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Истории из жизни

Каля

Эту историю рассказала мне моя знакомая. Мы не виделись около 7 лет. И встретились недавно. У Эли две дочурки. И история пойдёт как раз о старшей дочери. Повествование следует с её слов.

У меня была комната в общаге, но когда в семье родилась вторая дочь, надо было расширяться, и мы с мужем купили квартиру больше - в ипотеку. Ксюша проснулась утром рано, ей 6. Увидела перед собой девочку, по возрасту - её ровесницу. Она была с чёрными волосами, заплетенными в косичку, оранжевое платье в черную точку и в руках держала плюшевого мишку. Незнакомая девочка поздоровалась и предложила Ксюше поиграть. И с этого дня началась дружба с невидимой подругой. Чтобы я не делала: готовила, занималась уборкой, играла с детьми, везде и повсюду с Ксюшей была эта выдуманная подруга, Каля. Сначала мы с мужем приняли это за богатую фантазию ребёнка. Ещё и подшутим. Но потом это начало меня пугать. У дочери есть подружки в детском саду, во дворе, плюс младшая сестрёнка. В конце концов, есть с кем дружить. Ещё и имя какое-то не особо распространённое. И больше времени, получается, мой ребёнок играл сам с собой

Я решила обратиться к психологу, что, возможно, девочке не хватает внимания со стороны родителей, так как мы много работаем. Психолог не выявила каких-то нарушений, просто сказала, что это пройдёт, у детей часто бывают выдуманные друзья, такой возраст. Но Ксюша продолжала говорить нам, что Каля с нами пойдёт. Однажды я спросила её, так покажи Калю. На что Ксюша ответила, что я попросила её спрятаться, чтобы вы её не нашли
А так Каля говорит, что она постоянно с нами живёт.

После этого мне стало так интересно, я стала расспрашивать ещё какие-то подробности. Эля ответила, что последний раз Ксюша сказала, что она даже с ними ездила к бабушке в деревню.
И вот, в один из вечеров, у меня есть братик второклассник, Эля привела Ксюшу к нам поиграть. Ксюша очень умная девочка, рассудительная. Единственное, у неё были прям мешки под глазами, может, от нехватки витаминов. Может, ещё что-то. И я её немного расспросила. Она так рассказывала все в подробностях. И потом, когда она сказала, что Каля приедет сюда, побудет тут и потом уедет, даже мне стало не по себе. Прям окатили мурашки.
Неужели и вправду она видит эту девочку или у неё бурная фантазия!?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:27 by vikki zПросмотров: 445Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Девочка подруга невидимый авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 22:52
+3
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 774
Ну что я могу сказать? Каля так Каля. На той неделе мы тут читали про Кару, которая всех водит с крыши летать. Смотрите внимательно за ребенком, ибо выдуманные подружки енто опасное дело.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: LudaM
Сегодня, 00:03
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Слава Богу у моих детей не было невидимых друзей. Все осязаемые. Наверное, это страшно
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#3 написал: daytaler
Сегодня, 00:28
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У системы много обличий.Её интересует лишь одно — внимание, она им кормится.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
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