Комментарии

#1 написал: OmbreMorte
Вчера, 21:05
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 452
Да жалко женщину. Но кто и каким образом делает так. А главное, зачем? Да за историю +
Зарегистрирован: 12.05.2020
 
#2 написал: daytaler
Вчера, 21:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (44|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 410
Во люди!Никакой веры в то, что их тело погружено в океан мыслей.Что такое мысль?Волна, информационная волна.Личность — это кто?Дух или Разум, можно сказать и Разумное Сознание.Пришел оператор, через волну подключился к сознанию, чтобы внести в него программы, которые посредством мозга проявились как биомеханика. Так, какая это мистика?Чистая физика.Просто это то, что изучают спецслужбы и сильные мира сего, а для нас это преподносится как мистика и религия.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:14
+5
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 570
Шикарная история. Материнская любовь границ не знает. Т. е получается хирург проводил операцию по подсказке покойного хирурга.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#4 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 00:50
+4
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 144
Замечательная история! Побольше бы таких на сайте. Однозначно плюс))
Зарегистрирован: 11.02.2016
#5 написал: Eulalia
Сегодня, 03:01
+7
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 486
Читая такие истории, задумываюсь: вот бы всем людям такая помощь оказывалась помощь с того света, даже обидно становится.

А вообще, почему так бывает, у многих и дела ладятся, и судьба от плохого отводит, а кто-то жить устаёт из-за того, что события всю жизнь маниакально по пятам преследуют. Причем не очень хорошие события..и никакой помощи, ни от родственников живых, ни от мертвых.
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#6 написал: Kinigos
Сегодня, 04:59
+5
Группа: Посетители
Репутация: (99|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 997
"..Голос... влился[/i] в мой как будто мозг,.."[i]
Нда.. Тяжел труд медицинского работника, за смену он устаёт от бахил до самого чепчика.
Хотелось бы обсудить мистический аспект этой истории (после суточной работы сознание может перейти на другой уровень, и не только у медперсонала, с этим соглашусь) но некоторые нюансы наводят на подозрение о вымысле.
По описанию у пациентки было внутреннее массивное кровотечение ("давление падало, источник кровотечения было найти тяжело. Счет шел на секунды"). В таком случае не заметить признаки геморрагического шока всей бригаде хирургического отделения (и приёмного тоже) просто невозможно (другой вопрос, если автор в своем рассказе слукавила- смолчала о том, что во время операции случайно цепанула, ну, скажем, полую вену/иной крупный сосуд, тем самым устроив то самое кровотечение и введя пациентку в критическое состояние). Очень много описания деталей предшествующих событий (ещё один момент : "Начала задумываться...
Я быстро покинула опер... уточнила про всех своих подопечных, как у них самочувствие... и собралась.. заполнять.. формальности... в сердце что-то ныло... было как-то тяжело, как будто..что-то не сделала.. должно было случиться..". Компетентный ответственный врач и без предчувствий курирует своих больных, здесь же невыполнение своих функциональных обязанностей налицо), и последующих, но характер и локализация повреждений не указаны даже вкратце.
Впечатление, что реальную историю додумал дилетант хирургического профиля.
Да непрохудятся перчатки на руках твоих, врачеватель!
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#7 написал: daytaler
Сегодня, 06:26
+1
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Комментариев: 1 410
Цитата: Kinigos
Впечатление, что реальную историю додумал дилетант хирургического профиля.

Вот те на!Да вы эксперт в судебно-медицинских экспертизах!Вы небось следователем работаете?
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#8 написал: Kinigos
Сегодня, 06:30
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Цитата: daytaler
Вот те на!Да вы эксперт в судебно-медицинских экспертизах!Вы небось следователем работаете?

Скорее, жертвой отечественного минздрава, опытный пациент.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#9 написал: daytaler
Сегодня, 06:42
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Комментариев: 1 410
Цитата: Eulalia
а кто-то жить устаёт из-за того, что события всю жизнь маниакально по пятам преследуют

Любое событие — это следствие наших неконтролируемых мыслей.Ведь сформированное мнение производит действие.

Самая величайшая победа — это победа над самим собой. Что это означает? Это означает победить свои негативные мысли, научиться их контролировать, научиться контролировать свои эмоции.
А.Новых "Сэнсэй. Исконный Шамбалы"

Как верно подметил Валентин Сидоров:
Природа мысли есть твоя природа.
Постигнешь мысль – себя постигнешь ты.
И будешь властен над самим собою.

Цитата: Kinigos
пытный пациент

Какой пациент не мечтает стать врачом, чтобы таким же методом лечить тех, кто лечил тебя.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#10 написал: Kinigos
Сегодня, 06:47
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Цитата: daytaler
Цитата: Eulalia
а кто-то жить устаёт из-за того, что события всю жизнь маниакально по пятам преследуют
Любое событие — это следствие наших неконтролируемых мыслей.Ведь сформированное мнение производит действие.

(Ещё можно устать жить от отсутствия событий.)
Так если нет событий, значит нет неконтролируемых мыслей?
И если действий тоже нет- стало быть, отсутствует сформированное мнение?
У меня сейчас вопрос к себе- тогда как я живу при отсутствии и тех, и других мыслей? Ведь живу, и не как медуза какая-то? Или нет?

Цитата: daytaler
Какой пациент не мечтает стать врачом, чтобы таким же методом лечить тех, кто лечил тебя.

Я не мечтаю. Ну её, эту медицину, в болото. Болит- значит, живое.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#11 написал: daytaler
Сегодня, 06:55
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Цитата: Kinigos
И если действий тоже нет- стало быть, отсутствует сформированное мнение?

Скала состоит из песчинок, как жизнь из мыслей?Состоит.Просто у кого событие что камешек, а кого, размером с огромный валун.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#12 написал: Kinigos
Сегодня, 07:18
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Цитата: daytaler
событие что камешек, а кого, размером с огромный валун.

Как камушек это не событие, это казус, случай, эпизод, анекдот..., так сказать, мелкий жанровый концепт.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#13 написал: акжана
Сегодня, 07:51
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Репутация: (1090|-1)
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Комментариев: 1 228
Получается, что возможности энергии и мысли беспредельны. Душа человека, там, за гранью все еще находиться в ментальной связи с живыми родственниками и опекает их. Возможно в критический момент жизни, когда живым тяжело найти решение, через эту энергетическую или ментальную связь покойные родственники, которые при жизни очень любили данного человека, могут натолкнуть на нужную мысль, послав сгусток энергии.
Интересно! +++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#14 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:02
+3
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Репутация: (61|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 738
Мне кажется, что история выдумана. При концентрации на операции мистика только мешает, если, конечно, автор не в психозе. Если сознание управляется, то это автоматически sch, и это уже не хирург, а в лучшем случае поликлинический медработник.
Следующая вещь: "помоги", "блестяще", "коллеги поздравляли" - указывает на дилетанта, который к медицине не имеет никакого отношения. Эмоциональная тема очень даже лишняя, на неё даже хирурги-женщины не обращают внимания. Скорее всего, автор насмотрелась фильмов по теме аля-медицина и в порыве наития втиснула историю. И "ни на чего внимания" тоже указывает на то.
А может быть в сочинительство бросило тётушку, которая мечтала стать хирургом-хилером.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#15 написал: Tigger power
Сегодня, 11:08
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 440
Сам стиль повествования вызывает явные сомнения.
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#16 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:10
+4
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Комментариев: 2 789
Ребята! Вы серьезно решили обсудить тут историю скомунизженную из Яндекс Дзен? И вы еще думаете настоящая она или выдуманная? Ну вы даете, однако. Без оценки.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#17 написал: Kinigos
Сегодня, 11:48
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 997
Цитата: Баба Клава
Ребята! Вы серьезно решили обсудить тут историю скомунизженную из Яндекс Дзен? И вы еще думаете настоящая она или выдуманная? Ну вы даете, однако. Без оценки.

Думаю, что всё-таки мы здесь, в первую очередь, общаемся. Взаимодействуем. Коммуницируем. К тому же тема не столь заезженная, не про домовых с котиками.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#18 написал: Баба Клава
Сегодня, 13:36
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 789
Цитата: Kinigos
Думаю, что всё-таки мы здесь, в первую очередь, общаемся.

Ну пообщаться то хочется за хорошей историей. А такие -сплошное разочарование. В последнее время часто ловлю себя на мысли, чтобы сесть и начать писать истории самой. Благо они есть у меня. Но бью себя по рукам. Ибо они об очень близких и любимых мне людях. А я соблюдаю многолетнее и единственное правило 4стора: никогда не пиши о маме, папе, бабушке, дедушке и других дорогих тебе товарищах. Какая бы правдивая и замечательная история не была, ее все равно изговняют, обосрут, тебя обидят и сделают крайней и виноватой. Писать можно только о том кого не жалко. Всем советую соблюдать первое правило Бабы Клавы, чтоб потом не было мучительно больно. Вот так.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#19 написал: Jako tako
Сегодня, 16:30
0
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Репутация: (53|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 509
Хорошее замечание от бабы Клавы.
Не знаю, как там на счёт правдивости. Было интересно почитать. Потому что в последнее время и правда перебор с домовыми и приходящими мертвыми родственниками.
Единственное, в контексте удачной операции немного не поняла эту фразу: Операция прошла блестяще. Шанс на летальный исход был 98%
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#20 написал: Kinigos
Сегодня, 17:10
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Комментариев: 997
Цитата: Jako tako
блестяще. Шанс

Блестяще- успешно
Шанс- вероятность
По ходу пьесы автор выбирал что будет в финале- благополучная смерть или виртуозная операция.
"Счёт на секунды"..
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#21 написал: Tigger power
Сегодня, 17:11
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 440
Цитата: Jako tako
Операция прошла блестяще. Шанс на летальный исход был 98%

До блестяще выполненной операции, видимо, а так могла помереть с вероятностью почти в сто проц.
Я тоже застопорилась на этих двух предложениях, которые надо местами поменять.
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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