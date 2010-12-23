Старый дом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lana F Просмотров: 487 Комментарии: 7 +2 Вчера, 20:37 by

До четырнадцати лет мы с подругой проводили все наше лето в огромном двухэтажном доме загородом, там был открытый бассейн, отдельная сауна, дом для гостей, собаки, кошки, в общем, все, что нужно для счастья. Этим домом владел дядя моей подруги, он очень часто любил устраивать праздники и собирать всех у себя в доме. Жили почти все наши каникулы с бабушкой моей подруги. Он был богатый, имел свой бизнес, на крыше его двухэтажного дома красовался макет самолета, который крутился вокруг своей оси. Но вот в личной жизни этому мужчине особо не везло, да и мать его не всех принимала, сложный был характер у этой женщины. Каждый праздник или просто мы приезжали отдохнуть, у него была новая женщина. Он был женат уже дважды, и было у него трое детей, одна жена любила выпить, с другой характером не сошлись.Когда в гостях было много народа, чаще всего мы оставались в старом доме для гостей, в общем, с этого дома все и начиналось. Помню, мы с подругой его не очень любили и всегда ходили туда вместе и только в дневное время, хотя дом не внушал никакого страха, маленький одноэтажный домик белого цвета, слегка с потрескавшейся краской. Да и мамы наши его не особо любили, отчим так вообще там спать не мог. Мы только и слышали краем уха байки об этом доме. Мама моей подруги слышала шаги, отчим шорохи, моей маме просто была неприятна энергетика.Было уже холодно, если память не изменяет, то мы праздновали новый год. Мне было на тот момент лет одиннадцать, мы так устали с подругой, что захотели спать, только подруга осталась в новом доме, а я пошла в старый. Вообще, я всегда старалась подавлять свой страх, сколько помню, ночью, когда свет в двухэтажном доме был выключен, бабушка спала, а на нас нападал ночной жор, чтобы дойти до кухни нужно было пройти через темную столовую, заскочить на кухню и включить свет, подруга всегда говорила: «только свет включаешь ты!» - мне это не составляло труда, да и как я могу показать свой страх. Поэтому мне ничего не оставалось, как заснуть в этом доме одной.- Мам, а вы еще долго будете? А то я не хочу одна засыпать.- Да, минут через тридцать я приду, засыпай.Видимо, пребывание на свежем горном воздухе дало о себе знать, я закрыла глаза и тотчас же уснула. Проснулась. Смотрю на часы, прошло всего двадцать минут, как я заснула. Свет мне оставили включенный. Никого нет, лежу, а в комнате тишина, на улице тоже не слышны голоса. Я стараюсь уснуть, ворочусь, не могу. Слышу, кто-то ходит, думала, может, пришли, лежу, не двигаюсь, лишь подвернула под себя одеяло.- Мааам? – в ответ тишина. Я начинаю убеждать себя в том, что дом старый, и это нормальный процесс, дедушка мне всегда старался объяснить необъяснимые вещи с точки зрения науки. Но были слышны отчетливые шаги, будто кто-то шаркает из одного угла в другой. И это не звуки бегающих по старому дому мышек, нет, я знаю эти звуки скребущихся лапок. Я накрылась полностью одеялом и лежала так, пока не услышала, как открывается дверь и голоса моей мамы и мамы подруги.- Фух, наконец-то вы пришли!- А ты чего еще не спишь? - в тот момент я и уснула, когда поняла, что все дома.Наутро я рассказала подруге о том, что слышала, она была еще той трусихой и сказала, что после такого никогда не останется ночевать там. Я ночь пережила, вторая мне уже была не страшна. Спустя какое-то время наши мамы начали обсуждать старый дом, вот и мама моей подруги рассказала, что тоже столкнулась с чем-то необъяснимым. Как-то раз они приехали погостить, подруга, как всегда, была в новом доме, а родители предпочли остаться в доме для гостей. Ее мама на тот момент была одна и принимала душ. Стук в дверь. Тук. Она не придала значения и подумала, что ей показалось. Тук-тук. Она подумала, может, муж вернулся.- Женя, это ты? – выкрикнула она из душа. Молчание. Тук-тук-тук. Она вышла из душа, обернулась полотенцем, открывает дверь – никого.- Же-е-ень? – тишина.Вы, наверное, думаете: «Ну, старый дом, с кем не бывает». Но с таким же столкнулся ее муж, только в новом доме. Вообще, в новом доме очень часто находили в стенах воткнутые в обои иголки, это мы тоже слышали от наших мам, якобы бывшие жены пытались навести порчу на дядю, он приглашал батюшку, чтобы освятить дом, мы, будучи детьми, не придавали этому значения. В последующем, всем бывшим женам был запрет на въезд в эту территорию.Было лето, как рассказывал дядя Женя, он приехал в гости к маме, проведать ее, и остался переночевать, спал он в комнате своего брата, так как он улетел, и комната все равно пустовала. Вообще дядя Женя обожал рассказывать нам страшные истории, даже если мы не просили об этом, как-то раз он меня напугал так, что я влепила ему пощечину из-за инстинкта самосохранения, я даже не поняла, что это был отец моей подруги. Вот он уже в комнате, ложится спать, окно в комнате было открыто, свежий воздух, легкий ветерок, шелестящие листья деревьев. Уснул. Настойчивый стук в комнату. Он резко соскакивает с кровати, открывает дверь на автомате, будто кто-то должен прийти, снова никого. Он ложится на кровать. Снова тук-тук-тук. Но до него не доходит, что в доме никого, кроме него и его мамы. Он встает, открывает дверь и снова никого. Так он и пролежал всю ночь, не сомкнув глаз. После этого он сказал, что точно ночевать один там не останется.

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